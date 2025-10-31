Россиянину по ошибке выдали премию в 7 млн рублей, а он не стал ее возвращать
Мужчина должен был уйти в отпуск, однако вместе с положенными выплатами ему добавили и "небольшую" премию
31 октября 2025, 15:05, ИА Амител
В Ханты-Мансийске работник предприятия внезапно обогатился на 7 миллионов рублей благодаря тринадцатой зарплате, сообщает Telegram-канал "112". Его новогодняя выплата достигла колоссальной суммы в 7 миллионов, в то время как отпускные за январь – всего 45 тысяч. Причина крылась в банальной технической ошибке бухгалтерии. В итоге счастливчику перечислили зарплату 34 коллег из другого подразделения.
После этого мужчине начали поступать звонки с требованиями вернуть деньги. Владимир поразмышлял, изучил юридические аспекты и отказался возвращать. Как выяснилось, согласно закону, при технической ошибке владелец счета имеет право сам решать, отдавать деньги или нет.
После просьбы сменились угрозами. Мужчина же собрал вещи, приобрел новый автомобиль, сменил номер телефона и вместе с семьей отправился в другой город. В результате на экс-заводчанина подали иск в суд и обратились в полицию, утверждая, что он в сговоре с бухгалтером осуществил мошенническую схему. После этого его банковский счет был заблокирован. Однако вскоре дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Сейчас судебные разбирательства продолжаются.
Ранее сообщалось о том, что средняя зарплата в России приблизилась к ста тысячам рублей. Об этом рассказали в Росстате.
15:31:26 31-10-2025
бухгалтеру: а не ошибайся в следующий раз. Со мной тоже был такой случай. Мне не угрожали, но слезно просили, потому пришлось вернуть деньги.
21:35:46 31-10-2025
гость (15:31:26 31-10-2025) бухгалтеру: а не ошибайся в следующий раз. Со мной тоже был ... Все мы люди, все мы ошибаемся. Перечислили от остальных работяг. Он не вернул - а работодателю где брать эти деньги? А вдруг это путь к закрытию? И всё. Очень не по совести.
15:46:38 31-10-2025
молодец мужчина!!
16:14:14 31-10-2025
Гость (15:46:38 31-10-2025) молодец мужчина!! ...
ну-ну, как говорится взаймы взял. придется отдать все-равно, но другим способом. не завидую мужику
16:59:44 31-10-2025
Гость (15:46:38 31-10-2025) молодец мужчина!! ... Ну если ты так считаешь... Думаю, тогда надо и твою зарплату переводить этому молодцу.
16:07:29 31-10-2025
Т.е. он считает, что это его заработанные деньги? Или это такая прям сумма, с которой его никогда не найдут, чтобы сломать ногу?
16:59:51 31-10-2025
Чепуха какая-то написана. В РФ ошибочный перевод является неосновательным обогащением, которое подлежит возврату в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ. Это означает, что человек, получивший деньги по ошибке, обязан их вернуть, поскольку они были приобретены без законных оснований.
17:12:46 31-10-2025
Это не основательное обогащение. Учите законы и не путайте трудовое и гражданское законодательство. Этот закон более 50 лет действует. Мне тоже в 1997 году по ошибке выдали лишнее когда я пошел в отпуск в арбитражном суде. Председатель суда просто попросил меня вернуть деньги. Я вернул. Карьеру мне не испортили. Я тоже не хамил. Но закон есть закон. Мужик сам решил как решил. Никто у него не заберет теперь эти деньги.
18:24:15 31-10-2025
Гость (16:59:51 31-10-2025) Чепуха какая-то написана. В РФ ошибочный перевод является не... Это техническая ошибка. А возврат с работника можно требовать только в случае ошибки счетной (то есть если бы ему бухгалтерия ошибочно такую зп насчитала) либо при наличии недобросовестности со стороны получателя, чего тоже не было. Так что ничего работник возвращать по закону не должен.
17:16:26 31-10-2025
Что ж. Желаю, что бы кто-то так же воспользовался его оплошностью и так же его подставил. Да потом бы еще и подхихикивал над ним, как он над той бухгалтершей, которой теперь возвращать такую сумму придется.
17:46:13 31-10-2025
Это всё замечательно, но где мои 100 тыщ?
18:53:49 31-10-2025
Если отпускные 45т., то и зарплата примерно такая же. А у тех 34 человек по 202 тыс. ? Неплохо так. Ну ниче, переживут, поди еще прошлую зарплату не истратили
19:36:56 31-10-2025
У нас много кто получает необоснованную зарплату (депутаты всех мастей и пр.) Это можно рассматривать как техническую ошибку. Мужику деньги перевели на карточку. При желании ее можно было сразу же заблокировать. Какие законы - такие и поступки.
19:41:34 31-10-2025
Странная "ошибка", смахивающая на закулисную сделку типа: премию за крохотное вознаграждение прими на своё имя, однако тайно потом верни, дабы ревизия не выявила того, кто планировал стать её владельцем инкогнито. Посредник же, не будь дураком, сам околпачил махинатора...
20:15:56 31-10-2025
Мужик просто поверил, что страна встала с колен! =)