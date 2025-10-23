Россиянам объяснили, почему осенью лучше всего договариваться о повышении зарплаты

Осень традиционно совпадает с периодом бюджетирования

23 октября 2025, 22:30, ИА Амител

Большая зарплата / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Осенью многие компании начинают пересматривать кадровую политику, поэтому именно сейчас подходящее время поговорить о повышении зарплаты, заявила операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян в интервью RT.

По словам эксперта, осень традиционно совпадает с периодом бюджетирования и стратегического планирования на следующий финансовый год. В это время руководители отделов формируют планы по найму, проектам и пересмотру компенсаций сотрудников.

«Если работник стремится к повышению, сейчас подходящий момент обоснованно представить свои достижения и амбиции, чтобы попасть в планы компании на следующий год с улучшенными условиями», – подчеркнула Абгарян.

Она отметила, что особенно активно кадровые решения пересматривают в таких отраслях, как торговля и ретейл, где подготовка к новому году требует оптимизации штата и уточнения бюджета на оплату труда.

