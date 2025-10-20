Впервые сделала аборт в 15 лет. Шокирующие подробности убийства младенца в Барнауле
После родов она покормила младенца и сфотографировала, а потом взяла канцелярский нож
20 октября 2025, 13:35, ИА Амител
17-летняя жительница Барнаула, обвиняемая в убийстве новорожденного, впервые забеременела в 15 лет и сделала аборт по совету родителей, пишет "КП-Барнаул". Во второй раз уже решила рожать, причем отцом стал тот же молодой человек.
10 октября на берегу пруда на улице Гущина обнаружили в пакете тело младенца с перерезанной пуповиной и колото-ножевыми ранениями. Как сообщили в СК, девушка скрыла свою беременность от родителей и родила мальчика, когда находилась одна дома. Нанесла два удара ребенку: один – по горлу, второй – в сердце, чтобы умер наверняка. Сейчас она находится в СИЗО, ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").
«Отец малыша – парень, с которым она встречалась несколько лет. Интересно, как родители не заметили? Когда это подросток, особенно худой, догадаться несложно», – рассказала изданию местная жительница.
Парень на пару лет старше девушки. Причем впервые она забеременела в 15 лет, но родители настояли на аборте. Когда вновь забеременела, сообщать об этом родителям не стала.
Девушка искала в интернете информацию о том, как перерезать пуповину. Роды прошли без осложнений, малыш родился здоровым.
«Видимо, изначально материнский инстинкт у девушки взял верх, она даже покормила младенца, фотографировала», – уточняет издание.
Ранее в Омске 16-летняя школьница родила ребенка в гостинице и задушила.
в 15 лет аборт под давлением
а она ли наносила удары ножом ребенку? ее признания можно откинуть. Высокая вероятность что не она
Вот такие картинки с выставки.Вот тут вам вся и мораль и духовность и нравственность и ещё чёрт знает что в нашем сегодняшнем обществе.
Акакий (14:51:16 20-10-2025) Вот такие картинки с выставки.Вот тут вам вся и мораль и ду... такое во все времена было...
Гость (15:28:04 20-10-2025) такое во все времена было...... Ой-ли?Было ,да не совсем так.Вы обратите внимание на все эти происшествия в наше время.Я ,не только о детоубийстве,а вообще о всех творящихся преступлениях у нас.Сколько сообщений на тему убийств,воровства,насилия.Я с ответственностью могу заявить ,что в советское время такого не было.Общество было чище и добрее нынешнего.Никакой морали,через всё готовы переступить.
Акакий (15:55:20 20-10-2025) Ой-ли?Было ,да не совсем так.Вы обратите внимание на все эти... В советское время не была доступна информация как сейчас, поэтому вы и говорите, что не было. Всё всегда было!
Гость (16:33:45 20-10-2025) В советское время не была доступна информация как сейчас, по... Мы жили ведь не в изолированном пространстве,если что то было ,то оно всё равно становилось известным.То что вы говорите была недоступна информация ,да, в какой то степени.Но общая ситуация была здоровее и этот ,приведённый вами аргумент ,во многом просто пропагандистский штамп,чтобы оправдать нынешнюю вакханалию насилия.
Акакий (08:17:48 21-10-2025) Мы жили ведь не в изолированном пространстве,если что то был... нет, это что бы снять с вас розовые очки и заставить посмотреть здраво на человечество в цело - самых опасных и жестоких существ на этой планете, а в вас лишь говорит инфантилизм, шовинизм и тоска по молодости, а в ссср было все тоже самое, что и сейчас и даже хуже, посмотрите официальную статистику по годам, сейчас количество бытовых преступлений даже снижается в рф и по всему миру тоже, но из за интернета, вам кажется, что их много, однако это не так. Во времена ссср, вы спали спокойно, потому что вас лично это не коснулось и вы ничего не видели, не слышали, не знали и поэтому была иллюзия спокойствия и отсутствия преступности, а на самом деле за стенкой сосед насиловал детей и ел их, но вам об этом никто не рассказал, потому что вся порочащая репутацию ссср информация была под запретом, и новости подавали только про успехи в экономике, космосе, очередном рекорде и как запад загнивает. Я тоже жил в ссср и прекрасно помню его, но в отличие от вас я не единожды сталкивался с тем, чего по вашему в ссср не было и знаете, об этих случаях ничего нигде так и не написали, не рассказали в новостях, а знали только самые близкие к ситуации люди. Помнится, се*са тоже в ссср не было, а детей аисты приносили или находили в невероятно рекордных урожаях капусты в совхозах.
Гость (09:45:15 21-10-2025) нет, это что бы снять с вас розовые очки и заставить посмотр... Полная демагогия и словоблудие.Сейчас ребёнка опасаются выпустить на улицу одного ,а тогда мы спокойно ходили в школу без всяких провожатых и возвращались после занятий затемно со второй смены.И никаких таких эксцессов не было.Сейчас это возможно,защитник анархии?
Акакий (11:38:13 21-10-2025) Полная демагогия и словоблудие.Сейчас ребёнка опасаются выпу... "И никаких таких эксцессов не было..." - еще раз, вы и я ошибка выжившего, и если с вами и вашими знакомыми ничего не случилось, это не равно - такого не было и точка. Понимаете вы или нет? Ваш личный опыт не является истиной, хоть вам так и кажется. Я вам в свою очередь тоже приведу пример: мою 3-х летнюю соседку, в селе (недалеко от Барнаула), где все друг друга знали и как вы говорите "было безопасно" даже по ночам гулять - изнасиловал, потом задушил и закопал в погребе, завалив сверху картошкой детский фотограф-педофил, что скажете на это, товарищ? У меня остались на память мои детские фото, сделанные этим педофилом. Удивительно, тогда и занавес железный был и тлетворного влияния не существовало. Интересно, жертвам чикатило и других советских маньяков, вы тоже с пеной у рта бы рассказывали, что безопасно было в ссср? А сколько таких чикатило было, есть и будет, о которых лично вам не доложили? Но пропаганда всегда была рассчитана на таких как вы, поэтому вам даже факты бесполезно предъявлять. До сих пор в розовых облаках и фантазиях где то летаете...ну и летайте дальше
Гость (13:33:01 21-10-2025) "И никаких таких эксцессов не было..." - еще раз, вы и я оши... Странный вы товарищ(или господин).Я ,что говорю,что тогда вообще преступности не было?Да ,была.Но не в таком масштабе разгул.Все школьники ходили без сопровождения везде,а теперь нетушки.Я привёл такой пример выше ,для сравнения ситуаций.Я тоже жил и в деревне,так тогда ,даже замки не вешали на дверь дома ,когда уходили.А сейчас попробуй?
Акакий (13:57:37 21-10-2025) Странный вы товарищ(или господин).Я ,что говорю,что тогда во... опять я странный) в лихие 90-е мои дети тоже без меня в школу ходили и ничего ни с кем не случилось и одноклассники у них все целы остались, однако ж эти времена вспоминают, как одни из самых опасных за последнее время и что же, я разве делаю вывод на основе этого, что тогда было безопасно? Нет. Потому что никогда не было на земле за всю историю человечества безопасно, разница заключается только в открытости или закрытости информации. Чем больше плохих новостей, тем тревожнее ваше состояние и ощущение вездесущей опасности, и так же это работает наоборот. Дверь в ссср не закрывали? Мы и в 90 в малосемейке ее тоже не закрывали, и ходили к друг дургу, проходной двор был, дальше то что? А что можно было украсть у простого рабочего с завода, все равно ничего ни у кого не было, все жили одинаково, как сейчас к примеру на Кубе, у них и дверей нету, потому что нечего воровать. А вот те, кто что то имели, очень даже закрывали и тогда и сейчас. А то что на детей плевать было и они росли сами по себе, как трава, так это только в минус нам и прошлым поколениям, а сейчас больше ответственности за детей и их безопасность, и вообще понимания, что значит быть родителем и зачем детей заводят и это только радует. И за ручку до выпускного никто никого не водит сейчас, а только до того момента, когда ребенок достаточно соображать начинает и понимает, как вести себя, как улицу переходить, когда там нескончаемый поток несущихся машин (которого не было в наше время), что бы не попасть в беду и хорошо, что и сами взрослые это начали понимать. У меня школа во дворе дома и во 2-3 класс уже сами бегают, без мам и пап и по вечерам если половину встречают родители, уже хорошо, а остальные маленькими стайками перемещаются и как вы говорите - ничего ни с кем не случается, хотя когда я вижу по вечерам малышей (ростом с рюкзак) одних - сердце невольно екает, хотя я понимаю, что сейчас гораздо безопаснее, из-за тех же камер наблюдения, телефонов, и просто из за увеличившейся эмпатии (думаю еще из за популяризации психологии и антидепрессантов) за последние годы, о чем повторюсь говорит статистика мвд и зарубежных служб - сегодня преступлений стало меньше за всю историю человечества.
Гость (14:37:49 21-10-2025) опять я странный) в лихие 90-е мои дети тоже без меня в школ... Да,однако же.Такие пространные ответы.Не каждый согласится тратить своё свободное время на такие отповеди.Вам ,что за это деньги платят?Вы по роду своей деятельности?И статистику мвд и зарубежную упомянули,вы из этой сферы?Так вот ,статистике ,особенно вашей ,я никогда не верил и не верю,и другим не советую.А верю я глазам своим и своему жизненному опыту.
Акакий (15:13:21 21-10-2025) Да,однако же.Такие пространные ответы.Не каждый согласится т... так а чем еще на пенсии заниматься? дачный сезон закончился, времени куча среди недели, внуков на выходных привезут только, так отчего бы не побеседовать на интересные темы? что я зря компуктер осваивал? у вас тоже смотрю времени вагон, но ответы так себе, если честно, у меня хотя бы пространные)
Акакий (14:51:16 20-10-2025) Вот такие картинки с выставки.Вот тут вам вся и мораль и ду... ну мне кажется не стоит валить на все общество огалтело историю этих недолюдей, ненормальная адская семья. Наверняка в 15 лет аборт делали "по знакомству" ту в этом случае акушер должен заявить в куда следует о малолетней беременной
как может считаться нормальной семейка, которая так относится к жизни.... в !5 лет аборт?! и никаких уроков о контрацепции, о колоссальном вреде здоровью не вынесено??? мать у этой роженицы есть? сколько она сама убила детей неродившихся? какой то АД адский тут в этой жестокой и равнодушной истории убийц
В Барнауле была одна семья, мама и дочка. Потом мама вышла замуж ещё раз, снова родила дочку. Со вторым мужем развелась и уехала в Германию. Первая дочка в школе училась так себе, оставалась на второй год, в старшем классе сделала аборт по совету мамы. В ФРГ получила профессию парикмахера, вышла замуж за выходца из бывшей союзной республики. Родила троих детей. Уважаемая фройлен.
Гость (17:26:21 20-10-2025) В Барнауле была одна семья, мама и дочка. Потом мама вышла з... Так написано, как будто серийные убийцы 😳🤦🤦🤦 не оправдываю аборты, но личное дело каждого, делать или нет, им с этим жить... но лучше так, чем родить и выкинуть в помойку или ножом, как эта умалишённая.
Обсуждают семейку и девушку, а что же совершеннолетний мужик, сделавший ребенка? Как обычно
ни при чём? Пусть ему 18-19, но ведь совершеннолетний! Когда его отправят за решетку? Чтобы другим любителям молодняка неповадно было.
Гость (17:58:23 20-10-2025) Обсуждают семейку и девушку, а что же совершеннолетний мужик... вот и я об этом. в 15 лет по блату аборт и сокрытие преступления. И это все сама мать этой гулящей!
В 80-е восьмииклассница в школе родила...
ГОЛОСА НЕРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
По ту сторону облаков:
- Какие же пушистые сегодня облака-то!
Вот только далеко они – им не подняться к Раю...
Смотрите, самолёт из них выходит, как из ваты.
Эх, жаль – не стал я лётчиком,
как дед мечтал, летая...
- А я не стал писателем...
- А я не стал врачом
- А мне не быть актрисою –
красивою, как мама...
- Ты называешь "мамою"?
Она с тобой - такое...!
- Я с ней всё время рядышком,
и злости нет ни грамма.
- А я свою не "трогаю"...
Забыла всё – и Бог с ней!
- О нет!
Моя - всё кается... бедняжка, плачет в Храме.
Причины были, видимо...
Отец заставил – чёрствый...
Мне б к ней хоть на минуточку,
чтоб лишь прижаться к маме.
- А я «хожу» за братиком –
малыш такой забавный,
Весь конопатый, рыженький –
Антошка «тили-тили»…
И всё ему прощается...
Сейчас он в доме - главный...
- А у моих родителей детей уже не будет...
Теперь вместо меня у них красивая собака...
А чем я хуже?
Странные они, наверно, люди...
Но видел я, как папа мой однажды ночью плакал...
- Смотрите, у нас новенький –
ревёт, как все - вначале...
Ну что ты?
Тише, миленький,
не принятый землёю...
- Забудешь...
Успокоишься...
- Меня на части рвали!
Ах, больно-то как, Господи!
- Мы все прошли такое.
Нас всех когда-то предали,
зарыв Любовь в могилу,
За то, что мы – не вовремя...
случайно...
да не в строчку...
Неужто на земле для нас
местечка б не хватило?
Глотка водицы,
солнышка,
да хлебушка кусочка?...
Наталья Григорьева