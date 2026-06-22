Россиянам объяснили, стоит ли опасаться винограда популярного сорта "шайн-мускат"

Виноград сорта "шайн-мускат" был выведен в Японии. Позднее его начали активно выращивать в Китае и Южной Корее

22 июня 2026, 16:47, ИА Амител

Виноград. Вино / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Опасность винограда сорта "шайн-мускат" нельзя связывать с его биологическими особенностями. Возможное превышение содержания химических веществ зависит не от сорта, а от особенностей выращивания и соблюдения технологий обработки растений. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

Ранее сообщалось, что в ряде стран возникли претензии к отдельным партиям винограда "шайн-мускат" из-за превышения допустимого содержания химических веществ. При этом в России официального запрета на продажу этого сорта нет. По словам эксперта, сам по себе сорт не может быть причиной повышенного содержания пестицидов.

«Думаю, к сорту здесь никакой привязки быть не может. Виноград — это культура, которая достаточно много обрабатывается: и фунгицидами, и инсектицидами, иногда и акарицидами, препаратами против слизней и улиток. В принципе, какая разница, какой сорт?» — отметил Туманов.

Он пояснил, что разные сорта винограда отличаются устойчивостью к болезням и вредителям. Некоторые из них требуют более интенсивной защиты, что может увеличивать количество обработок.

Эксперт допустил, что "шайн-мускат" может относиться к менее устойчивым сортам, которые нуждаются в более тщательном уходе, однако именно это является единственной возможной связью между сортом и использованием химических препаратов.

При этом определить наличие или превышение содержания химикатов по внешнему виду ягод невозможно.

Туманов также обратил внимание на различия между видами винограда по степени устойчивости к заболеваниям. В качестве примера он привел европейский виноград Vitis vinifera, который широко используют в виноделии, и американский Vitis labrusca.

По словам специалиста, последний отличается высокой устойчивостью и зачастую практически не нуждается в обработках.

Виноград сорта "шайн-мускат" был выведен в Японии. Позднее его начали активно выращивать в Китае и Южной Корее. В 2024 году в Таиланде после лабораторных исследований отдельных партий продукции специалисты выявили повышенное содержание некоторых веществ. При этом речь шла не о полном запрете сорта, а о претензиях к качеству продукции отдельных производителей.