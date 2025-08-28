"Русские витязи" не будут проводить тренировочные полеты в этом году
В 2024-м авиационная группа высшего пилотажа совершила тренировочный полет 30 августа
28 августа 2025, 10:18, ИА Амител
В этом году жители Барнаула смогут увидеть выступление пилотажной группы "Русские витязи" только один раз – во время празднования Дня города, сообщает официальный Telegram-канал администрации.
В отличие от прошлого года, когда пилоты проводили тренировочные полеты накануне авиашоу, в этот раз тренировок не запланировано.
Выступление группы состоится 30 августа в 17:00 над акваторией реки Оби. Зрителям рекомендуется заранее выбрать удобные точки для наблюдения за шоу.
Напомним, в 2024 году команда проводила тренировочные полеты 30 августа, а основное выступление состоялось 31 августа. Пилоты показали, как выглядит Барнаул из кабины современного истребителя.
"Русские витязи" выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях. Это первая и до 2006 года единственная в мире команда, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".В этом году программа празднования была скорректирована, и авиашоу пройдет в рамках одного дня.
Попросите перейти на сверхзвук над городом, третий год прошу!
13:16:38 28-08-2025
Гость (12:43:57 28-08-2025) Попросите перейти на сверхзвук над городом, третий год прошу... Ага над человейниками, а то зачем им стекла
13:55:17 28-08-2025
Гость (12:43:57 28-08-2025) Попросите перейти на сверхзвук над городом, третий год прошу...
Лучше чтоб под мостом пролетел, можно и на сверхзвуке