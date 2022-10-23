«Жители не пострадали». Иркутский губернатор опубликовал кадры с домом, на который упал Су-30

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал в своём Telegram-канале, сколько семей жили в доме, на который упал военный самолёт.

Напомним, вечером 23 октября на двухэтажный частный жилой дом в Иркутске упал Су-30, который совершал испытательный полёт.

«Из местных жителей никто не пострадал. Это частный дом площадью 100 кв. м на две семьи. Работаю на месте. Здесь идет ликвидация открытого горения», — указал Кобзев.

Ранее сообщили, что погибли оба пилота самолёта. Очевидцы отметили, что видели два самолёта СУ-30. Один из них сел, а второй продолжал летать, пока не упал.

Напомним, 17 октября в городе Ейске Краснодарского крае разбился истребитель Су-34. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 15 человек.