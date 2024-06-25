Сделать ребенка счастливым. Почему алтайский фонд "Люди" помогает больным детям

Сейчас под опекой фонда четверо ребятишек, которые нуждаются в счастливом детстве

25 июня 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KD2ei

Благотворительность. Дети / Фото: freepik

Максиму 13 лет. Через год после рождения врачи поставили ему диагноз ДЦП. Несмотря на это, мальчик растет радостным ребенком. У него есть любящие родители, старший брат и даже свой пес. Только вот друзей у Максима нет, ведь 13-летние подростки гуляют и играют, а он не может ходить. Всю свою жизнь проводит на операциях и реабилитациях, и сейчас ему нужен очередной курс, на который у семьи не хватает средств. Алтайский благотворительный фонд "Люди" открыл сбор помощи для Максима, необходимо 108 тыс. рублей. Пока что собрана лишь половина.

Максим / Фото предоставлено благотворительным фондом "Люди"

Семилетние Дима и Полина появились на свет на 29-й неделе беременности. У девочки почти сразу диагностировали ДЦП, а у мальчика лишь спустя четыре года – энцефалопатию. Постоянные курсы реабилитации дали свои плоды, у обоих детей улучшилось здоровье, но прерывать лечение нельзя. На сегодняшний день для них необходимо 260 тыс. рублей. Пока что сборы продолжаются.

Полина и Дима / Фото предоставлено благотворительным фондом "Люди"

Не может самостоятельно ходить и шестилетняя Алина, у которой такой же диагноз, как у Максима и Полины. Диагноз установили не сразу, восемь месяцев жизни Алина была обычным ребенком, но когда пришло время делать первые шаги, стало ясно – без помощи самостоятельно Алина ходить не сможет. Лечение под присмотром врачей позволило родителям девочки увидеть ее первые шаги в пять лет. Следующие успехи зависят от того, пройдет ли Алина очередной курс реабилитации стоимостью 402 тыс. рублей.

Алина / Фото предоставлено благотворительным фондом "Люди"

Всем этим детям можно помочь через благотворительный фонд "Люди". Организация существует уже год, за это время удалось собрать почти 800 тыс. рублей и помочь шестерым детям, а также малоимущим семьям с детьми.

"Каждый родитель хочет лучшего для своего ребенка. Иногда это даже просто возможность без ограничений бегать с друзьями на улице или просто ходить. Не всем удается справиться с проблемами самостоятельно, и именно поэтому мы должны помогать друг другу. Ведь наши дети – это наше будущее. И то, каким оно будет, зависит от нас. От всех нас. Давайте не будем забывать об этом", – говорит заместитель директора благотворительного фонда "Люди" Евгения Захарова.

На сайте фонда рассказаны истории Максима, Димы, Полины и Алины, а также есть суммы для сбора. Помочь и стать волшебником для этих детей может каждый.

Сайт фонда "Люди"

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