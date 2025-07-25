Самая массированная атака пришлась на Белгородскую область

25 июля 2025, 15:20, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

25 июля российские силы ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над десятью регионами. Больше всего летательных аппаратов сбили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, за прошедшую ночь беспилотники ликвидировали над следующими субъектами страны:

26 – над Белгородской областью;

25 – над Брянской областью;

23 – над Ростовской областью;

9 – над акваторией Азовского моря;

8 – над Краснодарским краем;

5 – над территорией Ставропольского края;

по 3 – над Курской и Тамбовской областями;

2 – над Воронежской областью;

1 – над Орловской областью.

Ранее очевидцы рассказывали СМИ о ночных атаках в Краснодарском крае и Ростовской области. Первыми в Ростовской области звуки взрывов услышали жители Таганрога и Новочеркасска, а также городов Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. В Краснодарском крае взрывы раздались в южной части Славянска-на-Кубани, Кореновске и Тимашевске.

На Кубани обломки беспилотника ВСУ повредили пассажирский поезд. В результате пострадали два человека. Одного из них увезли в больницу.

Кроме того, в регионах Северного Кавказа из-за атаки дронов вводили план "Ковер". Работу аэропортов ограничивали во Владикавказе, Грозном, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике и Ставрополе. Также самолеты не принимали и не выпускали воздушные гавани Сочи и Тамбова.