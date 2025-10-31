НОВОСТИПроисшествия

Россиянину по ошибке выдали премию в 7 млн рублей, а он не стал ее возвращать

Мужчина должен был уйти в отпуск, однако вместе с положенными выплатами ему добавили и "небольшую" премию

31 октября 2025, 15:05, ИА Амител

На заводе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
На заводе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Ханты-Мансийске работник предприятия внезапно обогатился на 7 миллионов рублей благодаря тринадцатой зарплате, сообщает Telegram-канал "112". Его новогодняя выплата достигла колоссальной суммы в 7 миллионов, в то время как отпускные за январь – всего 45 тысяч. Причина крылась в банальной технической ошибке бухгалтерии. В итоге счастливчику перечислили зарплату 34 коллег из другого подразделения. 

После этого мужчине начали поступать звонки с требованиями вернуть деньги. Владимир поразмышлял, изучил юридические аспекты и отказался возвращать. Как выяснилось, согласно закону, при технической ошибке владелец счета имеет право сам решать, отдавать деньги или нет.

После просьбы сменились угрозами. Мужчина же собрал вещи, приобрел новый автомобиль, сменил номер телефона и вместе с семьей отправился в другой город. В результате на экс-заводчанина подали иск в суд и обратились в полицию, утверждая, что он в сговоре с бухгалтером осуществил мошенническую схему. После этого его банковский счет был заблокирован. Однако вскоре дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Сейчас судебные разбирательства продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что средняя зарплата в России приблизилась к ста тысячам рублей. Об этом рассказали в Росстате.

Комментарии 15

Avatar Picture
гость

15:31:26 31-10-2025

бухгалтеру: а не ошибайся в следующий раз. Со мной тоже был такой случай. Мне не угрожали, но слезно просили, потому пришлось вернуть деньги.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:35:46 31-10-2025

гость (15:31:26 31-10-2025) бухгалтеру: а не ошибайся в следующий раз. Со мной тоже был ... Все мы люди, все мы ошибаемся. Перечислили от остальных работяг. Он не вернул - а работодателю где брать эти деньги? А вдруг это путь к закрытию? И всё. Очень не по совести.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:38 31-10-2025

молодец мужчина!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:14 31-10-2025

Гость (15:46:38 31-10-2025) молодец мужчина!! ...
ну-ну, как говорится взаймы взял. придется отдать все-равно, но другим способом. не завидую мужику

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:44 31-10-2025

Гость (15:46:38 31-10-2025) молодец мужчина!! ... Ну если ты так считаешь... Думаю, тогда надо и твою зарплату переводить этому молодцу.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:29 31-10-2025

Т.е. он считает, что это его заработанные деньги? Или это такая прям сумма, с которой его никогда не найдут, чтобы сломать ногу?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:51 31-10-2025

Чепуха какая-то написана. В РФ ошибочный перевод является неосновательным обогащением, которое подлежит возврату в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ. Это означает, что человек, получивший деньги по ошибке, обязан их вернуть, поскольку они были приобретены без законных оснований.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:12:46 31-10-2025

Это не основательное обогащение. Учите законы и не путайте трудовое и гражданское законодательство. Этот закон более 50 лет действует. Мне тоже в 1997 году по ошибке выдали лишнее когда я пошел в отпуск в арбитражном суде. Председатель суда просто попросил меня вернуть деньги. Я вернул. Карьеру мне не испортили. Я тоже не хамил. Но закон есть закон. Мужик сам решил как решил. Никто у него не заберет теперь эти деньги.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:15 31-10-2025

Гость (16:59:51 31-10-2025) Чепуха какая-то написана. В РФ ошибочный перевод является не... Это техническая ошибка. А возврат с работника можно требовать только в случае ошибки счетной (то есть если бы ему бухгалтерия ошибочно такую зп насчитала) либо при наличии недобросовестности со стороны получателя, чего тоже не было. Так что ничего работник возвращать по закону не должен.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:16:26 31-10-2025

Что ж. Желаю, что бы кто-то так же воспользовался его оплошностью и так же его подставил. Да потом бы еще и подхихикивал над ним, как он над той бухгалтершей, которой теперь возвращать такую сумму придется.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:13 31-10-2025

Это всё замечательно, но где мои 100 тыщ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:53:49 31-10-2025

Если отпускные 45т., то и зарплата примерно такая же. А у тех 34 человек по 202 тыс. ? Неплохо так. Ну ниче, переживут, поди еще прошлую зарплату не истратили

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ГОсть

19:36:56 31-10-2025

У нас много кто получает необоснованную зарплату (депутаты всех мастей и пр.) Это можно рассматривать как техническую ошибку. Мужику деньги перевели на карточку. При желании ее можно было сразу же заблокировать. Какие законы - такие и поступки.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:41:34 31-10-2025

Странная "ошибка", смахивающая на закулисную сделку типа: премию за крохотное вознаграждение прими на своё имя, однако тайно потом верни, дабы ревизия не выявила того, кто планировал стать её владельцем инкогнито. Посредник же, не будь дураком, сам околпачил махинатора...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:56 31-10-2025

Мужик просто поверил, что страна встала с колен! =)

  9 Нравится
Ответить
