Шальная пуля попала в российскую туристку в турецкой Анталье

Стрельба произошла на днях в туристическом районе города

18 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

В турецкой Анталье россиянка стала случайной жертвой разборок на улице Манавгата. Двое мужчин в черной одежде и мотоциклетных шлемах подъехали на байке к магазину и открыли огонь по сидевшим рядом людям. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Одна из выпущенных пуль ранила проходившую мимо гражданку России Татьяну Шиллер. Женщину с огнестрельным ранением ноги срочно доставили в больницу. Основные цели нападения – мужчины, находившиеся у магазина, – получили тяжелые травмы, врачи борются за их жизнь.

«По данным турецких СМИ, полиция задержала восемь подозреваемых. Выяснилось, что они собирались покинуть страну по поддельным документам. Во время обысков у них нашли два пистолета, патроны, наркотики, мотоцикл и бронированный автомобиль», – отмечает Telegram-канал.

Следствие считает, что причиной нападения стала кровная вражда, связанная с недавней вооруженной стычкой между семьями из-за земельного участка.

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Avatar Picture
1гог

14:14:15 18-09-2025

Россиянка тратила деньги в Турции.
Турция - член НАТО.
НАТО помогает Окраине.
Значит россиянка спонсировала ВСУ.
Прошу привлечь и посадить.
И вообще всех, кто хоть копейку потратил в недружественной стране, нужно привлекать за предательство. Я вот никогда Родину не покидал. А предателей надо садить.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:55 18-09-2025

Попробуйте хоть однажды на небольшой срок покинуть-уверена, что Вам понравится. И комментарии такие писать больше не захотите

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
7

14:47:07 18-09-2025

Гость (14:24:55 18-09-2025) Попробуйте хоть однажды на небольшой срок покинуть-уверена, ... А ты я вижу большой любитель заграницы.
Тайга, свежий воздух, двуручная пила лет на десять тебе явно пойдут на пользу.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:02 18-09-2025

7 (14:47:07 18-09-2025) тебе явно пойдут на пользу. Глядя на Вас это видимо не очень то и помогло

  8 Нравится
Ответить
