"Русские витязи" провели автограф-сессию после полета-разведки над Барнаулом. Фото

В 17:00 авиагруппа выступит над акваторией Оби

30 августа 2025, 16:02, ИА Амител

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" провела автограф-сессию после полета-разведки над Барнаулом. Кадрами с места события делится корреспондент amic.ru.

Желающих взять автограф у летчиков собралось много: очередь протянулась от набережной Оби до лестницы, ведущей в Нагорный парк.

Напомним, экипаж из двух пилотов – начальника Андрея Алексеева и его заместителя Олега Ерофеева – пролетел над краевой столицей на истребителе Су-30СМ, чтобы узнать погоду. Ранее пилоты объясняли, зачем это нужно: разведчик определяет состояние приземного слоя атмосферы, чтобы правильно строить маневры и не добавлять работы ведомым.

Отметим, что само авиашоу пройдет над акваторией Оби с 17:00 до 18:00. "Русские витязи" продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в честь 295-летия Барнаула. Летчики уже поздравили краевую столицу с юбилеем и даже признались ей в любви, опубликовав из кабины истребителя фотографию брелока с надписью "Я люблю Барнаул".

