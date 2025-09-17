Россельхознадзор обнаружил более шести тонн сомнительной говядины в Алтайском крае

Речь идет о продукции новосибирского ООО ТД "Сибиряк"

17 сентября 2025, 08:45, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае выявили сомнительную партию мяса, которое поставляли в социальные учреждения региона. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, речь идет о продукции новосибирского ООО ТД "Сибиряк".

«Во время проверки специалисты обратили внимание на бескостную говядину, которая числилась как произведенная по ГОСТу, но при этом имела признаки отсутствия прослеживаемости. Выход готовой продукции, по документам, превышал 95%, хотя при обвалке средние показатели составляют не более 75%. Кроме того, переработка замороженного сырья для реализации не соответствует стандартам», – отметили в ведомстве.

В результате документы на продукцию были аннулированы, а ее оборот остановлен. Из 40 бюджетных учреждений региона отозвали 3,5 тонны говядины, еще 2,8 тонны задержали на складе поставщика. Общая масса сомнительной партии составила 6,3 тонны, ее вернут производителю.

Ситуацию с поставками мяса Россельхознадзор взял на особый контроль, чтобы не допустить попадания небезопасной продукции в детские сады, школы, больницы и другие соцобъекты края.

