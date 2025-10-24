НОВОСТИПроисшествия

Пять человек госпитализированы. БПЛА стал причиной взрыва в многоэтажке Красногорска

Состояние всех пациентов врачи оценивают как стабильное

24 октября 2025, 10:56, ИА Амител

Взрыв

Причиной взрыва в многоэтажном доме в подмосковном Красногорске стал беспилотный летательный аппарат. По последним данным, пострадали пять человек, среди них – ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, четверо пострадавших были оперативно доставлены в больницы, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Трое взрослых находятся в Красногорской городской больнице № 1, еще один пострадавший – ребенок – госпитализирован в Центр имени Рошаля.

У взрослых диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения. У ребенка – вывих колена и легкие повреждения голени. Состояние всех пациентов врачи оценивают как стабильное.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в квартире на 13-м этаже дома на бульваре Космонавтов. Взрывной волной выбило стекла и разрушило часть фасада. На месте продолжают работать следователи, саперы и специалисты МЧС. Территория оцеплена, жильцов временно эвакуировали.

Обломки украинского БПЛА / Фото: Shot

Украинский боевой дрон взорвался на территории Казахстана, в 190 км от границы с Россией

Взрыв был настолько сильным, что у ближайших домов едва не сорвало крыши
Комментарии 5

Гость

11:31:28 24-10-2025

Расстояние от Красногорска до границы Украины по прямой составляет приблизительно 850 км.
Что раньше не сбили ?

ППШариков

11:59:26 24-10-2025

Гость (11:31:28 24-10-2025) Расстояние от Красногорска до границы Украины по прямой сост... 111 сбили за ночь, что то пролетело.

Гость

12:16:28 24-10-2025

Гость (11:31:28 24-10-2025) Расстояние от Красногорска до границы Украины по прямой сост... Красногорск не мАсква.

Гость

21:30:50 24-10-2025

Гость (11:31:28 24-10-2025) Расстояние от Красногорска до границы Украины по прямой сост... Вы реально думаете, что от Украины летело до Подмосковья?

ППШариков

11:54:49 24-10-2025

Давно пора гнездо этих "птичек" разорить....

