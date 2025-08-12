Самарская пенсионерка получила счет на 108 млн рублей за подключение электричества
Она хотела провести свет на свою дачу
12 августа 2025, 16:10, ИА Амител
В Самаре произошел абсурдный случай: местной пенсионерке Клавдии пришел счет на 108,646 миллиона рублей за подключение электричества к садовому дому. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Владимир Плякин, приложив фотографию квитанции от компании "Средняя Волга".
«Это не ошибка калькулятора и не плохой юмор. Пожилая женщина просто хотела провести свет на дачу, а вместо этого получила счет, на который можно построить целую мини-электростанцию», – возмущается парламентарий.
Плякин приводит наглядные сравнения:
за эти деньги действительно можно построить небольшую ГЭС или солнечную ферму;
сумма в разы превышает стоимость самого дачного дома;
осталось бы даже на ремонт и посадку огорода.
«Самый тревожный момент – что кто-то в компании действительно посчитал эту сумму адекватной», – подчеркивает депутат.
Сейчас история получила широкий резонанс. В "Средней Волге" пока не прокомментировали ситуацию. Местные власти пообещали разобраться в произошедшем.
16:28:25 12-08-2025
Зачем ей электричество на саду? Помидоры могут расти без розетки, я проверял.
17:06:57 12-08-2025
Гость (16:28:25 12-08-2025) Зачем ей электричество на саду? Помидоры могут расти без роз... говорят во время холодов, в теплицу надо ставить свечку....
... то ли за упокой то ли ...
21:35:31 12-08-2025
Гость (16:28:25 12-08-2025) Зачем ей электричество на саду? Помидоры могут расти без роз... Я живу на даче. Вы сколько без холодильника или плиты протянете? Ваш юмор неуместен (((
16:46:56 12-08-2025
Пенсионеры жуликам миллионы отдают. Вот жулики на связь и вышли.
17:17:19 12-08-2025
Где то читал про это. У компании годовой доход в два раза меньше выставленного счёта. Миллионов 50. Бизнес, как говорят.
17:49:38 12-08-2025
Издевательство воротил над нищебродами: "раскатаешь губу" на подключение электричества - надорвёшься оплачивать эту услугу!
17:52:46 12-08-2025
односельчанин пару лет назад оплатил подключение дома и не может дождаться...внаглую не делают и все...
19:34:49 12-08-2025
Сколько мощность нагрузки заявила? Отсюда и цифра
20:48:14 12-08-2025
Гость (19:34:49 12-08-2025) Сколько мощность нагрузки заявила? Отсюда и цифра... садовый домик...там что 600 киловатт ?
21:37:08 12-08-2025
Гость (20:48:14 12-08-2025) садовый домик...там что 600 киловатт ?... У меня за сезон 200 кВт накрутили.
08:31:28 13-08-2025
"Великое" наследие "великого" приХватизатора Чубайса.
11:29:50 13-08-2025
Далеко ходить не надо - аналогично поступает горэлекторсеть с садоводами СНТ Центральное выставляя счета на 500 тыщ. Ой, ошибся оператор - вы придлите подтвердите, а если не придитет будем и дальше начислять - не по закону.