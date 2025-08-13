Саммит Путина и Трампа примет город Анкоридж

В Белом доме заявили, что цель грядущей встречи — лучше понять позицию РФ для достижения мира на Украине

13 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет в Анкоридже – крупнейшем городе Аляски. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил Белый дом.

В администрации президента США добавили, что у Дональда Трампа есть планы посетить Россию в будущем. Сама цель грядущей встречи – лучше понять позицию РФ для достижения мира на Украине.

Анкоридж – это город в южной части Аляске с населением более 290 тысяч человек. В нем проживают 40% всего населения штата. Фактически он был основан в 1914 году – территория была выбрана для основания железнодорожного центра, а вокруг штаба разросся палаточный городок под названием Шип-Крик. В 1920 году его переименовали в Анкоридж. Сильно развился в период Второй мировой войны – из-за воздушных транспортировок грузов и военной техники. Второй бум развития случился в 1968 году, когда на месторождении Прудо-Бей обнаружили нефть.

После визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в РФ стало известно, что стороны договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Кремль и Белый дом также подтвердили, что переговоры пройдут на Аляске 15 августа.