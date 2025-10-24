Состояние всех пациентов врачи оценивают как стабильное

24 октября 2025, 10:56, ИА Амител

Взрыв

Причиной взрыва в многоэтажном доме в подмосковном Красногорске стал беспилотный летательный аппарат. По последним данным, пострадали пять человек, среди них – ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, четверо пострадавших были оперативно доставлены в больницы, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Трое взрослых находятся в Красногорской городской больнице № 1, еще один пострадавший – ребенок – госпитализирован в Центр имени Рошаля.

У взрослых диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения. У ребенка – вывих колена и легкие повреждения голени. Состояние всех пациентов врачи оценивают как стабильное.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в квартире на 13-м этаже дома на бульваре Космонавтов. Взрывной волной выбило стекла и разрушило часть фасада. На месте продолжают работать следователи, саперы и специалисты МЧС. Территория оцеплена, жильцов временно эвакуировали.