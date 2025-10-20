Впервые сделала аборт в 15 лет. Шокирующие подробности убийства младенца в Барнауле

После родов она покормила младенца и сфотографировала, а потом взяла канцелярский нож

Пруд в Барнауле, где нашли убитого младенца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

17-летняя жительница Барнаула, обвиняемая в убийстве новорожденного, впервые забеременела в 15 лет и сделала аборт по совету родителей, пишет "КП-Барнаул". Во второй раз уже решила рожать, причем отцом стал тот же молодой человек.

10 октября на берегу пруда на улице Гущина обнаружили в пакете тело младенца с перерезанной пуповиной и колото-ножевыми ранениями. Как сообщили в СК, девушка скрыла свою беременность от родителей и родила мальчика, когда находилась одна дома. Нанесла два удара ребенку: один – по горлу, второй – в сердце, чтобы умер наверняка. Сейчас она находится в СИЗО, ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

«Отец малыша – парень, с которым она встречалась несколько лет. Интересно, как родители не заметили? Когда это подросток, особенно худой, догадаться несложно», – рассказала изданию местная жительница.

Парень на пару лет старше девушки. Причем впервые она забеременела в 15 лет, но родители настояли на аборте. Когда вновь забеременела, сообщать об этом родителям не стала.

Девушка искала в интернете информацию о том, как перерезать пуповину. Роды прошли без осложнений, малыш родился здоровым.

«Видимо, изначально материнский инстинкт у девушки взял верх, она даже покормила младенца, фотографировала», – уточняет издание.

Ранее в Омске 16-летняя школьница родила ребенка в гостинице и задушила.