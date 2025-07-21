НОВОСТИОбщество

"Встреча с неизведанным". Ванга и "живой Нострадамус" предрекли контакт с НЛО в 2025 году

Согласно приписываемым им пророчествам, это произойдет во время крупного спортивного мероприятия

21 июля 2025, 08:30, ИА Амител

НЛО / Фото: unsplash.com / Michael Herren
НЛО / Фото: unsplash.com / Michael Herren

Болгарская ясновидящая Ванга и бразильский пророк Атос Саломе, известный как "живой Нострадамус", предсказали первые контакты человечества с инопланетянами в 2025 году. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на New York Post.

Авторы издания обратили внимание, что пророчества Ванги и Атоса Саломе на 2025 год необычно похожи.

"Есть все шансы на встречу с чем-то неизведанным", – отмечает New York Post.

Согласно пророчествам, которые приписывают Ванге, это произойдет во время крупного спортивного мероприятия. Бразильский предсказатель также утверждал, что уже в этом году "вычеркнет контакт с инопланетянами из списка своих желаний".

Отметим, что ранее Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало отчет, согласно которому советские военные погибли после контакта с неопознанным летающим объектом. Авторы документа ссылаются на рассекреченные материалы КГБ, которые якобы передали США после распада СССР в 1991 году.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

09:33:49 21-07-2025

отстаньте уже от слепой бабки. которая черти знает сколько уже в могиле лежит.
что за привычка в СНГ - задним числом умершему человечку приписывать то чего он не говорил

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:23 22-07-2025

Гость (09:33:49 21-07-2025) отстаньте уже от слепой бабки. которая черти знает сколько у... Согласен полностью с тобой нам такие события не разу не нужны ,ибо я сомневаюсь ,что в 2025 году бы прилетели без вредные инопланетяни ,зачем им это ,да в принципе хоть какие ,ничего разумное из вне на нашей планете ещё не было и в этом 21 веке уж точно не советую не кому ждать ,даже еслив кто и хочет .

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:35:11 21-07-2025

напланетяны передадут технологию летучих тарелок, и АвтоВаз её на 2107 прикрутит.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья из прошлого

09:36:10 21-07-2025

Круть! А чем их кормить?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:41:03 21-07-2025

Гостья из прошлого (09:36:10 21-07-2025) Круть! А чем их кормить? ... они что - жрать сюда прилетели?
пузть тогда летят себе мимо, нам самим трэба.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:42:37 22-07-2025

Гостья из прошлого (09:36:10 21-07-2025) Круть! А чем их кормить? ... Хохлами

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

14:34:09 21-07-2025

нет никаких инопланетян и не было никогда. Черти есть которые из под земли лезут. Из ада. Припекает там их сейчас сильно. Солнце активизировалось

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:13:30 21-07-2025

Едрить колхозят все. Суеверия в век высоких технологий, органической химии и ядерной физики. Тупеют на здоровье.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:27:11 22-07-2025

Народ! Землю давно захватили однопланетяне!!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:32:35 22-07-2025

Дюша (09:27:11 22-07-2025) Народ! Землю давно захватили однопланетяне!!! ... ой-вэй, таки вам получилось сделать мне смешно!

  2 Нравится
Ответить
