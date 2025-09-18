Демограф раскритиковал предложение Валентины Матвиенко создавать в России мужские клиники
Врач Игорь Гундаров заявил amic.ru, что проблемы мужского здоровья состоят в психических факторах
18 сентября 2025, 06:15, ИА Амител
Предложение создать в России сеть мужских консультаций не имеет ничего общего с заботой о сохранении семей и улучшении демографической ситуации, поскольку не затрагивает основной проблемы – психического состояния сильного пола, заявил amic.ru врач, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, демографии, философии, кандидат философских наук, доктор медицинских наук Игорь Гундаров.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости создания в стране мужских консультаций, чтобы осуществлять контроль за репродуктивным здоровьем представителей сильного пола. Она подчеркнула, что невозможно заставить мужчину пойти проверить репродуктивное здоровье в клинику, где написано "женская консультация". Нужно, чтобы на одной половине здания было написано "женская консультация" с отдельным входом, а на другой – "мужская консультация". Матвиенко указала, что своевременная медицинская помощь нужна не только женщинам, но и мужчинам – чтобы сохранить семьи и помочь завести детей.
Игорь Гундаров отметил, что инициатива Матвиенко – это явно непрофессиональный подход со стороны политиков:
«Предложение решать проблемы репродуктивного здоровья у мужчин при помощи консультаций, привлечения андрологов ничего в корне не изменит, только сработает на пользу платной медицине».
Собеседник убежден, что нынешняя система по оценке репродуктивных способностей мужчин не выдерживает критики:
«У нас главные репродуктологи – это зачастую андрологи и урологи. Но они могут оценить внешние признаки, выявить заболевания, поверхностные отклонения. Но, как показали многочисленные исследования, главные факторы, влияющие на ситуацию, – психодемографические. Желание, или его отсутствие, плодиться и размножаться не зависит от простатита, семенного канатика, цистита, извините за подробности. На первом месте стоит психический фактор».
Эксперт считает, что демографическая ситуация напрямую связана с атмосферой в нашем государстве:
«Заболевания мужской половой сферы напрямую связаны с атмосферой страха, тревоги, неуверенности, злобы, которая в нашей стране сегодня не редкость. Простой пример – в блокадном Ленинграде рождаемость в 1941–1943 годах была крайне низкой по понятным причинам – город был в блокаде. Но уже в 1944-м, с учетом того, что плод надо еще девять месяцев выносить, рождаемость резко повысилась. Потому что в начале февраля 1943-го была одержана победа в Сталинградской битве».
Вот и сейчас, уверен эксперт, нужно не мужскими консультациями и клиниками головы забивать, а менять атмосферу в стране.
«Чтобы у наших людей было больше поводов для радости и желания создавать себе подобных», – заключил врач, демограф, кандидат медицинских наук.
06:20:49 18-09-2025
