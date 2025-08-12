Самарская пенсионерка получила счет на 108 млн рублей за подключение электричества

Она хотела провести свет на свою дачу

12 августа 2025, 16:10, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Самаре произошел абсурдный случай: местной пенсионерке Клавдии пришел счет на 108,646 миллиона рублей за подключение электричества к садовому дому. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Владимир Плякин, приложив фотографию квитанции от компании "Средняя Волга".

Квитанция пенсионерки / Фото: Владимир Плякин

«Это не ошибка калькулятора и не плохой юмор. Пожилая женщина просто хотела провести свет на дачу, а вместо этого получила счет, на который можно построить целую мини-электростанцию», – возмущается парламентарий.

Плякин приводит наглядные сравнения:

за эти деньги действительно можно построить небольшую ГЭС или солнечную ферму;

сумма в разы превышает стоимость самого дачного дома;

осталось бы даже на ремонт и посадку огорода.

«Самый тревожный момент – что кто-то в компании действительно посчитал эту сумму адекватной», – подчеркивает депутат.

Сейчас история получила широкий резонанс. В "Средней Волге" пока не прокомментировали ситуацию. Местные власти пообещали разобраться в произошедшем.

