В Барнауле с 8 сентября начнут заполнять системы отопления жилых домов и соцобъектов

Запуск отопительного сезона пока не планируется

08 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

ТЭЦ-3 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле сегодня, 8 сентября, начнут заполнять системы отопления в жилых домах и социальных учреждениях. Об этом ранее сообщили в мэрии Барнаула.

В администрации города подчеркнули, что речь не идет о старте отопительного сезона – его дата будет определена позже, исходя из погодных условий. Текущая процедура необходима для подготовки к планомерному запуску тепла.

На данный момент акты готовности к отопительному сезону получили более 2,3 тысячи многоквартирных домов. Полностью готовы к подаче тепла школы, детские сады и спортивные объекты. Работа по оформлению актов готовности в учреждениях культуры и здравоохранения продолжается.

В мэрии также пообещали, что все повреждения, выявленные во время гидравлических испытаний, будут устранены до 14 сентября.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на отоплении несколько тысяч рублей.

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

18:58:37 08-09-2025

Анатолия, 87 - проверьте. УК Венера, здесь вообще ничего не делали. Три недели не могут заварить трубу в подвале. а поди паспорт готовности дома готов?
Или теперь с подаче горячей воды в подвале гарантирован бассейн?

