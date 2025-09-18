Роспотребнадзор сообщил об увеличении числа заболевших ОРВИ в Алтайском крае
В регионе зафиксирована тревожная статистика
18 сентября 2025, 13:15, ИА Амител
В Алтайском крае зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, с 8 по 14 сентября в регионе зарегистрировано 24,4 тысячи случаев, что почти вдвое больше показателей предыдущей недели.
Специалисты отмечают, что всплеск связан с циркуляцией вирусов негриппозной природы. Среди возбудителей названы риновирусы, риносинцитиальные вирусы и вирусы парагриппа. При этом случаев заболевания гриппом в крае пока не выявлено.
Медики рекомендуют жителям региона соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и при первых симптомах обращаться к врачу.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается стремительный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19.
13:46:43 18-09-2025
Легкое поднятие температуры днем, вечером 39,5-39,7, таблеточка от температуры, утром 37, днем 36,2.
Самочувствие отличное. Легкое покашливание, легкое покраснение горла.
Полсуток - все течение болезни.
Какой может быть возбудитель при такой динамике?