Сделать ребенка счастливым. Почему алтайский фонд "Люди" помогает больным детям
Сейчас под опекой фонда четверо ребятишек, которые нуждаются в счастливом детстве
25 июня 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KD2ei
Максиму 13 лет. Через год после рождения врачи поставили ему диагноз ДЦП. Несмотря на это, мальчик растет радостным ребенком. У него есть любящие родители, старший брат и даже свой пес. Только вот друзей у Максима нет, ведь 13-летние подростки гуляют и играют, а он не может ходить. Всю свою жизнь проводит на операциях и реабилитациях, и сейчас ему нужен очередной курс, на который у семьи не хватает средств. Алтайский благотворительный фонд "Люди" открыл сбор помощи для Максима, необходимо 108 тыс. рублей. Пока что собрана лишь половина.
Семилетние Дима и Полина появились на свет на 29-й неделе беременности. У девочки почти сразу диагностировали ДЦП, а у мальчика лишь спустя четыре года – энцефалопатию. Постоянные курсы реабилитации дали свои плоды, у обоих детей улучшилось здоровье, но прерывать лечение нельзя. На сегодняшний день для них необходимо 260 тыс. рублей. Пока что сборы продолжаются.
Не может самостоятельно ходить и шестилетняя Алина, у которой такой же диагноз, как у Максима и Полины. Диагноз установили не сразу, восемь месяцев жизни Алина была обычным ребенком, но когда пришло время делать первые шаги, стало ясно – без помощи самостоятельно Алина ходить не сможет. Лечение под присмотром врачей позволило родителям девочки увидеть ее первые шаги в пять лет. Следующие успехи зависят от того, пройдет ли Алина очередной курс реабилитации стоимостью 402 тыс. рублей.
Всем этим детям можно помочь через благотворительный фонд "Люди". Организация существует уже год, за это время удалось собрать почти 800 тыс. рублей и помочь шестерым детям, а также малоимущим семьям с детьми.
"Каждый родитель хочет лучшего для своего ребенка. Иногда это даже просто возможность без ограничений бегать с друзьями на улице или просто ходить. Не всем удается справиться с проблемами самостоятельно, и именно поэтому мы должны помогать друг другу. Ведь наши дети – это наше будущее. И то, каким оно будет, зависит от нас. От всех нас. Давайте не будем забывать об этом", – говорит заместитель директора благотворительного фонда "Люди" Евгения Захарова.
На сайте фонда рассказаны истории Максима, Димы, Полины и Алины, а также есть суммы для сбора. Помочь и стать волшебником для этих детей может каждый.
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БФ "Люди"Реклама
11:53:00 25-06-2024
Фонды, это в первую очередь о себя любимых, а что останется на пиар.
17:11:30 26-06-2024
Каждый мерит меркою своей