"Сибирская ипотека" может появиться в России по примеру дальневосточной

10 октября 2025, 22:00, ИА Амител

Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Совет Федерации предложил правительству рассмотреть возможность введения льготной ипотечной программы для жителей Сибирского федерального округа. Соответствующая рекомендация содержится в постановлении палаты регионов по итогам "правительственного часа" с министром экономического развития Максимом Решетниковым, сообщает "Парламентская газета".

Идея дифференцированной ставки по ипотеке впервые прозвучала в Совете Федерации еще в 2021 году. Как отметил первый зампредседателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, льготные режимы по ипотеке следует устанавливать выборочно, "а не там, где жилищный рынок перегрет".

«На каждый регион – какие-то свои коэффициенты, условия ставки и так далее. В данном случае это очевидная вещь, ведь условия везде разные», – пояснил сенатор.

Позитивным примером такой региональной поддержки уже служит дальневосточная и арктическая ипотека под 2% годовых, действующая с 2019 года. Сенаторы считают, что аналогичный подход поможет решению жилищного вопроса в сибирских регионах и будет способствовать закреплению населения на этих территориях.

Рябухин подчеркнул, что инициатива соответствует курсу президента на развитие инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока.