Женщина неожиданно скончалась в магазине в Бийске

В одном из супермаркетов Бийска неожиданно скончалась женщина. Об этом рассказала очевидица событий в сообществе «ЧП Бийск».

По словам горожанки, она оплачивала покупки, когда увидела «взъерошенную» женщину.

«Они отказали ей. Она никуда не уходила», — добавила рассказчица.

По её словам, женщина была одета в пальто, но стояла с босыми ногами. Тело её было покрыто синяками, от чего покупательница предположила, что её могли избить.

Через некоторое время женщина упала прямо в магазине. Приехавшие на место случившегося врачи констатировали её смерть.