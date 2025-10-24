Российские ученые: хлорид натрия в составе стиральных порошков разрушает машинки
24 октября 2025, 09:45, ИА Амител
Российские ученые выяснили, что привычные стиральные порошки наносят вред не только бытовой технике, но и экологии. Как показало масштабное исследование, хлорид натрия (NaCl), входящий в состав большинства моющих средств, со временем вызывает коррозию деталей стиральных машин и приводит к их поломке. Кроме того, вещество негативно влияет на ткань. Оно портит цвет, разрушает волокна и сокращает срок службы одежды.
Опасность NaCl не ограничивается бытовыми проблемами. Ученые отмечают, что хлорид натрия разлагается лишь наполовину, а оставшиеся соединения загрязняют почву и водоемы, накапливаясь в экосистеме. Более того, он мешает работе активных моющих компонентов и относится к веществам третьего класса опасности – умеренно опасным.
Эксперты советуют отдавать предпочтение порошкам на основе натурального сульфата натрия (Na₂SO₄). Этот компонент безопаснее для человека и окружающей среды, а его разложение достигает 75–93% против 50% у хлоридных аналогов.
При этом производители не обязаны указывать наполнители в составе средств – такое положение закреплено в Единых санитарно-эпидемиологических требованиях. Ученые предлагают установить ограничения на содержание хлорида натрия в ГОСТах, чтобы защитить потребителей и снизить вредное воздействие на природу.
09:49:32 24-10-2025
После прочтения у миня когнитивный диссонанс в острой форме случился. А это точно ученые? Или это ученые-зумеры с соской во рту?
10:34:27 24-10-2025
Гость (09:49:32 24-10-2025) После прочтения у миня когнитивный диссонанс в острой форме ... Нейросетевой винегрет. Кушайте и привыкайте.
12:13:37 24-10-2025
Гость (09:49:32 24-10-2025) После прочтения у миня когнитивный диссонанс в острой форме ... Вот именно, на отдыхе в дурке развлекаются)
13:44:35 24-10-2025
Гость (09:49:32 24-10-2025) После прочтения у миня когнитивный диссонанс в острой форме ... Да точно. Три класса образования целых!
09:50:33 24-10-2025
Скоро все перейдем на хозяйственное мыло и стиральные доски.
А следующим уровнем станет деревянная кадка и зола из печки.
А полоскать бельё будут бабы ходить на речку.
10:17:27 24-10-2025
Хлорид натрия - это соль. Зумеры! Просто перестаньте солить грязные вещи, которые стираете.
10:48:39 24-10-2025
Гость (09:50:33 24-10-2025) Скоро все перейдем на хозяйственное мыло и стиральные доски....
Если бабы прошли курсы Елены Блиновской, то вряд ли они будут ходить на речку. Будете ходить в грязном, но исключительно в самые дорогие рестораны, подъезжая туда как минимум на Майбахе с личным водителем. И главное помнить, ты с прынцессой, которой должен ... очень много должен.
12:29:25 24-10-2025
Кстати, отдав должное предыдущим комментаторам-юмористам, замечу, про проблема таки есть. Сейчас большинство производителей изготавливают крестовину барабана из силумина, который, действительно, стремительно корродирует под воздействием компонентов стирального порошка. Эти крестовины не поставляются в запчасти и отличаются даже у машин родственных моделей, что заставляет по истечении 5 лет не ремонтировать машинку, а приобретать новую. Это годов с 2010 так делают.
13:42:01 24-10-2025
Гость (12:29:25 24-10-2025) Кстати, отдав должное предыдущим комментаторам-юмористам, за... Покупайте те машинки. к которым полно запчастей. И бак желательно чтоб разборный был.
16:36:13 24-10-2025
Гость (13:42:01 24-10-2025) Покупайте те машинки. к которым полно запчастей. И бак желат... Не подскажешь, какие это именно, умник?
19:54:02 24-10-2025
Гость (16:36:13 24-10-2025) Не подскажешь, какие это именно, умник?... Их полно. Имеющий глаза - увидит.
20:03:45 24-10-2025
Гость (16:36:13 24-10-2025) Не подскажешь, какие это именно, умник?... Бери Bosch, Samsung, для них запчастей в интернете, как у дурака фантиков. И крестовины и баки в сборе, подшипники, сальники, амортизаторы и прочая хрень даже на том же Озоне.. Кроме всего прочего, у нас есть некоторое количество разборок стиральных машин. Смотрите на Авито. Там все можно найти. Я там брал крестовину на Самсунг, когда капиталил машинку.
14:46:47 24-10-2025
Гость (12:29:25 24-10-2025) Кстати, отдав должное предыдущим комментаторам-юмористам, за... Может быть - ржавеет всё и от всего. Дело не в этом, а в том, NaCl - простейшее неорганическое соединение, для разложения которого ничего не требуется кроме воды. Как хлорид натрия, входящий в состав жидкостей любого живого организма может разлагается лишь наполовину, а оставшиеся соединения загрязнять почву и водоемы, накапливаясь в экосистеме я не понимаю вплоть до перегорания мозга.
13:43:41 24-10-2025
С каких пор пищевая соль стала убийцей стиральных машин? "Был у меня один такой знакомый ученый. У него три класса образования. Так он за 30 минут десятку так нарисует... " (с)
15:55:58 24-10-2025
А на какую половину разлагается хлорид натрия? Натрий уходит или хлор? А тому кто это пишет не страшно держать этот самый хлорид-натрия в солонке?
17:56:14 24-10-2025
Гость (15:55:58 24-10-2025) А на какую половину разлагается хлорид натрия? Натрий уходит... Уходит половинка атома натрия и половинка атома хлора.
Натрий Na (11) скорее всего становится углеродом C (6).
Хлор Cl (17) фтором F (9).
Видимо, фторид углерода получается.
21:25:03 24-10-2025
Гость (17:56:14 24-10-2025) Уходит половинка атома натрия и половинка атома хлора.На... Скорее натрий Na(11) станет бором В(5), потому как с неметаллами соли не образуются. Будет фторид бора (BF3)
15:58:32 24-10-2025
Похоже у британских ученых появился серьезный конкурент
16:39:04 24-10-2025
Хлорид натрия разлагается на хлор (боевое отравляющие вещество) и натрий (самовоспламеняется при контакте с водой)
Срочно подскажите Милонову, надо архисрочно запрещать!!!
А арестованы делать литьем титана. Мы делаем. 16 тыщ за унцию.
16:54:32 24-10-2025
Соль легко "разлагается"... иначе все те соли, что попадают в каналью, накапливались бы в промышленных масштабах на иловых полях и стало бы невероятно выгодно эти месторождения разрабатывать, как источник удобрений, в частности, мочевины и прочих азотных удобрений. Но этого, уыф, нет