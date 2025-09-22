Россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости до 12% в октябре

Инфляция в стране на 15 сентября составила 8,02%

22 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова в беседе с "Газетой.ru" спрогнозировала, что в октябре цены на товары первой необходимости вырастут на 5–12% по сравнению с сентябрем, а в отдельных категориях подорожание достигнет 20%.

По ее оценке, больше всего прибавят овощи и фрукты – плюс 15–20% из-за расходов на хранение, роста импорта и колебаний валютных курсов. Мясо и молочные продукты подорожают на 12–15% на фоне удорожания кормов, снижения надоев и роста логистических затрат. Яйца могут вырасти в цене на 10% из-за сезонных факторов. Крупы и мука, напротив, прибавят около 5%, что связано с благоприятной ситуацией в зерновом комплексе.

Экономист отметила, что вторая половина осени, скорее всего, покажет ускорение инфляционной динамики по сравнению с сентябрем, а в годовом выражении рост цен относительно августа может достичь 20%.

Согласно данным Минэкономразвития, инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% годовых. Банк России при этом сохранил прогноз: к 2025 году показатель снизится до 6–7%, а к целевым 4% вернется в 2026-м.

Ранее сообщалось, что гречка в российских магазинах может подорожать на 8–12% во втором полугодии по сравнению с первым.