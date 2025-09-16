Симоньян заявила, что не боится смерти и готова встретиться с Богом
По ее словам, как решит Господь – так и будет
16 сентября 2025, 13:10, ИА Амител
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая недавно перенесла операцию, заявила, что смерть – это не страшно. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«В руках Господа я и есть, и была. И вы. И все. Как решит – так и будет. А страха никакого нет. Чего бояться? Смерти? Смерть – это встреча с Ним. Разве это страшно?» – подчеркнула Симоньян.
Об этом она написала в ответ на поддержку со стороны бойцов СВО, которые устроили флешмоб с пожеланиями скорейшего выздоровления.
Ранее Симоньян призналась, что у нее выявили "тяжелую и страшную" болезнь, а затем сообщила о проведенной операции. При этом неизвестно, какой именно недуг у нее выявили и какое лечение она проходит. Сама Маргарита Симоньян не сообщала никаких подробностей о своем диагнозе.
13:13:54 16-09-2025
Ныряй
13:14:07 16-09-2025
Может быть хватит нам уже глаза Симоньян мозолить?Каждый день про неё... Или у нас других достойных нет?
15:06:35 16-09-2025
Гость (13:14:07 16-09-2025) Может быть хватит нам уже глаза Симоньян мозолить?Каждый ден... вчера небыло
13:14:10 16-09-2025
сильно много берет на себя тетя, в этой жизни.
ктож ей нашептал-то, что Бог, лично, всех у ворот встречает.
13:20:10 16-09-2025
Как там дела у Тиграна?
14:03:59 16-09-2025
Гость (13:20:10 16-09-2025) Как там дела у Тиграна? ...
Семья сообщает о невиданном прорыве в его состоянии! Он... дышит.
15:09:31 16-09-2025
Гость (14:03:59 16-09-2025) Семья сообщает о невиданном прорыве в его состоянии! Он... дышит. ...через трубочку. А вот если её убрать..
13:40:57 16-09-2025
Бог-то знает?
13:48:58 16-09-2025
У меня родственница месяц ждала приема к онкологу в 2022 году. Как сейчас?
15:22:12 16-09-2025
Гость (13:48:58 16-09-2025) У меня родственница месяц ждала приема к онкологу в 2022 год... 2000 рублей и идите хоть завтра. что за упертость в таком вопросе
17:23:17 16-09-2025
Гость (15:22:12 16-09-2025) 2000 рублей и идите хоть завтра. что за упертость в таком в... Вы, любезный,либо идиот,либо провокатор. К онкологу нет платной записи.
13:54:27 16-09-2025
Работа Симоньян достойна уважения, но.. Ну не достойно для уважаемого главного редактора крупного и известного агентства устраивать из своих сугубо личных проблем эти патетичные реали-шоу.
15:09:53 16-09-2025
Гость (13:54:27 16-09-2025) Работа Симоньян достойна уважения, но.. Ну не достойно для у... Какая именно её работа достойна уважения , можно узнать? Чего то добилась она видимо?
15:23:01 16-09-2025
Гость (15:09:53 16-09-2025) Какая именно её работа достойна уважения , можно узнать? Чег... ну если БЫ вы хоть 1 ее аналитику бы посмотрели...но нет. Суда по дебокоменту вашему
15:49:12 16-09-2025
Гость (15:09:53 16-09-2025) Какая именно её работа достойна уважения , можно узнать? Чег... Ну например RT. Это может кому-то и не нравится, но грамотную/умную пропаганду нужно признать т.к. имеет определенный успех не только у нас. Или на фоне ваших достижений это не аргумент?
15:50:56 16-09-2025
Гость (15:09:53 16-09-2025) Какая именно её работа достойна уважения , можно узнать? Чег... Создала всемирно известное агенство российского СМИ. Которое закрыли (положили запрет) в недружественнвх странах. А вы почему так раздражаетесь?
07:55:11 17-09-2025
Гость (13:54:27 16-09-2025) Работа Симоньян достойна уважения, но.. Ну не достойно для у... Что достойного в оболванивании населения?
15:52:59 16-09-2025
Похоже Симоньян теперь "новый" Паша Техник)) Уже забыли, что Амик о нём каждый день написывал?
Такие нынче всем интересные герои дня
16:05:38 16-09-2025
Ох, у многих либерастия головного мозга. Глубоко в мозги въелась. Не любят патриотизм.
18:10:34 16-09-2025
Гость (17:23:17 16-09-2025) Вы, любезный,либо идиот,либо провокатор. К онкологу нет плат... Есть. В нашей Надежде, около двух тысяч стоит.
19:33:16 16-09-2025
Гость (13:54:27 16-09-2025) Работа Симоньян достойна уважения, но.. Ну не достойно для у... Она цепляется за любую соломинку, чтобы как то жить. Ей очень плохо морально. Про 3 детей не забывайте. Они тоже переживают
21:44:01 16-09-2025
- "В руках Господа я и есть, и была."----------------------- Глупая женщина, какие руки Бога? Пришел из праха и ушел в прах.