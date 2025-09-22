НОВОСТИЭкономика

Россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости до 12% в октябре

Инфляция в стране на 15 сентября составила 8,02%

22 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Продукты в корзине / Фото: amic.ru
Продукты в корзине / Фото: amic.ru

Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова в беседе с "Газетой.ru" спрогнозировала, что в октябре цены на товары первой необходимости вырастут на 5–12% по сравнению с сентябрем, а в отдельных категориях подорожание достигнет 20%.

По ее оценке, больше всего прибавят овощи и фрукты – плюс 15–20% из-за расходов на хранение, роста импорта и колебаний валютных курсов. Мясо и молочные продукты подорожают на 12–15% на фоне удорожания кормов, снижения надоев и роста логистических затрат. Яйца могут вырасти в цене на 10% из-за сезонных факторов. Крупы и мука, напротив, прибавят около 5%, что связано с благоприятной ситуацией в зерновом комплексе.

Экономист отметила, что вторая половина осени, скорее всего, покажет ускорение инфляционной динамики по сравнению с сентябрем, а в годовом выражении рост цен относительно августа может достичь 20%.

Согласно данным Минэкономразвития, инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% годовых. Банк России при этом сохранил прогноз: к 2025 году показатель снизится до 6–7%, а к целевым 4% вернется в 2026-м.

Ранее сообщалось, что гречка в российских магазинах может подорожать на 8–12% во втором полугодии по сравнению с первым.

Колбаса и курица / Изображение сгенерировано с помощью нейросети

Россиян предупредили о подорожании куриного мяса на 15–25%

Главным фактором увеличения стоимости стал резкий рост цен на корма
НОВОСТИЭкономика

Экономика Продукты

Комментарии 16

Avatar Picture
Горожанин.

12:45:16 22-09-2025

Солнышко светит.Радостно на душе! И ещё дополнительная " непредсказуемая" радость.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:58 22-09-2025

россиянам сердешно поблагодарить за предупреждение надо?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:31:41 22-09-2025

Гость (13:05:58 22-09-2025) россиянам сердешно поблагодарить за предупреждение надо?... не надо, без вас справимся

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:56 22-09-2025

А почему подорожали корма для скота г-н пояснили

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:12 22-09-2025

Так Центробанк ключевую ставку снизил. Я думала своим женским умом, что всё должно подешеветь.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:02:46 22-09-2025

Гость (13:32:12 22-09-2025) Так Центробанк ключевую ставку снизил. Я думала своим женски... там тоже баба рулит

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:31:18 22-09-2025

Гость (13:32:12 22-09-2025) Так Центробанк ключевую ставку снизил. Я думала своим женски... Если бы было так просто - одним росчерком пера, манипуляцией какой-то цифрой на бумаге, виртуальной величиной, снизить цены на товары, сделать их более доступными для людей. Давно бы все страны так делали. Но это невозможно, увы.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:08 22-09-2025

Инфляция, это ничем не обеспеченные деньги в экономике страны.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:42 22-09-2025

Никогда не было и вот опять.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:13 22-09-2025

Когда правительство планирует начать снижать цены?
Сталин снижал. А эти чем хуже?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:02:54 22-09-2025

Гость (14:05:13 22-09-2025) Когда правительство планирует начать снижать цены?Сталин... была новость о повышении ЗП всем БУ на 10%.
вот, накаркали

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:28:24 23-09-2025

Гость (14:05:13 22-09-2025) Когда правительство планирует начать снижать цены?Сталин... При Сталине другая система была. При капитализме цены не могу снижаться, должна быть всегда нехватка средств. Поэтому цены будут только расти. Опережая рост доходов населения.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:05 22-09-2025

Наверное, ещё не все цели достигнуты?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:16 22-09-2025

Лавировали лавировали да не вылавировали. Улучшить ситуацию могут высокие цены на нефть...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:39 22-09-2025

Гость (17:55:16 22-09-2025) Лавировали лавировали да не вылавировали. Улучшить ситуацию ...
Россия снизила цену нефти для Индии и Китая три недели назад

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Народ

00:57:32 26-09-2025

Вы хоть представляете что 12%значит для большинства населения России?? Это голод!!! Нищета!! О рождаемости не может быть и речи!!!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров