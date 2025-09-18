Шальная пуля попала в российскую туристку в турецкой Анталье
Стрельба произошла на днях в туристическом районе города
18 сентября 2025, 14:00, ИА Амител
В турецкой Анталье россиянка стала случайной жертвой разборок на улице Манавгата. Двое мужчин в черной одежде и мотоциклетных шлемах подъехали на байке к магазину и открыли огонь по сидевшим рядом людям. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Одна из выпущенных пуль ранила проходившую мимо гражданку России Татьяну Шиллер. Женщину с огнестрельным ранением ноги срочно доставили в больницу. Основные цели нападения – мужчины, находившиеся у магазина, – получили тяжелые травмы, врачи борются за их жизнь.
«По данным турецких СМИ, полиция задержала восемь подозреваемых. Выяснилось, что они собирались покинуть страну по поддельным документам. Во время обысков у них нашли два пистолета, патроны, наркотики, мотоцикл и бронированный автомобиль», – отмечает Telegram-канал.
Следствие считает, что причиной нападения стала кровная вражда, связанная с недавней вооруженной стычкой между семьями из-за земельного участка.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области инспектор ДПС ранил водителя во время погони, случайно выстрелив ему в голову.
14:14:15 18-09-2025
Россиянка тратила деньги в Турции.
Турция - член НАТО.
НАТО помогает Окраине.
Значит россиянка спонсировала ВСУ.
Прошу привлечь и посадить.
И вообще всех, кто хоть копейку потратил в недружественной стране, нужно привлекать за предательство. Я вот никогда Родину не покидал. А предателей надо садить.
14:24:55 18-09-2025
Попробуйте хоть однажды на небольшой срок покинуть-уверена, что Вам понравится. И комментарии такие писать больше не захотите
14:47:07 18-09-2025
Гость (14:24:55 18-09-2025) Попробуйте хоть однажды на небольшой срок покинуть-уверена, ... А ты я вижу большой любитель заграницы.
Тайга, свежий воздух, двуручная пила лет на десять тебе явно пойдут на пользу.
15:07:02 18-09-2025
7 (14:47:07 18-09-2025) тебе явно пойдут на пользу. Глядя на Вас это видимо не очень то и помогло