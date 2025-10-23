Сенатор предложила ввести уроки родительства с детского сада
Елена Писарева пояснила, что воспитатели детсадов могли бы в игровой форме знакомить детей с основами семейных ценностей
23 октября 2025, 09:00, ИА Амител
Член Совета Федерации Елена Писарева выступила с инициативой введения уроков родительской грамотности в образовательных учреждениях. По мнению сенатора, формировать ответственное отношение к родительству необходимо с дошкольного возраста, пишет ТАСС.
«Родительству нужно учиться. В какое время нужно учить этому родительству? Я бы начала со школы, наверное, даже с детского сада», – заявила Писарева.
Сенатор пояснила, что воспитатели детских садов могли бы в игровой форме знакомить детей с основами семейных ценностей. Она отметила, что традиционные детские игры уже содержат элементы таких знаний: девочки часто играют в "дочки-матери", а мальчики примеряют роль защитника семьи.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала учить молодежь ведению домашнего хозяйства. Поводом стали коммерческие курсы по стирке и готовке, популярность которых, по мнению депутата, свидетельствует о пробелах в семейном и школьном воспитании.
09:02:44 23-10-2025
НУ да. Давайте сразу их учить как размножаться надо.
09:08:51 23-10-2025
Ну и шла бы в детсад работать, на месте бы внедряла свою инициативу. А то, как в том анекдоте - косу, грабли и фонарь на лоб - и всё за обещания льгот, которые пока не придумали у кого отобрать.
09:17:51 23-10-2025
Не), надо с детского сада ввести уроки сенаторства)), как родительством природа подскажет))
09:17:53 23-10-2025
так это ваша проблема.
причем здесь мы и тем более наши дети.
09:45:35 23-10-2025
хорошее предложение. Стихи и песни о семье, о Родине. Можно сценки, постановки устраивать, чтобы там были папа и мама и детки их. Концерты детей для пап и мам. В куклы играют все, наверно. Много форм привития здоровых семейных ценностей.
10:06:04 23-10-2025
гость (09:45:35 23-10-2025) хорошее предложение. Стихи и песни о семье, о Родине. Можно ... Да вы что! Как это все? Разме можно мальчику игать в куклы? Он же тут же побежит и станет этим, запрещенным. Девочек, девочек надо с дет. сада приучать к тому, что они все будут в этой жизни тащить на себе. А мальчик может быть только главой семьи и ни в коем случае к детям, как и к куклам, не должен и близко подходить, это дело бабы. Мальчику надо сразу дать автомат, и никак иначе.
09:47:18 23-10-2025
Все эти сенаторы и депутаты уже достали. Нахлебники, бездельники, жирующие на деньги граждан. Фуууу, мерзко это всё и противно.. интересно, когда-нибудь наступит порядок в стране и нормальная жизнь?
09:49:16 23-10-2025
уроки с детского сада? конечно, нет, есть много способов воспитания с помощью игр для детей. А специальных уроков не нужно.
10:25:41 23-10-2025
Да когда отстанут от людей. Просто невыносимо.
И не работает это так, как непонятно.
Если насильно чему то учить, эффект будет отрицательным, во многих случаях. Как жалко детей, которым ещё только предстоит идти в садик, потом в школу. Эксперименты в образовании никогда не закончатся
10:30:34 23-10-2025
Пусть с детского сада учатся деньги зарабатывать, это пригодится в жизни. Будут деньги - будет всё. Не будет денег - не будет ничего.
15:04:55 23-10-2025
Мы в детском саду в дочки-матери играли. В том числе и с мальчишками
19:44:47 23-10-2025
Дети берут пример с родителей, хоть что делайте, если родители создали нормальные отношения в семье, у ребёнка все нормально будет. А если нет, такие " уроки" правильных взаимоотношений будут показывать ребенку, что в его семье что-то не так, а он ничего не может изменить. Ведь в " правильной " семье мама , папа, дети живут вместе, а у него папа раз в месяц приходит, а то его и вовсе нет. Ps: сначала институт семьи и брака разрушили своими дебильными законами и пособиями для разведенок ( выгоднее быть одинокой), а теперь детей будут на куклах учить🤦