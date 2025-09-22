Россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости до 12% в октябре
Инфляция в стране на 15 сентября составила 8,02%
22 сентября 2025, 12:30, ИА Амител
Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова в беседе с "Газетой.ru" спрогнозировала, что в октябре цены на товары первой необходимости вырастут на 5–12% по сравнению с сентябрем, а в отдельных категориях подорожание достигнет 20%.
По ее оценке, больше всего прибавят овощи и фрукты – плюс 15–20% из-за расходов на хранение, роста импорта и колебаний валютных курсов. Мясо и молочные продукты подорожают на 12–15% на фоне удорожания кормов, снижения надоев и роста логистических затрат. Яйца могут вырасти в цене на 10% из-за сезонных факторов. Крупы и мука, напротив, прибавят около 5%, что связано с благоприятной ситуацией в зерновом комплексе.
Экономист отметила, что вторая половина осени, скорее всего, покажет ускорение инфляционной динамики по сравнению с сентябрем, а в годовом выражении рост цен относительно августа может достичь 20%.
Согласно данным Минэкономразвития, инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% годовых. Банк России при этом сохранил прогноз: к 2025 году показатель снизится до 6–7%, а к целевым 4% вернется в 2026-м.
Ранее сообщалось, что гречка в российских магазинах может подорожать на 8–12% во втором полугодии по сравнению с первым.
Солнышко светит.Радостно на душе! И ещё дополнительная " непредсказуемая" радость.
13:05:58 22-09-2025
россиянам сердешно поблагодарить за предупреждение надо?
13:31:41 22-09-2025
Гость (13:05:58 22-09-2025) россиянам сердешно поблагодарить за предупреждение надо?... не надо, без вас справимся
13:24:56 22-09-2025
А почему подорожали корма для скота г-н пояснили
13:32:12 22-09-2025
Так Центробанк ключевую ставку снизил. Я думала своим женским умом, что всё должно подешеветь.
14:02:46 22-09-2025
Гость (13:32:12 22-09-2025) Так Центробанк ключевую ставку снизил. Я думала своим женски... там тоже баба рулит
18:31:18 22-09-2025
Гость (13:32:12 22-09-2025) Так Центробанк ключевую ставку снизил. Я думала своим женски... Если бы было так просто - одним росчерком пера, манипуляцией какой-то цифрой на бумаге, виртуальной величиной, снизить цены на товары, сделать их более доступными для людей. Давно бы все страны так делали. Но это невозможно, увы.
13:42:08 22-09-2025
Инфляция, это ничем не обеспеченные деньги в экономике страны.
13:56:42 22-09-2025
Никогда не было и вот опять.
14:05:13 22-09-2025
Когда правительство планирует начать снижать цены?
Сталин снижал. А эти чем хуже?
15:02:54 22-09-2025
Гость (14:05:13 22-09-2025) Когда правительство планирует начать снижать цены?Сталин... была новость о повышении ЗП всем БУ на 10%.
вот, накаркали
08:28:24 23-09-2025
Гость (14:05:13 22-09-2025) Когда правительство планирует начать снижать цены?Сталин... При Сталине другая система была. При капитализме цены не могу снижаться, должна быть всегда нехватка средств. Поэтому цены будут только расти. Опережая рост доходов населения.
15:40:05 22-09-2025
Наверное, ещё не все цели достигнуты?
17:55:16 22-09-2025
Лавировали лавировали да не вылавировали. Улучшить ситуацию могут высокие цены на нефть...
18:09:39 22-09-2025
Гость (17:55:16 22-09-2025) Лавировали лавировали да не вылавировали. Улучшить ситуацию ...
Россия снизила цену нефти для Индии и Китая три недели назад
00:57:32 26-09-2025
Вы хоть представляете что 12%значит для большинства населения России?? Это голод!!! Нищета!! О рождаемости не может быть и речи!!!