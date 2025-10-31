Россиянину по ошибке выдали премию в 7 млн рублей, а он не стал ее возвращать

Мужчина должен был уйти в отпуск, однако вместе с положенными выплатами ему добавили и "небольшую" премию

31 октября 2025, 15:05, ИА Амител

На заводе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Ханты-Мансийске работник предприятия внезапно обогатился на 7 миллионов рублей благодаря тринадцатой зарплате, сообщает Telegram-канал "112". Его новогодняя выплата достигла колоссальной суммы в 7 миллионов, в то время как отпускные за январь – всего 45 тысяч. Причина крылась в банальной технической ошибке бухгалтерии. В итоге счастливчику перечислили зарплату 34 коллег из другого подразделения.

После этого мужчине начали поступать звонки с требованиями вернуть деньги. Владимир поразмышлял, изучил юридические аспекты и отказался возвращать. Как выяснилось, согласно закону, при технической ошибке владелец счета имеет право сам решать, отдавать деньги или нет.

После просьбы сменились угрозами. Мужчина же собрал вещи, приобрел новый автомобиль, сменил номер телефона и вместе с семьей отправился в другой город. В результате на экс-заводчанина подали иск в суд и обратились в полицию, утверждая, что он в сговоре с бухгалтером осуществил мошенническую схему. После этого его банковский счет был заблокирован. Однако вскоре дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Сейчас судебные разбирательства продолжаются.

