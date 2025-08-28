НОВОСТИОбщество

"Русские витязи" не будут проводить тренировочные полеты в этом году

В 2024-м авиационная группа высшего пилотажа совершила тренировочный полет 30 августа

28 августа 2025, 10:18, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В этом году жители Барнаула смогут увидеть выступление пилотажной группы "Русские витязи" только один раз – во время празднования Дня города, сообщает официальный Telegram-канал администрации.

В отличие от прошлого года, когда пилоты проводили тренировочные полеты накануне авиашоу, в этот раз тренировок не запланировано.

Выступление группы состоится 30 августа в 17:00 над акваторией реки Оби. Зрителям рекомендуется заранее выбрать удобные точки для наблюдения за шоу.

Напомним, в 2024 году команда проводила тренировочные полеты 30 августа, а основное выступление состоялось 31 августа. Пилоты показали, как выглядит Барнаул из кабины современного истребителя. 

"Русские витязи" выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях. Это первая и до 2006 года единственная в мире команда, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".В этом году программа празднования была скорректирована, и авиашоу пройдет в рамках одного дня.

Барнаул День города

