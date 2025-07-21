"Встреча с неизведанным". Ванга и "живой Нострадамус" предрекли контакт с НЛО в 2025 году
Согласно приписываемым им пророчествам, это произойдет во время крупного спортивного мероприятия
21 июля 2025, 08:30, ИА Амител
Болгарская ясновидящая Ванга и бразильский пророк Атос Саломе, известный как "живой Нострадамус", предсказали первые контакты человечества с инопланетянами в 2025 году. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на New York Post.
Авторы издания обратили внимание, что пророчества Ванги и Атоса Саломе на 2025 год необычно похожи.
"Есть все шансы на встречу с чем-то неизведанным", – отмечает New York Post.
Согласно пророчествам, которые приписывают Ванге, это произойдет во время крупного спортивного мероприятия. Бразильский предсказатель также утверждал, что уже в этом году "вычеркнет контакт с инопланетянами из списка своих желаний".
Отметим, что ранее Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало отчет, согласно которому советские военные погибли после контакта с неопознанным летающим объектом. Авторы документа ссылаются на рассекреченные материалы КГБ, которые якобы передали США после распада СССР в 1991 году.
09:33:49 21-07-2025
отстаньте уже от слепой бабки. которая черти знает сколько уже в могиле лежит.
что за привычка в СНГ - задним числом умершему человечку приписывать то чего он не говорил
11:20:23 22-07-2025
Гость (09:33:49 21-07-2025) отстаньте уже от слепой бабки. которая черти знает сколько у... Согласен полностью с тобой нам такие события не разу не нужны ,ибо я сомневаюсь ,что в 2025 году бы прилетели без вредные инопланетяни ,зачем им это ,да в принципе хоть какие ,ничего разумное из вне на нашей планете ещё не было и в этом 21 веке уж точно не советую не кому ждать ,даже еслив кто и хочет .
09:35:11 21-07-2025
напланетяны передадут технологию летучих тарелок, и АвтоВаз её на 2107 прикрутит.
09:36:10 21-07-2025
Круть! А чем их кормить?
09:41:03 21-07-2025
Гостья из прошлого (09:36:10 21-07-2025) Круть! А чем их кормить? ... они что - жрать сюда прилетели?
пузть тогда летят себе мимо, нам самим трэба.
02:42:37 22-07-2025
Гостья из прошлого (09:36:10 21-07-2025) Круть! А чем их кормить? ... Хохлами
14:34:09 21-07-2025
нет никаких инопланетян и не было никогда. Черти есть которые из под земли лезут. Из ада. Припекает там их сейчас сильно. Солнце активизировалось
22:13:30 21-07-2025
Едрить колхозят все. Суеверия в век высоких технологий, органической химии и ядерной физики. Тупеют на здоровье.
09:27:11 22-07-2025
Народ! Землю давно захватили однопланетяне!!!
09:32:35 22-07-2025
Дюша (09:27:11 22-07-2025) Народ! Землю давно захватили однопланетяне!!! ... ой-вэй, таки вам получилось сделать мне смешно!