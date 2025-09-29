Ранние снегопады на Урале назвали "редким событием" и "вполне нормальным" для Сибири
Из-за холодной погоды в ближайшие дни снег не растает
29 сентября 2025, 15:30, ИА Амител
Снегопад в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Снег, покрывший уже около 30% территории России, из-за холодной погоды в ближайшие дни не растает, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Северные половины Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже в снегу», – отметил синоптик.
По его словам, для Сибири и Дальнего Востока такая ситуация вполне нормальная, а вот установление снежной погоды на Урале – это редкое событие.
Ранее Вильфанд рассказал, что "жесткая осенняя погода" наступила в Сибири из-за северных потоков из Азии.
Напомним, согласно прогнозу, в начале октября снег выпадет в Алтайском крае.
Комментарии 0