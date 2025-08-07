Сантехник с Алтая выиграл в лотерею 2 млн рублей

Деньги мужчина решил положить в банк на вклад под проценты

07 августа 2025, 16:10, ИА Амител

Выигрыш в лотерее / Фото: unsplash.com

Уроженец Алтайского края, который сейчас живет в Московской области и работает сантехником, выиграл 2 млн рублей в "Русское лото", сообщает пресс-служба "Столото".

«Я зашел в магазин, продавец посоветовал взять мне лотерейные билеты. Выбирал такие, в которых есть число 3 или 13, ведь они мои любимые. После розыгрыша проверил билеты. Были очень приятные эмоции, когда понял, что выиграл», – рассказал победитель.

Деньги мужчина решил положить в банк на вклад под проценты.

Ранее житель алтайского поселка Благовещенка купил лотерейку за 100 рублей и стал миллионером.