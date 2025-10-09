С соблюдением норм. Застройщик ЖК в центре Барнаула ответил на возражения "соседей"
Жильцы соседних домов оказались недовольны начавшимися работами
09 октября 2025, 08:15, ИА Амител
Жильцы десятиэтажного дома на ул. Папанинцев встревожены начавшейся по соседству стройкой. Здесь готовят территорию к возведению комплекса 20 и 23 этажа. Люди отмечают: забор, огораживающий участок будущего ЖК, стоит впритык к десятиэтажке, а на самой площадке и близ нее вырубают деревья и кустарники. В строительной компании "Авангард", которой принадлежит земля, сообщили: интересы и права жителей соседних домов не нарушены, все работы ведут с соблюдением нормативов. Подобности – в материале amic.ru.
Не создавая дискомфорта
В редакцию amic.ru обратились жильцы дома на ул. Папанинцев, 131. Рядом с их десятиэтажкой скоро начнут строить крупный ЖК. В конце сентября проект успешно прошел градсовет и был одобрен комиссией.
Барнаульцы же отмечают: начавшиеся работы (подготовительные. – Прим. ред.) доставляют им массу неудобств. Так, например, строительная техника, по словам людей, заезжает в том числе через дворы близстоящих домов. Кроме того, горожане опасаются, что "башни" полностью закроют доступ к солнечному свету жителям домов № 131, 125 и 123 по ул. Папанинцев.
«Считаем, что в таком месте (возвышенное расположение – на 6 метров выше уже стоящих домов) плотность застройки (отсутствие в микрорайоне дополнительных школ и хотя бы еще одного садика), отсутствие транспортных развязок и мест дополнительных парковок (у нашего дома на 80 квартир всего восемь мест, тогда как по проекту предполагается строительство наземной и подземной парковок на несколько сот машин), отсутствие возможности жителей микрорайона высказаться относительно застройки и ее размеров, нарушит права собственников жилья близстоящих домов нанесет непоправимый ущерб их имуществу (квартирам от работы строительной техники в непосредственной близости к домам, автомобилям на парковках), снизит рыночную привлекательность квартир», – отмечают горожане.
В компании "Авангард", куда amic.ru обратился за комментарием, сообщили: расположение жилых домов выбрано не случайно.
«После анализа планировочных решений соседней жилой застройки расположение строящихся домов принято таким образом, что солнечного света будет достаточно всем, что подтверждено расчетами специализированных организаций. Требования законодательства были неоднократно проверены надзорными органами», – отметили в компании.
Также застройщик добавил: ограждение строительных площадок, которое предназначено для обеспечения безопасности людей, выполняют в границах благоустраиваемой территории в соответствии с согласованной проектной документацией. Границы соседних домов не нарушены.
«Заезд строительной техники будет обеспечен исключительно с ул. Папанинцев, не создавая неудобства жильцам соседних домов», – сообщили в компании.
Кроме того, строители отказались от применения свайного фундамента, "чтобы не оказывать динамического воздействия на окружающие жилые дома и не создавать дискомфорт соседям".
«На прилегающей территории общего пользования между домами 151 и 155, которая на данный момент заросла кустарниками, застройщик намерен создать современную благоустроенную площадку для детей и взрослых с общим доступом», – рассказали в компании.
Что строят на участке?
На ул. Папанинцев, 155, запроектирован ЖК, в котором одна "башня" будет 20-этажной, вторая – 23-этажной. Общее количество квартир – 241. Двор сохранили закрытым для проезда транспорта. Частично машино-места размещены вдоль ул. Папанинцев, также предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 183 машино-места. Три нижних этажа комплекса планируют отдать под помещения общественного назначения: некоторые из них будут доступны только жильцам комплекса, другие – всем желающим.
Застройщик намерен выполнить благоустройство ул. Папанинцев до пер. Ядринцева, включая пешеходные переходы и тротуары.
Вы видели когда то что бы застройщики считались с мнением уже проживающих?
Да и вообще, в этом города правды не найти. Она его покинула, с вещами.
Балом правят алчность, деньги. Капитализм, который все так ждали.
01:53:00 25-10-2025
Гость (08:20:56 09-10-2025) Вы видели когда то что бы застройщики считались с мнением уж... Вы видели то место? Там всё заросло, а это самый центр краевой столицы так то11
08:40:32 09-10-2025
да, да, расчеты у них. Грош цена таким расчетам, как и всем проверкам. Построили дом напротив дома Исакова 211. Тоже расчеты все были. Проверяет негосударственная экспертиза, фигня. В итоге дом построили, в доме напротив со стороны двушек нет солнечного света совсем. и всем плевать, возвели, отписались.
09:22:56 09-10-2025
Не в цивилизованном крае мы живем, а на диком востоке. Где все только урвать, схватить, добежать, отметить, застолбить разрушить. Без дискуссий, исследований, науки и культуры. Все взять и поделить.....
09:24:46 09-10-2025
Провести независимую экспертизу проектной документации и в суд! Он кстати там рядом.
09:37:12 09-10-2025
Гость (09:24:46 09-10-2025) Провести независимую экспертизу проектной документации и в с... В тот, в котором у судей миллиарды на счетах?
09:55:29 09-10-2025
Гость (09:24:46 09-10-2025) Провести независимую экспертизу проектной документации и в с... Проведи ! Ты будешь ее оплачивать ? Она стоит далеко не 3 копейки. Тем более если проект прошел Госэкспертизу, то никакая частная шаражка против нее даже не вякнет и скорее всего даже не возьмется
10:51:02 09-10-2025
Гость (09:55:29 09-10-2025) Проведи ! Ты будешь ее оплачивать ? Она стоит далеко не 3 ко... Не проходят они госэкспертизу. Выше правильно написано, негосударственную. Это те же самые эксперты, что в госэкспертизе. Дело не в них, конечно. А в том, что лояльность власти к таким стройкам.
10:59:40 09-10-2025
Гость (10:51:02 09-10-2025) Не проходят они госэкспертизу. Выше правильно написано, него... Да если бы местные эксперты были, наши. Но нет - московские конторы...им до фонаря, что проверять
10:58:47 09-10-2025
Гость (09:55:29 09-10-2025) Проведи ! Ты будешь ее оплачивать ? Она стоит далеко не 3 ко... проекты возведения жилых домов проходят негосударственную экспертизу. Там смотрят только дом, и не показывают специально рядом стоящие дома, инфраструктуру и прочее. Всё сама лично видела, запрашивала заключение. смотрела расчеты. При чем получила это законным путем от Администрации. Всё шито-крыто. Противно и мерзко после этого...
09:24:49 09-10-2025
А есть альтернативы свайному фундаменту?
10:44:22 09-10-2025
Гость (09:24:49 09-10-2025) А есть альтернативы свайному фундаменту?... Конечно, плитный фундамент например
10:52:39 09-10-2025
Гость (09:24:49 09-10-2025) А есть альтернативы свайному фундаменту?... Плитный фундамент. Вообще, его сейчас повсеместно стараются использовать, если плотная застройка идет.
09:51:06 09-10-2025
Вчера была новость про АлтайТИСИЗ, что дома построенные с их экспертизой могут иметь проблемы
Никогда такого не было и вот опять...
Посмотрите дома уже построенные авангардом, отзывы не то чтобы 10 из 10 по качеству
Там такой ландшафт, честно страшно что завалится все
10:48:43 09-10-2025
С соблюдением норм. Смешно, если учесть, что эти нормы переделали с Советских времен под запросы современных застройщиков.
10:49:51 09-10-2025
а где обещанная пристройка к 22 школе для новостроек в центре?
10:58:39 09-10-2025
идите в суд
благо он через дорогу
да и самим судьям свет перекроют
11:42:54 09-10-2025
Гость (10:58:39 09-10-2025) идите в суд благо он через дорогу да и самим судьям ... Тут у администрации то со всех сторон высотки на носу будут, ничего им не помешают-согласовалось всё. А вы про судей...
16:26:44 09-10-2025
Вместо старых бараков будет новый дом ! Радоваться надо
21:17:53 09-10-2025
См. выше: все радуются!