Силы ПВО сбили 105 беспилотников ВСУ над десятью регионами России
Самая массированная атака пришлась на Белгородскую область
25 июля 2025, 15:20, ИА Амител
25 июля российские силы ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над десятью регионами. Больше всего летательных аппаратов сбили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, за прошедшую ночь беспилотники ликвидировали над следующими субъектами страны:
- 26 – над Белгородской областью;
- 25 – над Брянской областью;
- 23 – над Ростовской областью;
- 9 – над акваторией Азовского моря;
- 8 – над Краснодарским краем;
- 5 – над территорией Ставропольского края;
- по 3 – над Курской и Тамбовской областями;
- 2 – над Воронежской областью;
- 1 – над Орловской областью.
Ранее очевидцы рассказывали СМИ о ночных атаках в Краснодарском крае и Ростовской области. Первыми в Ростовской области звуки взрывов услышали жители Таганрога и Новочеркасска, а также городов Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. В Краснодарском крае взрывы раздались в южной части Славянска-на-Кубани, Кореновске и Тимашевске.
На Кубани обломки беспилотника ВСУ повредили пассажирский поезд. В результате пострадали два человека. Одного из них увезли в больницу.
Кроме того, в регионах Северного Кавказа из-за атаки дронов вводили план "Ковер". Работу аэропортов ограничивали во Владикавказе, Грозном, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике и Ставрополе. Также самолеты не принимали и не выпускали воздушные гавани Сочи и Тамбова.
