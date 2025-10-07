Адвокаты застройщика Заикина потребовали выпустить его из СИЗО и вернуть дело прокуратуре
6 октября стартовал суд в отношении обвиняемого в мошенничестве малоэтажного застройщика Ивана Заикина — ему продлили меру пресечения, а адвокаты просили вернуть дело в прокуратуру
07 октября 2025, 07:15, Антон Дегтярев
Директор строительной компании "Малоэтажная Сибирь" Иван Заикин, которого подозревают в хищении 180 млн рублей у клиентов, останется в СИЗО еще как минимум на полгода – до 23 марта 2026 года. Все это время будет идти судебный процесс, который стартовал в Центральном районном суде 6 октября 2025 года. На первом заседании адвокаты просили выпустить предпринимателя из СИЗО и вернуть дело в прокуратуру, однако ни того, ни другого они не добились. Подробнее – в материале amic.ru.
"Отсутствуют основания для продления"
На суде 6 октября решался вопрос о продлении меры пресечения Ивану Заикину, которая истекала 9 октября 2025 года. Прокурор потребовала оставить подсудимого в СИЗО еще на шесть месяцев с момента поступления дела в суд, отметив, что оснований для изменения меры пресечения нет.
Сам Заикин напомнил, что суд уже назначал ему домашний арест (продлился с 29 мая по 7 июля 2025 года), в период которого он ничего не нарушил. Также застройщик указал суду на наличие ребенка, который сейчас проживает с матерью и нуждается в отцовском воспитании.
«Прошу суд дать возможность при рассмотрении дела находиться под подпиской либо под домашним арестом, чтобы иметь возможность общаться с ребенком, участвовать в его воспитании, помогать его матери», – пояснил Заикин.
Защитник подсудимого Антон Пичугин добавил, что срок заключения Заикина в СИЗО и так "предельно длительный" для предварительного следствия и почти достиг максимальной отметки в 12 месяцев. По мнению адвоката, дело попало в суд в "скомканном" варианте, чтобы "не выходить за пределы этих 12 месяцев".
«У меня возникает вопрос – обоснованна ли эта продолжительность и чем она обоснована? И как она сочетается с принципами содержания под стражей без решения по существу дела. <...> На данный момент отсутствуют основания для продления срока содержания в СИЗО», – посчитал Антон Пичугин.
Защитник напомнил, что с момента возбуждения уголовного дела о мошенничестве против Заикина до его ареста прошел целый месяц, и его подзащитный не пытался скрыться. Также Пичугин подчеркнул, что доказательства по делу уже собраны и повлиять на выводы следствия предприниматель не сможет. Поэтому Пичугин посчитал, что суд должен назначить Заикину меру пресечения в виде домашнего ареста. Второй защитник Заикина выступил с той же позицией.
«Все доказательства собраны, представлены. Никаких доказательств того, что Заикин может повлиять на свидетелей и препятствовать рассмотрению дела, не представлено. <…> Из оглашенных материалов следует, что Заикин положительно характеризуется, имеет на иждивении ребенка и своим поведением, находясь на другой мере пресечения, доказал, что оснований для нахождения его в СИЗО нет», – отметил второй адвокат.
"Отказывается от дачи показаний"
Между тем по вопросу продления меры пресечения Заикину выступил один потерпевший и представитель пострадавших. Первый сказал, что Заикин получил от своих клиентов около 180 млн рублей, имущество у него арестовали на 10 млн рублей, а остальная сумма пока не найдена. Поэтому, будучи на свободе, Заикин может скрыться с деньгами, допустил пострадавший. Также представитель потерпевших высказалась об аргументе Заикина по поводу наличия ребенка.
«Кто-то из потерпевших был вынужден уехать на вахту, чтобы заработать денег, кто-то ушел на СВО, и у них меньше шансов видеть своих детей и с ними общаться. Я полагаю, это показательные примеры и говорить здесь о социальных связях не совсем корректно. Мы думаем, что Заикин препятствует более быстрому разрешению следствия и отказывается от дачи показаний, увеличивая время следствия. Нет аргументов, которые позволили бы отпустить Заикина из СИЗО», – отметила представитель потерпевшего.
В итоге в вопросе избрания меры пресечения суд встал на сторону прокурора и потерпевших и оставил Заикина в следственном изоляторе.
"Нарушает конституционное право на защиту"
На суде адвокат Антон Пичугин также указал на проблемы в обвинительном заключении и потребовал вернуть дело обратно в прокуратуру. Защитник перечислил несколько причин своего ходатайства, в том числе недоказанность реального размера ущерба, отсутствие в обвинительном заключении признаков хищения и способа обращения похищенного имущества в пользу обвиняемого и так далее. По его словам, некорректность обвинения "нарушает конституционное право на защиту" Заикина и лишает адвокатов "возможности оспаривать конкретные факты присвоения средств".
Также Антон Пичугин отметил, что "защите были существенно ограничены возможности ознакомления не только с материалами дела, но и с вещественными доказательствами" (всего в деле числится более 20 тысяч файлов и не менее 591 вещественного доказательства, пояснил он). Второй защитник также отметил, что в обвинительном заключении отсутствуют доказательства ущерба и описание корыстного мотива Заикина.
При этом прокурор возразил адвокатам и назвал их доводы безосновательными, так как обвинительное заключение "составлено со всеми требованиями закона" и "содержит в себе все необходимые сведения, в том числе существо обвинения, место, время, способ, мотив, цель совершения преступления, последствия и иные обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения уголовного дела".
Потерпевшие с позицией гособвинителя согласились – их представитель отметила, что для удовлетворения ходатайства Пичугина "нет оснований". В итоге судья поддержал прокурора и пострадавших, не усмотрел нарушения права на защиту и в ходатайстве адвокату отказал.
Полноценный суд по делу пока так и не стартовал (в том числе из-за "ненадлежащего извещения подсудимого"), однако это должно произойти на следующем заседании, которое состоится 14 октября. На нем планируется зачитать обвинительное заключение по делу.
Что это за дело?
Директора строительной компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Ему вменяют хищение более 180 млн рублей у 34 жителей Алтайского края, Новосибирской и Магаданской областей и Республики Алтай. По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год Заикин заключал договоры подряда на строительство жилых домов, получал предоплату, но выполнял либо незначительный объем работ, либо не приступал к ним вовсе. В итоге пострадавшие заплатили деньги, но обещанных домов так и не дождались. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.
Обвинительное заключение по делу Заикина прокуратура утвердила в сентябре 2025 года и направила дело в Центральный районный суд. По статье Заикину грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
