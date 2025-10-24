Российские ученые: хлорид натрия в составе стиральных порошков разрушает машинки

Эксперты советуют отдавать предпочтение порошкам на основе натурального сульфата натрия

24 октября 2025, 09:45, ИА Амител

Женщина у стиральной машины / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российские ученые выяснили, что привычные стиральные порошки наносят вред не только бытовой технике, но и экологии. Как показало масштабное исследование, хлорид натрия (NaCl), входящий в состав большинства моющих средств, со временем вызывает коррозию деталей стиральных машин и приводит к их поломке. Кроме того, вещество негативно влияет на ткань. Оно портит цвет, разрушает волокна и сокращает срок службы одежды.

Опасность NaCl не ограничивается бытовыми проблемами. Ученые отмечают, что хлорид натрия разлагается лишь наполовину, а оставшиеся соединения загрязняют почву и водоемы, накапливаясь в экосистеме. Более того, он мешает работе активных моющих компонентов и относится к веществам третьего класса опасности – умеренно опасным.

Эксперты советуют отдавать предпочтение порошкам на основе натурального сульфата натрия (Na₂SO₄). Этот компонент безопаснее для человека и окружающей среды, а его разложение достигает 75–93% против 50% у хлоридных аналогов.

При этом производители не обязаны указывать наполнители в составе средств – такое положение закреплено в Единых санитарно-эпидемиологических требованиях. Ученые предлагают установить ограничения на содержание хлорида натрия в ГОСТах, чтобы защитить потребителей и снизить вредное воздействие на природу.

Ранее сообщалось, что жители многоквартирных домов могут столкнуться с административными штрафами за использование бытовой техники в вечернее и ночное время.