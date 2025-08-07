Сантехник с Алтая выиграл в лотерею 2 млн рублей
07 августа 2025, 16:10, ИА Амител
Выигрыш в лотерее / Фото: unsplash.com
Уроженец Алтайского края, который сейчас живет в Московской области и работает сантехником, выиграл 2 млн рублей в "Русское лото", сообщает пресс-служба "Столото".
«Я зашел в магазин, продавец посоветовал взять мне лотерейные билеты. Выбирал такие, в которых есть число 3 или 13, ведь они мои любимые. После розыгрыша проверил билеты. Были очень приятные эмоции, когда понял, что выиграл», – рассказал победитель.
Деньги мужчина решил положить в банк на вклад под проценты.
Ранее житель алтайского поселка Благовещенка купил лотерейку за 100 рублей и стал миллионером.
16:32:32 07-08-2025
Я опять поверил, что сантехник с Алтая выиграл в лотерею в Московской области...
16:36:53 07-08-2025
Ага держи карман шире - дали бы сантехнику два ляма выиграть... Сказки...
16:38:14 07-08-2025
Да-да, норм реклама
16:42:43 07-08-2025
положить в банк на вклад под проценты - ага.. плохая попытка работника банка наврать про выигрыш
18:31:09 07-08-2025
срочно адрес и в какое время работает сантехник. Ирония для тупых.
20:51:20 07-08-2025
Женат? Возраст не имеет значения.