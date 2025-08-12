НОВОСТИПроисшествия

Самарская пенсионерка получила счет на 108 млн рублей за подключение электричества

Она хотела провести свет на свою дачу

12 августа 2025, 16:10, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Самаре произошел абсурдный случай: местной пенсионерке Клавдии пришел счет на 108,646 миллиона рублей за подключение электричества к садовому дому. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Владимир Плякин, приложив фотографию квитанции от компании "Средняя Волга".

Квитанция пенсионерки / Фото: Владимир Плякин

«Это не ошибка калькулятора и не плохой юмор. Пожилая женщина просто хотела провести свет на дачу, а вместо этого получила счет, на который можно построить целую мини-электростанцию», – возмущается парламентарий.

Плякин приводит наглядные сравнения:

  • за эти деньги действительно можно построить небольшую ГЭС или солнечную ферму;

  • сумма в разы превышает стоимость самого дачного дома;

  • осталось бы даже на ремонт и посадку огорода.

«Самый тревожный момент – что кто-то в компании действительно посчитал эту сумму адекватной», – подчеркивает депутат.

Сейчас история получила широкий резонанс. В "Средней Волге" пока не прокомментировали ситуацию. Местные власти пообещали разобраться в произошедшем.

Ранее сообщалось, что в России в 2026 году изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ.

Российские рубли / Источник фото: amic.ru

"Коммуналка" давит. Почему с июля тарифы ЖКХ повысятся и кто в этом виноват

Причиной роста цен на ЖКУ наблюдатели называют последствия реформы отрасли
НОВОСТИОбщество

ЖКХ

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

16:28:25 12-08-2025

Зачем ей электричество на саду? Помидоры могут расти без розетки, я проверял.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:06:57 12-08-2025

Гость (16:28:25 12-08-2025) Зачем ей электричество на саду? Помидоры могут расти без роз... говорят во время холодов, в теплицу надо ставить свечку....
... то ли за упокой то ли ...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

21:35:31 12-08-2025

Гость (16:28:25 12-08-2025) Зачем ей электричество на саду? Помидоры могут расти без роз... Я живу на даче. Вы сколько без холодильника или плиты протянете? Ваш юмор неуместен (((

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:56 12-08-2025

Пенсионеры жуликам миллионы отдают. Вот жулики на связь и вышли.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

17:17:19 12-08-2025

Где то читал про это. У компании годовой доход в два раза меньше выставленного счёта. Миллионов 50. Бизнес, как говорят.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:38 12-08-2025

Издевательство воротил над нищебродами: "раскатаешь губу" на подключение электричества - надорвёшься оплачивать эту услугу!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

17:52:46 12-08-2025

односельчанин пару лет назад оплатил подключение дома и не может дождаться...внаглую не делают и все...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:49 12-08-2025

Сколько мощность нагрузки заявила? Отсюда и цифра

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:48:14 12-08-2025

Гость (19:34:49 12-08-2025) Сколько мощность нагрузки заявила? Отсюда и цифра... садовый домик...там что 600 киловатт ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

21:37:08 12-08-2025

Гость (20:48:14 12-08-2025) садовый домик...там что 600 киловатт ?... У меня за сезон 200 кВт накрутили.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

08:31:28 13-08-2025

"Великое" наследие "великого" приХватизатора Чубайса.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:50 13-08-2025

Далеко ходить не надо - аналогично поступает горэлекторсеть с садоводами СНТ Центральное выставляя счета на 500 тыщ. Ой, ошибся оператор - вы придлите подтвердите, а если не придитет будем и дальше начислять - не по закону.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров