Священник призвал отменить авиашоу на День города Барнаула из-за "нелогичности"

И посоветовал уповать на Всемогущего Бога

15 августа 2025, 13:40, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru

Барнаульский священник Александр Микушин призвал отменить авиашоу, которое запланировано в день празднования 295-летия столицы Алтайского края – в субботу, 30 августа. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

«Слава Богу, салюта в День города не будет! Дай Бог, чтобы и авиашоу "Стрижей" отменили. Ибо на войне, как ее ни назови, льется кровь. И устраивать пир и празднество в такое непростое время – абсурд и противоестественная нелепость. Почему у них нет понимания нелогичности всех мероприятий, я не знаю. Поговаривают, что и салюты не по морально-этическим соображениям [отменили] и не из-за безопасности, а совсем по другим причинам. Ну да ладно, пусть хоть так», – написал Микушин.

Он также посоветовал не надеяться на предстоящие переговоры президентов России Владимира Путинf и США Дональда Трампа, а уповать на Всемогущего Бога.

Напомним, ранее в Барнауле отменили праздничный фейерверк на День города в целях безопасности. Такое же решение приняли и в прошлом году, в итоге самым массовым мероприятием стало авиашоу "Русских витязей", посмотреть на которое пришли больше 150 тысяч человек.