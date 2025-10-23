Россиянам объяснили, почему осенью лучше всего договариваться о повышении зарплаты
Осень традиционно совпадает с периодом бюджетирования
23 октября 2025, 22:30, ИА Амител
Осенью многие компании начинают пересматривать кадровую политику, поэтому именно сейчас подходящее время поговорить о повышении зарплаты, заявила операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян в интервью RT.
По словам эксперта, осень традиционно совпадает с периодом бюджетирования и стратегического планирования на следующий финансовый год. В это время руководители отделов формируют планы по найму, проектам и пересмотру компенсаций сотрудников.
«Если работник стремится к повышению, сейчас подходящий момент обоснованно представить свои достижения и амбиции, чтобы попасть в планы компании на следующий год с улучшенными условиями», – подчеркнула Абгарян.
Она отметила, что особенно активно кадровые решения пересматривают в таких отраслях, как торговля и ретейл, где подготовка к новому году требует оптимизации штата и уточнения бюджета на оплату труда.
зачем вы подсказываете:? вы п профсоюзы что-ли все записались? это ж вредительство, итак экономика еле живая как и мал. бизнес