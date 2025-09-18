Роспотребнадзор сообщил об увеличении числа заболевших ОРВИ в Алтайском крае

В регионе зафиксирована тревожная статистика

18 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, с 8 по 14 сентября в регионе зарегистрировано 24,4 тысячи случаев, что почти вдвое больше показателей предыдущей недели.

Специалисты отмечают, что всплеск связан с циркуляцией вирусов негриппозной природы. Среди возбудителей названы риновирусы, риносинцитиальные вирусы и вирусы парагриппа. При этом случаев заболевания гриппом в крае пока не выявлено.

Медики рекомендуют жителям региона соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и при первых симптомах обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается стремительный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19.