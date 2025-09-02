С сентября часть россиян начнет получать увеличенные пенсионные выплаты

Повышение в первую очередь коснется тех, кто достиг 80-летнего возраста

02 сентября 2025, 11:19, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В сентябре 2025 года для части россиян будет проведен перерасчет пенсионных выплат. Об этом рассказал RT декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Наиболее заметное повышение коснется тех, кто в августе отметил 80-летие. Для этой категории фиксированная часть страховой пенсии удвоится – с 8907,70 до 17 815,40 рубля. Кроме того, в сентябре пенсионерам будут дополнительно начислять по 2969,23 рубля за каждого иждивенца.

Перерасчет ожидает и тех, кто прекратил трудовую деятельность в августе. Им доведут до конца индексацию, которая не применялась в период работы.

«Пока человек трудился, его пенсия до 2025 года не индексировалась. Даже в 2025-м индексация для работающих пенсионеров осуществляется не полностью», – пояснил Виноградов.

Право на корректировку выплат также сохраняется за пенсионерами с подтвержденным северным стажем, при изменении состава семьи, доходов или при переезде в другой регион. Дополнительная надбавка в размере 25% к фиксированной части предусмотрена для тех, кто имеет не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают предложение по доплате некоторым пенсионерам по 10 тысяч рублей.