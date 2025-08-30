"Русские витязи" представят на Дне города программу с петлей Нестерова

Еще в программе будут синхронные косые петли и бочки, отстрел тепловых ловушек и многое другое

30 августа 2025, 07:15, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru

В 15:00 экипаж Андрея Алексеева и Олега Ерофеева поднимется в воздух для проведения разведки погоды и демонстрации высшего пилотажа на сверхманевренных самолетах, что станет прекрасной возможностью для зрителей оценить мастерство заслуженных военных летчиков России.

Напоминаем, сразу после утренней программы на набережной реки Оби пройдет автограф-сессия с летным составом, которая продолжится и после основного выступления группы.

Кульминацией дня станет масштабное шоу в 17:00, когда шесть тяжелых истребителей Су-30СМ продемонстрируют знаменитую петлю Нестерова, синхронные косые петли и бочки, групповой пилотаж высочайшего уровня, отстрел тепловых ловушек, а также встречный и одиночный пилотаж.

Организаторы рекомендуют зрителям прибывать заблаговременно, чтобы занять лучшие места для наблюдения за уникальным воздушным представлением над акваторией Оби.