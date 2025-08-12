НОВОСТИПроисшествия

Рынок, где торговали опасной чачей, закрыли после гибели людей

От употребления алкоголя скончалось десять человек

12 августа 2025, 17:00, ИА Амител

Чача / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Чача / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Торговая площадка "Казачий" в Сириусе, где продавали самодельный алкоголь, окончательно прекратила работу, сообщает РИА Новости. Договор аренды расторгнут, а бывший арендатор обязан в течение 90 дней демонтировать все строения.

Ранее, на прошлой неделе, была закрыта только одна торговая точка, реализовывавшая чачу. Однако после трагических событий власти приняли решение о полном закрытии рынка.

По данным следствия, не менее десяти человек погибли от отравления алкоголем, купленным на этом рынке. 7 августа Адлерский суд Сочи арестовал 30-летнюю и 71-летнюю женщин, продававших спиртное. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

В пресс-службе Сириуса подчеркнули, что рынок закрыт. Все временные сооружения должны быть убраны за счет арендатора в трехмесячный срок.

Комментарии

Гость

17:09:29 12-08-2025

Какой смысл из-за нескольких преступников закрывать весь рынок? Если отравили тут - могут отравить и на других рынках, в других городах, в других регионах. Всех закрывать?

Александр

17:55:08 12-08-2025

уничтожили рынок что бы не напоминало

Гость

19:19:43 12-08-2025

А чиновников посадят? Ну хотя бы дюжину

Гость

10:34:33 13-08-2025

А что значит закрыли ? Как вообще там могли продавать такое? У нас за самодельный алкоголь три шкуры снимут, как то даже понятия такого нет "самодельный алкоголь". А то может если мы себя позиционируем с туристическим кластером тоже начать на поток поставлять свою бормотуху?

