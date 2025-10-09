С соблюдением норм. Застройщик ЖК в центре Барнаула ответил на возражения "соседей"

Жильцы соседних домов оказались недовольны начавшимися работами

09 октября 2025, 08:15, ИА Амител

Площадка на ул. Папанинцев, 155, в сентябре 2025 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жильцы десятиэтажного дома на ул. Папанинцев встревожены начавшейся по соседству стройкой. Здесь готовят территорию к возведению комплекса 20 и 23 этажа. Люди отмечают: забор, огораживающий участок будущего ЖК, стоит впритык к десятиэтажке, а на самой площадке и близ нее вырубают деревья и кустарники. В строительной компании "Авангард", которой принадлежит земля, сообщили: интересы и права жителей соседних домов не нарушены, все работы ведут с соблюдением нормативов. Подобности – в материале amic.ru.

Не создавая дискомфорта

В редакцию amic.ru обратились жильцы дома на ул. Папанинцев, 131. Рядом с их десятиэтажкой скоро начнут строить крупный ЖК. В конце сентября проект успешно прошел градсовет и был одобрен комиссией.

Барнаульцы же отмечают: начавшиеся работы (подготовительные. – Прим. ред.) доставляют им массу неудобств. Так, например, строительная техника, по словам людей, заезжает в том числе через дворы близстоящих домов. Кроме того, горожане опасаются, что "башни" полностью закроют доступ к солнечному свету жителям домов № 131, 125 и 123 по ул. Папанинцев.

«Считаем, что в таком месте (возвышенное расположение – на 6 метров выше уже стоящих домов) плотность застройки (отсутствие в микрорайоне дополнительных школ и хотя бы еще одного садика), отсутствие транспортных развязок и мест дополнительных парковок (у нашего дома на 80 квартир всего восемь мест, тогда как по проекту предполагается строительство наземной и подземной парковок на несколько сот машин), отсутствие возможности жителей микрорайона высказаться относительно застройки и ее размеров, нарушит права собственников жилья близстоящих домов нанесет непоправимый ущерб их имуществу (квартирам от работы строительной техники в непосредственной близости к домам, автомобилям на парковках), снизит рыночную привлекательность квартир», – отмечают горожане.

В компании "Авангард", куда amic.ru обратился за комментарием, сообщили: расположение жилых домов выбрано не случайно.

«После анализа планировочных решений соседней жилой застройки расположение строящихся домов принято таким образом, что солнечного света будет достаточно всем, что подтверждено расчетами специализированных организаций. Требования законодательства были неоднократно проверены надзорными органами», – отметили в компании.

Также застройщик добавил: ограждение строительных площадок, которое предназначено для обеспечения безопасности людей, выполняют в границах благоустраиваемой территории в соответствии с согласованной проектной документацией. Границы соседних домов не нарушены.

«Заезд строительной техники будет обеспечен исключительно с ул. Папанинцев, не создавая неудобства жильцам соседних домов», – сообщили в компании.

Кроме того, строители отказались от применения свайного фундамента, "чтобы не оказывать динамического воздействия на окружающие жилые дома и не создавать дискомфорт соседям".

«На прилегающей территории общего пользования между домами 151 и 155, которая на данный момент заросла кустарниками, застройщик намерен создать современную благоустроенную площадку для детей и взрослых с общим доступом», – рассказали в компании.

Что строят на участке?

На ул. Папанинцев, 155, запроектирован ЖК, в котором одна "башня" будет 20-этажной, вторая – 23-этажной. Общее количество квартир – 241. Двор сохранили закрытым для проезда транспорта. Частично машино-места размещены вдоль ул. Папанинцев, также предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 183 машино-места. Три нижних этажа комплекса планируют отдать под помещения общественного назначения: некоторые из них будут доступны только жильцам комплекса, другие – всем желающим.

Застройщик намерен выполнить благоустройство ул. Папанинцев до пер. Ядринцева, включая пешеходные переходы и тротуары.