Режиссеры судеб. Как в Барнауле прошел День риелтора — 2026 и почему в новом формате

Мероприятие "Свет горит. Риелтор в кадре" собрало около 200 экспертов в сфере недвижимости

День риелтора — 2026 в Барнауле / Фото: Дмитрий Лямзин

Ежегодно 8 февраля свой профессиональный праздник отмечают риелторы – специалисты по операциям с недвижимостью. В канун этого события в Барнауле прошло традиционное мероприятие, собравшее риелторов, представителей госструктур и бизнеса, застройщиков. Организатор мероприятия — Союз риелторов Барнаула и Алтая — уже второй год проводит его в новом формате. Вместо концертов — бизнес-тренинг, вместо конкурсов и караоке — выступления экспертов. Это не только возможность пообщаться с коллегами, но и "впитать" новые знания и "прокачать" свои компетенции.

Сдержанно и профессионально

Деловой формат Дня риелтора — это ответ на вызовы современным российским реалиям (как экономическим, так и политическим), отметила президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина. Профессиональное сообщество решило проявить сдержанность, отказаться от пышного торжества.

«Так даже лучше: мы празднуем День риелтора, но в деловом формате. Мы собираемся, поздравляем коллег, но мы при этом еще и учимся. И, наверное, это сегодня очень востребовано, потому что у нас полный зал», — объяснила Марина Ракина.

Несмотря на непросто время, союз поддерживает своих членов: проводит образовательные мероприятия, обучение, семинары, работает в едином формате с застройщиками, давая возможность риелторам зарабатывать на первичном рынке. Эти инициативы СРБ планирует развивать и в 2026 году.

Кроме того, союз постоянно находится на связи с нотариальным сообществом Алтайского края, правоохранительными органами и властью. В этом и заключается одна из главных миссий специалиста по недвижимости.

«Риелтор — это режиссер и сценарист человеческих судеб. Наше мероприятие называется "Свет горит. Риелтор в кадре". Это говорит о том, что мы — это главное действующее лицо. А все остальное — сопутствующие факторы, помогающие совершить сделку и воплотить мечту наших клиентов», — отметила Марина Ракина.

"Архитекторы жизни"

Важно, что риелторы не остаются в стороне и от общественной жизни региона. Как подчеркнул руководитель исполкома Общероссийского народного фронта по Алтайскому краю, член совета Общественной палаты Алтайского края Алексей Чесноков, Союз риелторов делает очень многое для военнослужащих СВО. И эту поддержку бойцы видят и чувствуют. Участники мероприятия присоединились к помощи фронту: желающие могли отправить средства через специально созданный QR-код.

«Сегодня мы поздравляем не просто специалистов на рынке недвижимости. Мы чествуем архитекторов жизни, потому что риелтор — это не просто профессия, это искусство совместить мечты и реальность. Сейчас много семей обретают жилье, у нас начинают работать новые программы для поддержки семей членов СВО. Есть сложные жизненные ситуации, с которыми вы также помогаете справляться. Недвижимость — это классический локомотив экономики, на который настраивается за счет мультипликатора все остальное. Друзья, огромное вам спасибо. Пожелаем победы и развития нашей великой стране», — сказал Алексей Чесноков.

Риелторы Барнаула и Алтая находятся в тесном взаимодействии и с госструктурами. Заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Бандурова напомнила, что именно благодаря профессионализму специалистов по недвижимости первая в стране электронная регистрация ипотеки была проведена в Алтайском крае.

Директор департамента экономического развития Торгово-промышленной палаты Алтайского края Юлия Пономарева отметила, что, несмотря на развитие искусственного интеллекта, профессия риелтора, тесно связанная с общением с людьми, никогда не исчезнет.

О совместной работе риелторского и нотариального сообщества сказала управляющий делами Алтайской краевой нотариальной палаты Елена Выскубова.

«Союз риелторов делает ставку, наверное, на самый современный тренд — развитие профессиональных компетенций», — отметила Выскубова.

День риелтора — 2026 в Барнауле / Фото: Дмитрий Лямзин

Два мира, два рынка

И, конечно, работа союза неразрывно связана со строительными компаниями. Ведь многие барнаульцы хотят жить в новых домах. Директор по продажам премиальных резиденций "Сахаров Парк" (генеральный партнер мероприятия) Елена Андреева обратила внимание, что в сложившейся экономической ситуации риелторам приходится ориентироваться на многообразие ипотечных программ и подстраиваться под меняющиеся условия рынка недвижимости:

«Вы для нас — врач, потому что именно вы ставите окончательный диагноз в качестве строительства застройщика».

Риелторы и агентства, показавшие лучше результаты по продажам, получили награды и благодарности как от проекта "Сахаров Парк", так и других застройщиков: ГК "Жилищная инициатива", ООО УК "Селфстроит", ООО СЗ ИСК "Мегалит" (проект "Инфинити"), а также компаний "Мой дом" и "Свои". Это еще раз подтверждает тесную связь строительного и риелторского сообществ и их зависимость друг от друга. А еще среди участников разыграли призы от партнеров. Особые счастливчики ушли с сертификатами на жилье и новыми рекламными возможностями.

Союз "СРО НП "СРБ и Алтая"

