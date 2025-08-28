"Русских витязей" в Барнауле встретили необычным тортом и съедобными истребителями

Кроме того, каждому пилоту приготовили именное пирожное

28 августа 2025, 16:07, ИА Амител

"Русских витязей" встречают в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" в четверг, 28 августа, прилетела в Барнаул, где покажет шоу на праздновании 295-летия города. Пилоты поздоровались с жителями города, совершив несколько пролетов над столицей Алтайского края.

Напомним, пилотажная группа покажет авиашоу над акваторией реки Оби только на праздновании Дня города – 30 августа с 17:00 до 18:00. Тренировочных полетов в этом году не будет.

Посмотреть лучшие моменты полета над Барнаулом шестерки Су-30СМ "Русских витязей" в 2024 году можно в нашем материале.

Ранее amic.ru подробно рассказал, чем знамениты "Русские витязи" и чем они отличаются от "Стрижей" – еще одной знаменитой российской пилотажной группы.