Сенатор предложила ввести уроки родительства с детского сада

23 октября 2025, 09:00, ИА Амител

Детский сад / Фото: из архива amic.ru

Член Совета Федерации Елена Писарева выступила с инициативой введения уроков родительской грамотности в образовательных учреждениях. По мнению сенатора, формировать ответственное отношение к родительству необходимо с дошкольного возраста, пишет ТАСС.

«Родительству нужно учиться. В какое время нужно учить этому родительству? Я бы начала со школы, наверное, даже с детского сада», – заявила Писарева.

Сенатор пояснила, что воспитатели детских садов могли бы в игровой форме знакомить детей с основами семейных ценностей. Она отметила, что традиционные детские игры уже содержат элементы таких знаний: девочки часто играют в "дочки-матери", а мальчики примеряют роль защитника семьи.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала учить молодежь ведению домашнего хозяйства. Поводом стали коммерческие курсы по стирке и готовке, популярность которых, по мнению депутата, свидетельствует о пробелах в семейном и школьном воспитании.