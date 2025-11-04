Сбежавший из-под стражи военный в Белгородской области подозревается в новом убийстве

Рядовой по-прежнему находится на свободе

04 ноября 2025, 13:00, ИА Амител

Сбежавший военный / Фото: "Подъем"

Рядовой Алексей Кострикин, сбежавший из-под стражи после убийства мужчины и изнасилования его жены в Белгородской области, подозревается в новом преступлении. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

По данным региональных властей, сегодня в поселке Новая Таволжанка, где ранее произошел первый инцидент, было совершено еще одно убийство.

В населенном пункте в этот день проходила церемония прощания с жителем, погибшим в октябре. На мероприятии присутствовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кострикин по-прежнему находится на свободе. После его побега из отдела полиции глава региона поручил задействовать все силы самообороны, народные дружины и военную полицию для скорейшего задержания подозреваемого. Подробности нового преступления пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области объявлен розыск военного, сбежавшего из-под стражи после ареста за жестокое убийство и изнасилование. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, рядовой Алексей Кострикин совершил побег вечером 30 октября.