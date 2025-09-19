Повышение утильсбора: поднимет российский автопром или положит импорт электрокаров
Продажи электромобилей в России в 2025 году резко упали. Такая же тенденция и в Алтайском крае
По итогам первого полугодия 2025-го в Сибирском федеральном округе (СФО) продажи электромобилей и "гибридов" просели более чем в два раза к прошлогодним показателям, в Алтайском крае падение продаж – 79%. Эксперты объясняют это уже выросшим размером утильсбора для электрокаров и грядущим, еще более жестким его изменением с 1 ноября. А ведь еще в 2024 году рынок "электриков" в СФО показывал трехкратный рост. Какие изменения грозят автовладельцам и потенциальным покупателям авто, почему растет сбор на утилизацию и чего ждать на рынке электромобилей и инфраструктуры для них – в материале amic.ru.
В Сибирском федеральном округе за шесть месяцев 2025 года продано 217 электромобилей.
По данным агентства "Автостат", на 1 июля 2025 года в России зарегистрировано 138,5 тыс. электромобилей и подключаемых гибридов. Доля таких машин от общего автопарка в РФ составила 0,14%. Из них доля новых электрокаров – 4,4 тысячи, подержанных "электриков" завезли в страну 1,2 тысячи, что на 45,2% меньше, чем за тот же период 2024-го. Наибольшее падение зарегистрировано в мае 2025-го: россияне купили 786 электромобилей, что на 28% меньше в годовом выражении. Снижение спроса эксперты объясняют ростом утилизационного сбора.
«С 1 января 2025 года утилизационный сбор для электромобилей и гибридов, ввозимых на коммерческой основе, вырос до 667 тысяч рублей, что стало серьезным вызовом для рынка», – отмечает основатель автомобильной группы компаний "Арсенал" (Красноярск) Виктор Поддубный.
Еще больше на авторынок повлияет очередная корректировка утилизационного сбора.
Мощность имеет значение
С 1 ноября Минпромторг намерен ввести новую систему расчетов утилизационного сбора – с учетом мощности двигателя. Директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов утверждает, что предложение Минпромторга позволит обелить рынок поставок автомобилей в страну:
«Сейчас значительная часть автомобилей завозится с оплатой льготного утильсбора, а далее перепродается либо фактически используется в коммерческих целях. По сути, это скрытая коммерческая деятельность, которая искажает конкурентные условия».
В первую очередь такие меры скажутся на уровне утильсбора на электромобили и последовательные гибриды. На некоторые модели дилеры уже прогнозируют рост цен на 2 млн рублей.
Сейчас сумма утильсбора зависит от объема двигателя и года выпуска. Но эти показатели уже не отражают реальной картины по мощности авто, говорят эксперты. Технологии автопрома позволяют достигать внушительной мощности турбодвигателя при небольшом его объеме, и такие автомобили пользуются все большей популярностью. Особенно это касается китайских авто, а также электромобилей, мощность агрегатов которых зачастую значительно выше, чем у двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
Нововведение не коснется частных владельцев авто (физических лиц), мощность которых не превышает 160 лошадиных сил. Они так и продолжат платить льготный утильсбор: 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи – за авто старше трех лет. Таких автомобилей в стране на сегодняшний день 88% от общего объема автопарка, впервые зарегистрированного в России за последние пять лет.
Но все круто меняется для юридических лиц. В наиболее популярном сегменте машин с объемом двигателя до 2 литров ставки нового утильсбора будут такими:
- 667,4 тысячи рублей – для авто с двигателем от 70 до 160 л. с.;
- 750 тысяч рублей – при мощности двигателя от 160 до 190 л. с.;
- 794 тысячи рублей – при мощности двигателя от 190 до 220 л. с.;
- 952 тысячи рублей – при мощности от 250 до 280 л. с.
Существенно выше эти ставки на новые авто с двигателями от 2 до 3 литров. Например, до 70 л. с. – 1,88 миллиона рублей, от 250 до 280 л. с. – 2,1 миллиона.
Эта же сетка расчетов будет применяться и для физических лиц, если мощность двигателя ввозимого в страну авто превысит 160 л.с.
Сложнее расчет утильсбора для электромобилей и гибридов.
Мощность пиковая или 30-минутная?
Эксперты задаются вопросом: как высчитывать мощность электромоторов? Производители для повышения качественных характеристик своей "электрички" указывают пиковую мощность двигателя. Но на ней авто долго не проедет – батареи перегреются и выйдут из строя. Гораздо важнее и реальнее для понимания мощность "30-минутная", которую электромобиль может выдавать полчаса и больше. Например, у очень популярного в Сибири, и России в целом, китайского Zeekr 001 пиковая и 30-минутная мощности составляют 544 л. с. и 218 л. с. соответственно. У отечественного "Москвича-3е" эти показатели – 193 л. с. и 68 л. с.
В России за базовую мощность электромотора берется меньшая, то есть 30-минутная. Но с гибридными авто ситуация возникла двоякая. Для параллельных гибридов, где ДВС участвует в приводе колес через трансмиссию, суммируют мощность бензинового двигателя и 30-минутную мощность электромотора (моторов). А для последовательных гибридов, где колеса вращаются только за счет электромоторов, мощность ДВС не учитывается.
Но это правило далеко не всегда соблюдается. Например, в Хабаровском крае ГАИ при расчете транспортного налога для параллельного гибрида Toyota Aqua Hybrid определила суммарную мощность агрегатов в 135 л. с.: 74 л. с. от ДВС и 61 л. с. пиковой мощности электромотора. А при этом 30-минутная мощность электродвигателя – всего 13,6 л. с. Разница в мощности очевидна.
Эксперты опасаются, что рынок по ввозу автомобилей в Россию просто "ляжет" из-за роста цен на мощные автомобили. Уже сейчас отмечается сокращение продаж "электриков" и гибридов. Хотя до повышения утильсбора популярность на них только росла.
Время на развитие инфраструктуры?
Несмотря на падение продаж, электромобили заняли более 40% ввезенного в Сибирь транспорта для личного использования за восемь месяцев 2025 года. А в 2024-м Алтайский край стал лидером по росту продаж "электриков" – почти 40 электрокаров приобрели жители края. В то время как в 2023-м – всего три.
Сдерживает спрос на электрокары медленное развитие инфраструктуры. Так, в Красноярском крае действуют около 200 зарядных станций, что должно покрывать потребности. Но распределены они неравномерно: не хватает зарядок на трассах и в небольших городах региона.
В Алтайском крае зарядных станций для электромобилей пока всего 21. Из них 17 находятся в Барнауле, остальные – в Новоалтайске, Бийске и Алейске. В соседних регионах Сибири ситуация лучше, чем в Алтайском крае. По словам депутата АКЗС от ЛДПР Владимира Семенова, до 2024 года работала программа развития станций зарядки электротранспорта, в которую регион почему-то не вошел. По этой программе, например, Иркутская область получила 41 млн рублей субсидий, Кемеровская область – 21 млн, Томская – 24 млн, Красноярский край – 48 млн.
Без господдержки развивать инфраструктуру для электромобилей трудно, говорят эксперты. В марте этого года замдиректора по развитию "Барнаульской горэлектросети" и правообладатель зарядных станций "Точка тока" Денис Пивоваров заметил:
«Бизнес неохотно идет в данное направление, потому что для предпринимателей это не совсем выгодный процесс. Если станция заряжает 12 часов в сутки, срок окупаемости наступает буквально в течение двух лет. Но если станция заряжает два часа в сутки, то срок окупаемости при нынешней ставке Центробанка не наступает вообще».
Время исправить ситуацию еще есть. Даже если упадут продажи на некоторые мощные модели электромобилей и гибридов, останется парк более дешевых авто с пробегом и государственные инициативы в отечественном автопроме.
Более экономичный
В первую очередь электромобили остаются машинами "для города". Дефицит быстрых зарядок делает междугородние поездки на электромобилях практически невозможными, ведь на трассах зарядных станций почти нет:
«Текущая инфраструктура не успевает за растущим числом электрокаров. Она больше подходит для энтузиастов, чем для массового рынка», – убежден директор по развитию "Авто.ру Восток" и Академии "Авто.ру Бизнес" Вадим Маньков.
По данным портала Autoelectro, на февраль 2025 в России насчитывалось 8185 электрозарядных станций, из которых 3085 – быстрых.
И все же эксперты считают, что интерес к электрокарам будет расти: они экономичнее автомобилей с ДВС.
«Для клиентов важно, что гибридный автомобиль на 1 км обходится в 0,5–3 рубля, тогда как на авто с ДВС тратишь в четыре-пять раз больше», – отметил Виктор Поддубный.
Кроме того, электрокары и гибриды с каждым годом все доступнее.
Виктор Поддубный указывает, что субсидия на новые электромобили российской сборки составляет 35% от стоимости авто (но не более 925 тысяч рублей).
Эксперты Autoelectro уверены: кто пересел на электромобиль, на ДВС больше не вернется. И еще одно: кто был в Китае до эры электромобилей и сейчас, те отмечают, насколько в городах стало чище и тише.
