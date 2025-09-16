По ее словам, как решит Господь – так и будет

16 сентября 2025, 13:10, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: t.me/margaritasimonyan

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая недавно перенесла операцию, заявила, что смерть – это не страшно. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В руках Господа я и есть, и была. И вы. И все. Как решит – так и будет. А страха никакого нет. Чего бояться? Смерти? Смерть – это встреча с Ним. Разве это страшно?» – подчеркнула Симоньян.

Об этом она написала в ответ на поддержку со стороны бойцов СВО, которые устроили флешмоб с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Ранее Симоньян призналась, что у нее выявили "тяжелую и страшную" болезнь, а затем сообщила о проведенной операции. При этом неизвестно, какой именно недуг у нее выявили и какое лечение она проходит. Сама Маргарита Симоньян не сообщала никаких подробностей о своем диагнозе.