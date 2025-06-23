Сделать страну "снова великой". Дональд Трамп допустил смену власти в Иране
При этом ранее в правительстве США заявляли, что удары были нацелены исключительно против ядерной программы государства
23 июня 2025, 08:35, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп допустил возможность смены политического режима в Иране. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соцсети американского лидера.
"Считается неполиткорректным использовать термин "смена режима". Но если нынешний режим не может сделать Иран снова великим, то почему бы и не состояться смене режима?" – написал Трамп в соцсетях.
В конце публикации президент Соединенных Штатов написал лозунг MIGA (Make Iran great again – "Сделаем Иран снова великим"), который напоминает его собственный предвыборный лозунг MAGA (Make America great again – "Сделаем Америку снова великой").
Эта публикация Дональда Трампа контрастирует с заявлениями, ранее сделанными представителями его администрации. Так, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио заверили, что целью ударов США по Ирану были его ядерные объекты, а не смена власти.
Напомним, 22 июня Трамп объявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана: Фордо, Натанза и Исфахана.
Американский лидер рассказал, что на ядерный объект Фордо в Иране сбросили "полный комплект бомб". Он также отметил, что подобную операцию могла провести только американская армия, и призвал Иран заключить мир.
После Трамп выступил с обращением к нации. Главные заявления американского лидера были следующими:
- Удар США был массированным и точным.
- Ключевые объекты Ирана по обогащению урана полностью уничтожены.
- Иран – "ближневосточный хулиган".
- Если мир не наступит, Иран ждет "более серьезная трагедия".
- Следующие атаки могут быть гораздо хуже.
- США готовы за "считанные минуты" уничтожать дополнительные цели в Иране.
- США поразили самые сложные цели в Иране, но их "еще много осталось".
09:28:16 23-06-2025
Трамп допустил смену власти в Иране --- ну так в этом и была идея. Плевать ему на ЯО, которое без разрешения получил Израиль, Пакистан или Северная Корея. И остальные, видя, что без ЯО ничего не спасет, тоже начнут делать. Главное поставить в Иране власть, которая будет контролировать получение Китаем энергоресурсов и торговые пути. После чего Китай сдается и сдает Россию, и США снова становится великой. Как он и обещал. Не получилость нагнуть Китай тарифами, нагнет войной. А Израиль инструмент, типа Украины, потерпит, ради великих целей США, если не крякнет, ему компенсируют
10:03:30 23-06-2025
Еще одно подтверждение что презик США ничего не решает. Ни одного миролюбивого нет. Каждый где то что-то начинает. Короче кукла для народа, а политика всегда одинаковая.
10:30:42 23-06-2025
Гость (10:03:30 23-06-2025) Еще одно подтверждение что презик США ничего не решает. Ни о... презик США ничего не решает --- ну не прям ничего, от того, кто там презик, внешняя политика США почти не отличается, а внутрення отличается. Иначе они не стреляли бы в кандидатов в презики и не бунтовали бы против них. Нам пофиг на их внутреннюю, но проблема их внутренней, отвлекает их от внешней. Да и внешняя немного отличается, у Байдена была сначала нагнуть Россию, потом заняться Китаем, а у Трампа наооборот. Не сильно большая разница, но разница
10:25:26 23-06-2025
Получается ,что тот кто имеет сегодня ядерное оружие ,тот и суверенен.Никто ему не диктует какая власть и порядки должны быть в его стране.Значит имея ядерную бомбу, Иран бы жил без риска нападения мировых шакалов,а наши рубежи на Каспии были бы стабильными .К тому же бы мы имели там надёжного союзника.Ирану надо бы давно подарить десяток ядерных боеголовок для его и нашего спокойствия.Да ,жиды всех мастей подняли бы вой везде,ну и что нам до этого?Мы и так живём под разного рода санкциями ,главное наше благополучие.Хрущёв в своё время не испугался провести ракеты на Кубу,и оказался победителем.А мы как собираемся иметь надёжных союзников при такого рода политике ,я не представляю.
20:04:18 23-06-2025
Дядюшке ли Сэму вместо народа Ирана решать, каким быть режиму в суверенной стране?