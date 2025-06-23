Сделать страну "снова великой". Дональд Трамп допустил смену власти в Иране

При этом ранее в правительстве США заявляли, что удары были нацелены исключительно против ядерной программы государства

23 июня 2025, 08:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп допустил возможность смены политического режима в Иране. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соцсети американского лидера.

"Считается неполиткорректным использовать термин "смена режима". Но если нынешний режим не может сделать Иран снова великим, то почему бы и не состояться смене режима?" – написал Трамп в соцсетях.

В конце публикации президент Соединенных Штатов написал лозунг MIGA (Make Iran great again – "Сделаем Иран снова великим"), который напоминает его собственный предвыборный лозунг MAGA (Make America great again – "Сделаем Америку снова великой").

Эта публикация Дональда Трампа контрастирует с заявлениями, ранее сделанными представителями его администрации. Так, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио заверили, что целью ударов США по Ирану были его ядерные объекты, а не смена власти.

Напомним, 22 июня Трамп объявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана: Фордо, Натанза и Исфахана.

Американский лидер рассказал, что на ядерный объект Фордо в Иране сбросили "полный комплект бомб". Он также отметил, что подобную операцию могла провести только американская армия, и призвал Иран заключить мир.

После Трамп выступил с обращением к нации. Главные заявления американского лидера были следующими: