НОВОСТИОбщество

Сантехник с Алтая выиграл в лотерею 2 млн рублей

Деньги мужчина решил положить в банк на вклад под проценты

07 августа 2025, 16:10, ИА Амител

Выигрыш в лотерее / Фото: unsplash.com
Выигрыш в лотерее / Фото: unsplash.com

Уроженец Алтайского края, который сейчас живет в Московской области и работает сантехником, выиграл 2 млн рублей в "Русское лото", сообщает пресс-служба "Столото". 

«Я зашел в магазин, продавец посоветовал взять мне лотерейные билеты. Выбирал такие, в которых есть число 3 или 13, ведь они мои любимые. После розыгрыша проверил билеты. Были очень приятные эмоции, когда понял, что выиграл», – рассказал победитель.

Деньги мужчина решил положить в банк на вклад под проценты.

Ранее житель алтайского поселка Благовещенка купил лотерейку за 100 рублей и стал миллионером.

Алтайский край Хорошие новости

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

16:32:32 07-08-2025

Я опять поверил, что сантехник с Алтая выиграл в лотерею в Московской области...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

16:36:53 07-08-2025

Ага держи карман шире - дали бы сантехнику два ляма выиграть... Сказки...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Леня

16:38:14 07-08-2025

Да-да, норм реклама

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:43 07-08-2025

положить в банк на вклад под проценты - ага.. плохая попытка работника банка наврать про выигрыш

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:31:09 07-08-2025

срочно адрес и в какое время работает сантехник. Ирония для тупых.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:51:20 07-08-2025

Женат? Возраст не имеет значения.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров