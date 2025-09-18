Шальная пуля попала в российскую туристку в турецкой Анталье

Стрельба произошла на днях в туристическом районе города

18 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

В турецкой Анталье россиянка стала случайной жертвой разборок на улице Манавгата. Двое мужчин в черной одежде и мотоциклетных шлемах подъехали на байке к магазину и открыли огонь по сидевшим рядом людям. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Одна из выпущенных пуль ранила проходившую мимо гражданку России Татьяну Шиллер. Женщину с огнестрельным ранением ноги срочно доставили в больницу. Основные цели нападения – мужчины, находившиеся у магазина, – получили тяжелые травмы, врачи борются за их жизнь.

«По данным турецких СМИ, полиция задержала восемь подозреваемых. Выяснилось, что они собирались покинуть страну по поддельным документам. Во время обысков у них нашли два пистолета, патроны, наркотики, мотоцикл и бронированный автомобиль», – отмечает Telegram-канал.

Следствие считает, что причиной нападения стала кровная вражда, связанная с недавней вооруженной стычкой между семьями из-за земельного участка.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области инспектор ДПС ранил водителя во время погони, случайно выстрелив ему в голову.