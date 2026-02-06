Санитарка получила приговор за убийство воспитанницы детдома из-за личной неприязни

Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима

06 февраля 2026, 13:38, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Шадринске санитарку детского дома-интерната приговорили к десяти годам лишения свободы за убийство девятилетней воспитанницы. Решение вынес Курганский областной суд, сообщили в пресс-службе судебного органа.

Трагедия произошла в августе 2025 года. Во время укладывания девочки спать сотрудница учреждения сдавила ей шею рукой, перекрыв доступ воздуха. Ребенок находился в беспомощном состоянии, перестал дышать и скончался на месте. Как следует из материалов дела, незадолго до этого женщина также ударила девочку по голове.

Следствие пришло к выводу, что преступление было совершено на почве личной неприязни. После случившегося обвиняемая сама обратилась в полицию и сообщила о смерти ребенка, однако свою причастность к произошедшему отрицала. В течение суток ее задержали, после чего в отношении женщины была избрана мера пресечения на период расследования.

Суд квалифицировал действия подсудимой как умышленное причинение смерти малолетнему, находящемуся в беспомощном состоянии. В итоге жительнице Шадринска назначили десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также дополнительное ограничение свободы сроком на один год.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск матери погибшей девочки. С осужденной взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей. Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

