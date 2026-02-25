Россиян предупредили о главной ошибке при подготовке дачи к весеннему сезону

Отдельного внимания, по словам эксперта, требуют коммуникации

25 февраля 2026, 12:36, ИА Амител

Дача / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Начинать дачный сезон с клумб и посадок — распространенная ошибка, которая может обернуться лишними проблемами летом. В первую очередь после зимы стоит проверить то, от чего зависят безопасность и комфорт на участке, рассказал "Ленте.ру" эксперт по внутренней отделке, генеральный директор компании "НАТЭК" Алексей Орехов.

По его словам, весенний осмотр лучше начинать с территории: входной группы, калитки, замков, петель, дорожек и ступеней. За холодный сезон конструкции нередко перекашивает, крепеж ослабевает, древесина набирает влагу, а плитка может "выползти" из основания. После этого стоит заняться домом — внимательно осмотреть крышу, водостоки, стыки кровли, а также козырек над входом.

«Даже небольшая щель способна быстро привести к пятнам на потолке и сырости в углах. Если есть чердак, лучше зайти туда в сухую погоду и проверить, нет ли следов протечек, плесени или намокшего утеплителя. Окна и двери стоит несколько раз открыть и закрыть, обратить внимание на уплотнители, ручки, защелки и петли — весной часто обнаруживаются перекосы, которые зимой просто не бросались в глаза», — отметил Орехов.

Отдельного внимания, по словам эксперта, требуют коммуникации. Перед запуском воды необходимо осмотреть трубы, краны, соединения, насосы, баки и фильтры. Если используется сезонный водопровод, первый пуск рекомендуется проводить постепенно, проверяя каждый участок, чтобы вовремя заметить возможные протечки.

«Электросеть тоже лучше привести в порядок заранее: проверить розетки на веранде, удлинители, уличные светильники, электрощиток и автоматы. Если где-то повреждена изоляция или провод стал хрупким, с заменой тянуть не стоит», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что весенние работы на даче требуют времени, но значительно упрощают жизнь в разгар сезона. Он советует убрать прошлогоднюю листву, осмотреть теплицу, водостоки и деревянные конструкции на наличие гнили, обновить защитные покрытия, а также проверить инвентарь. Это позволит в первые теплые выходные не заниматься срочным ремонтом и поиском инструментов, а спокойно отдыхать или приступать к посадкам.