Согласно приписываемым им пророчествам, это произойдет во время крупного спортивного мероприятия

21 июля 2025, 08:30, ИА Амител

НЛО / Фото: unsplash.com / Michael Herren

Болгарская ясновидящая Ванга и бразильский пророк Атос Саломе, известный как "живой Нострадамус", предсказали первые контакты человечества с инопланетянами в 2025 году. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на New York Post.

Авторы издания обратили внимание, что пророчества Ванги и Атоса Саломе на 2025 год необычно похожи.

"Есть все шансы на встречу с чем-то неизведанным", – отмечает New York Post.

Согласно пророчествам, которые приписывают Ванге, это произойдет во время крупного спортивного мероприятия. Бразильский предсказатель также утверждал, что уже в этом году "вычеркнет контакт с инопланетянами из списка своих желаний".

Отметим, что ранее Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало отчет, согласно которому советские военные погибли после контакта с неопознанным летающим объектом. Авторы документа ссылаются на рассекреченные материалы КГБ, которые якобы передали США после распада СССР в 1991 году.