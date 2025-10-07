Адвокаты застройщика Заикина потребовали выпустить его из СИЗО и вернуть дело прокуратуре

6 октября стартовал суд в отношении обвиняемого в мошенничестве малоэтажного застройщика Ивана Заикина — ему продлили меру пресечения, а адвокаты просили вернуть дело в прокуратуру

07 октября 2025, 07:15, Антон Дегтярев

Иван Заикин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Директор строительной компании "Малоэтажная Сибирь" Иван Заикин, которого подозревают в хищении 180 млн рублей у клиентов, останется в СИЗО еще как минимум на полгода – до 23 марта 2026 года. Все это время будет идти судебный процесс, который стартовал в Центральном районном суде 6 октября 2025 года. На первом заседании адвокаты просили выпустить предпринимателя из СИЗО и вернуть дело в прокуратуру, однако ни того, ни другого они не добились. Подробнее – в материале amic.ru.

"Отсутствуют основания для продления"

На суде 6 октября решался вопрос о продлении меры пресечения Ивану Заикину, которая истекала 9 октября 2025 года. Прокурор потребовала оставить подсудимого в СИЗО еще на шесть месяцев с момента поступления дела в суд, отметив, что оснований для изменения меры пресечения нет.

Сам Заикин напомнил, что суд уже назначал ему домашний арест (продлился с 29 мая по 7 июля 2025 года), в период которого он ничего не нарушил. Также застройщик указал суду на наличие ребенка, который сейчас проживает с матерью и нуждается в отцовском воспитании.

«Прошу суд дать возможность при рассмотрении дела находиться под подпиской либо под домашним арестом, чтобы иметь возможность общаться с ребенком, участвовать в его воспитании, помогать его матери», – пояснил Заикин.

Иван Заикин / Фото: amic.ru

Защитник подсудимого Антон Пичугин добавил, что срок заключения Заикина в СИЗО и так "предельно длительный" для предварительного следствия и почти достиг максимальной отметки в 12 месяцев. По мнению адвоката, дело попало в суд в "скомканном" варианте, чтобы "не выходить за пределы этих 12 месяцев".

«У меня возникает вопрос – обоснованна ли эта продолжительность и чем она обоснована? И как она сочетается с принципами содержания под стражей без решения по существу дела. <...> На данный момент отсутствуют основания для продления срока содержания в СИЗО», – посчитал Антон Пичугин.

Защитник напомнил, что с момента возбуждения уголовного дела о мошенничестве против Заикина до его ареста прошел целый месяц, и его подзащитный не пытался скрыться. Также Пичугин подчеркнул, что доказательства по делу уже собраны и повлиять на выводы следствия предприниматель не сможет. Поэтому Пичугин посчитал, что суд должен назначить Заикину меру пресечения в виде домашнего ареста. Второй защитник Заикина выступил с той же позицией.

«Все доказательства собраны, представлены. Никаких доказательств того, что Заикин может повлиять на свидетелей и препятствовать рассмотрению дела, не представлено. <…> Из оглашенных материалов следует, что Заикин положительно характеризуется, имеет на иждивении ребенка и своим поведением, находясь на другой мере пресечения, доказал, что оснований для нахождения его в СИЗО нет», – отметил второй адвокат.

Антон Пичугин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

"Отказывается от дачи показаний"

Между тем по вопросу продления меры пресечения Заикину выступил один потерпевший и представитель пострадавших. Первый сказал, что Заикин получил от своих клиентов около 180 млн рублей, имущество у него арестовали на 10 млн рублей, а остальная сумма пока не найдена. Поэтому, будучи на свободе, Заикин может скрыться с деньгами, допустил пострадавший. Также представитель потерпевших высказалась об аргументе Заикина по поводу наличия ребенка.

«Кто-то из потерпевших был вынужден уехать на вахту, чтобы заработать денег, кто-то ушел на СВО, и у них меньше шансов видеть своих детей и с ними общаться. Я полагаю, это показательные примеры и говорить здесь о социальных связях не совсем корректно. Мы думаем, что Заикин препятствует более быстрому разрешению следствия и отказывается от дачи показаний, увеличивая время следствия. Нет аргументов, которые позволили бы отпустить Заикина из СИЗО», – отметила представитель потерпевшего.

В итоге в вопросе избрания меры пресечения суд встал на сторону прокурора и потерпевших и оставил Заикина в следственном изоляторе.

Иван Заикин / Фото: amic.ru

"Нарушает конституционное право на защиту"

На суде адвокат Антон Пичугин также указал на проблемы в обвинительном заключении и потребовал вернуть дело обратно в прокуратуру. Защитник перечислил несколько причин своего ходатайства, в том числе недоказанность реального размера ущерба, отсутствие в обвинительном заключении признаков хищения и способа обращения похищенного имущества в пользу обвиняемого и так далее. По его словам, некорректность обвинения "нарушает конституционное право на защиту" Заикина и лишает адвокатов "возможности оспаривать конкретные факты присвоения средств".

Также Антон Пичугин отметил, что "защите были существенно ограничены возможности ознакомления не только с материалами дела, но и с вещественными доказательствами" (всего в деле числится более 20 тысяч файлов и не менее 591 вещественного доказательства, пояснил он). Второй защитник также отметил, что в обвинительном заключении отсутствуют доказательства ущерба и описание корыстного мотива Заикина.

При этом прокурор возразил адвокатам и назвал их доводы безосновательными, так как обвинительное заключение "составлено со всеми требованиями закона" и "содержит в себе все необходимые сведения, в том числе существо обвинения, место, время, способ, мотив, цель совершения преступления, последствия и иные обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения уголовного дела".

Потерпевшие с позицией гособвинителя согласились – их представитель отметила, что для удовлетворения ходатайства Пичугина "нет оснований". В итоге судья поддержал прокурора и пострадавших, не усмотрел нарушения права на защиту и в ходатайстве адвокату отказал.

Полноценный суд по делу пока так и не стартовал (в том числе из-за "ненадлежащего извещения подсудимого"), однако это должно произойти на следующем заседании, которое состоится 14 октября. На нем планируется зачитать обвинительное заключение по делу.

Иван Заикин / Фото: amic.ru

Что это за дело?

Директора строительной компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Ему вменяют хищение более 180 млн рублей у 34 жителей Алтайского края, Новосибирской и Магаданской областей и Республики Алтай. По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год Заикин заключал договоры подряда на строительство жилых домов, получал предоплату, но выполнял либо незначительный объем работ, либо не приступал к ним вовсе. В итоге пострадавшие заплатили деньги, но обещанных домов так и не дождались. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

Обвинительное заключение по делу Заикина прокуратура утвердила в сентябре 2025 года и направила дело в Центральный районный суд. По статье Заикину грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.