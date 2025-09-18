НОВОСТИОбщество

Роспотребнадзор сообщил об увеличении числа заболевших ОРВИ в Алтайском крае

В регионе зафиксирована тревожная статистика

18 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, с 8 по 14 сентября в регионе зарегистрировано 24,4 тысячи случаев, что почти вдвое больше показателей предыдущей недели.

Специалисты отмечают, что всплеск связан с циркуляцией вирусов негриппозной природы. Среди возбудителей названы риновирусы, риносинцитиальные вирусы и вирусы парагриппа. При этом случаев заболевания гриппом в крае пока не выявлено.

Медики рекомендуют жителям региона соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и при первых симптомах обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается стремительный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

Вакцинация / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Эпидсезон начинается на Алтае. Почему сейчас лучший момент, чтобы привиться от гриппа

Заболевших ОРВИ пока не так много, как ожидалось, но их количество будет лишь расти
Avatar Picture
Гость

13:46:43 18-09-2025


Легкое поднятие температуры днем, вечером 39,5-39,7, таблеточка от температуры, утром 37, днем 36,2.
Самочувствие отличное. Легкое покашливание, легкое покраснение горла.
Полсуток - все течение болезни.
Какой может быть возбудитель при такой динамике?

