Рынок, где торговали опасной чачей, закрыли после гибели людей

От употребления алкоголя скончалось десять человек

12 августа 2025, 17:00, ИА Амител

Чача / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Торговая площадка "Казачий" в Сириусе, где продавали самодельный алкоголь, окончательно прекратила работу, сообщает РИА Новости. Договор аренды расторгнут, а бывший арендатор обязан в течение 90 дней демонтировать все строения.

Ранее, на прошлой неделе, была закрыта только одна торговая точка, реализовывавшая чачу. Однако после трагических событий власти приняли решение о полном закрытии рынка.

По данным следствия, не менее десяти человек погибли от отравления алкоголем, купленным на этом рынке. 7 августа Адлерский суд Сочи арестовал 30-летнюю и 71-летнюю женщин, продававших спиртное. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

В пресс-службе Сириуса подчеркнули, что рынок закрыт. Все временные сооружения должны быть убраны за счет арендатора в трехмесячный срок.