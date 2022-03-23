Женщина неожиданно скончалась в магазине в Бийске
Очевидцы отметили, что вся она была покрыта синяками, и предположили, что её могли избить
23 марта 2022, 09:25, Илья Звягинцев
В одном из супермаркетов Бийска неожиданно скончалась женщина. Об этом рассказала очевидица событий в сообществе «ЧП Бийск».
По словам горожанки, она оплачивала покупки, когда увидела «взъерошенную» женщину.
«Они отказали ей. Она никуда не уходила», — добавила рассказчица.
По её словам, женщина была одета в пальто, но стояла с босыми ногами. Тело её было покрыто синяками, от чего покупательница предположила, что её могли избить.
Через некоторое время женщина упала прямо в магазине. Приехавшие на место случившегося врачи констатировали её смерть.
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