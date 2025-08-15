Священник призвал отменить авиашоу на День города Барнаула из-за "нелогичности"
И посоветовал уповать на Всемогущего Бога
15 августа 2025, 13:40, ИА Амител
Барнаульский священник Александр Микушин призвал отменить авиашоу, которое запланировано в день празднования 295-летия столицы Алтайского края – в субботу, 30 августа. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".
«Слава Богу, салюта в День города не будет! Дай Бог, чтобы и авиашоу "Стрижей" отменили. Ибо на войне, как ее ни назови, льется кровь. И устраивать пир и празднество в такое непростое время – абсурд и противоестественная нелепость. Почему у них нет понимания нелогичности всех мероприятий, я не знаю. Поговаривают, что и салюты не по морально-этическим соображениям [отменили] и не из-за безопасности, а совсем по другим причинам. Ну да ладно, пусть хоть так», – написал Микушин.
Он также посоветовал не надеяться на предстоящие переговоры президентов России Владимира Путинf и США Дональда Трампа, а уповать на Всемогущего Бога.
Напомним, ранее в Барнауле отменили праздничный фейерверк на День города в целях безопасности. Такое же решение приняли и в прошлом году, в итоге самым массовым мероприятием стало авиашоу "Русских витязей", посмотреть на которое пришли больше 150 тысяч человек.
13:45:53 15-08-2025
"И устраивать пир и празднество в такое непростое время - абсурд и противоестественная нелепость." - а как свои пасхи там праздновать или пир по приезду мощей отчебучить - это для вас нормалды?
И вообще, так как церковь отделена от государства - не лезьте в интернет вообще, в нём пронхаб и даркнет, а это диавольщина.
14:03:03 15-08-2025
Гость (13:45:53 15-08-2025) "И устраивать пир и празднество в такое непростое время - аб... Религиозные праздники это совсем другое.И вот именно,церковь отделена от государства
18:37:32 15-08-2025
Гость (14:03:03 15-08-2025) Религиозные праздники это совсем другое.И вот именно,церковь...
Вот и пусть их празднуют на территории церквей и монастырей, а к светским праздникам и развлечениям не лезут.
13:57:44 15-08-2025
Верно сказал, праздник праздником, а без салютов можно обойтись. А вот в авиашоу ничего плохого не вижу, может быть подрастающее поколение загорится самолетами и небом и мальчишки настоящими мужиками станут.
14:47:28 15-08-2025
Гость (13:57:44 15-08-2025) Верно сказал, праздник праздником, а без салютов можно обойт... Настоящими мужиками становятся, отцы, братья, мужья - ответственные лица....
20:49:38 19-08-2025
Гость (13:57:44 15-08-2025) Верно сказал, праздник праздником, а без салютов можно обойт... Про салюты сам решил?? Во время ВОВ даже были салюты.
13:59:54 15-08-2025
Вот прихожанам в церкви пусть это втирает.
14:01:08 15-08-2025
Как я согласна с Вами ,Александр!
14:38:45 15-08-2025
Гость (14:01:08 15-08-2025) Как я согласна с Вами ,Александр!... В том что нет надобности встречаться Путину и Трампу и за всех все решит Бог?
22:38:00 15-08-2025
Гость (14:01:08 15-08-2025) Как я согласна с Вами ,Александр!... выздоравливайте!
14:01:27 15-08-2025
Священник?! Из-за нелогичности?!
🤦
Столпы логики, блин...
14:42:10 15-08-2025
Кхм... (14:01:27 15-08-2025) Священник?! Из-за нелогичности?!🤦Столпы логики, бли...
Ага, действительно попутал, где попы и где логика...
14:01:56 15-08-2025
Молодец поп!
Пусть эти артисты самолётные отгонят спмолёты на фронт и передадут их боеввм лётчикам
14:07:23 15-08-2025
Смешной попик :)
14:18:08 15-08-2025
ща его разделегируют
14:19:34 15-08-2025
Редко когда соглашаюсь со святыми отцами, но тут в вопросе праздненств, полная поддержка.
Все эти народные гулянья ради гуляний, как бал у сатаны.
14:40:24 15-08-2025
Гость (14:19:34 15-08-2025) Редко когда соглашаюсь со святыми отцами, но тут в вопросе п... Даже в ВОВ люди находили время для танцев под гармонь. По-крайней мере в советских фильмах так показывают.
14:22:38 15-08-2025
Кровь всегда льётся.
Поп пусть напишет обращение, подпишет, а мы , люди рассмотрим.
14:45:31 15-08-2025
Олег (14:22:38 15-08-2025) Кровь всегда льётся.Поп пусть напишет обращение, подпише...
Нее, поп конечно пусть напишет и подпишет, а рассмотрит пусть бог и мы тогда рассмотрим.
14:29:51 15-08-2025
Логичный священник
14:37:02 15-08-2025
Ну пусть попы продадут свои золотые унитазы, часы и помогут, хотя бы, больным детям!
14:59:11 15-08-2025
Гость (14:37:02 15-08-2025) Ну пусть попы продадут свои золотые унитазы, часы и помогут,...
На это у них один ответ "на всё воля божья". И типа отмазался...
14:39:20 15-08-2025
Про что это такое священник говорит?
14:48:30 15-08-2025
Пусть договаривает, по каким причинам отменили салюты
14:50:52 15-08-2025
Как они вообще могут летать если всем известно, что там небесная твердь. Ну согласитесь это ведь не логично
20:35:15 15-08-2025
Гость (14:50:52 15-08-2025) Как они вообще могут летать если всем известно, что там небе... А как же термин "шествовать воздусех", МММ?
19:02:07 15-08-2025
Причем тут вообще церковные праздники. Сколько денег в небо выпулить ради 5 минут этого шоу нужно. Средства лучше потратить куда то более разумно
19:32:02 15-08-2025
Попа проверить на связь кое с кем!
Отменить выступление АГВП и тем самым показать что у нас беда и горе и это будет как услада для врага!
Почему не отменяют развлечения по ТВ и не только?
Этим мы показываем всему миру что нас не запугать!
А вот в РПЦ вообще оборзели! На прошлый день города в нагорном парке, в храме брали деньги за туалет от 1 до 500 рублей (милостыня) и здачу не довали! Сволочи одним словом!
19:46:25 15-08-2025
Правильно говорит. В первую мировую день города не отмечали и ничего, выжили!
20:11:43 15-08-2025
Двадцать первый век на дворе, а они все священников слушают.. .
20:21:28 15-08-2025
Передайте попу, отменяю шоу "Стрижей" по вашей просьбе(тчк). Назначаю шоу "Русских витязей" божьей милостью (тчк). Печать. Подпись.
01:24:45 16-08-2025
Верить надо в то, что придумал сам.
22:12:20 16-08-2025
Так то поп дело говорит. и кстати, мой сын на СВО и рассказывал, что и священников видел на фронте и в госпиталях помогают.
19:11:45 19-08-2025
Что же Вы идете в церковь ставить свечи за родственника, или когда плохо, или за кого-то.
Что же Вы женитесь/замуж и просите церкви благословления.
Что же Вы детей в церкви крестите, небось и сами крещенные.
Надоели двуликие
19:18:56 19-08-2025
Гость (19:11:45 19-08-2025) Что же Вы идете в церковь ставить свечи за родственника, или... Вот и иди в свою церкву! И не лезь к светским праздникам! Задолбали лезть, куда не просят.