Женщина неожиданно скончалась в магазине в Бийске

Очевидцы отметили, что вся она была покрыта синяками, и предположили, что её могли избить

23 марта 2022, 09:25, Илья Звягинцев

В одном из супермаркетов Бийска неожиданно скончалась женщина. Об этом рассказала очевидица событий в сообществе «ЧП Бийск».

По словам горожанки, она оплачивала покупки, когда увидела «взъерошенную» женщину.

«Они отказали ей. Она никуда не уходила», — добавила рассказчица.

По её словам, женщина была одета в пальто, но стояла с босыми ногами. Тело её было покрыто синяками, от чего покупательница предположила, что её могли избить.

Через некоторое время женщина упала прямо в магазине. Приехавшие на место случившегося врачи констатировали её смерть.

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