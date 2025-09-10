Бойцы СВО устроили флешмоб в поддержку Симоньян, перенесшей операцию
Обещают дать с передовой несколько огненных залпов в честь ее здоровья
10 сентября 2025, 13:32, ИА Амител
Бойцы СВО устроили флешмоб в поддержку Маргариты Симоньян, которая перенесла операцию. Более десяти видео с пожеланиями скорейшего выздоровления главный редактор RT опубликовала в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее Симоньян рассказала, что у нее серьезное заболевание и ей предстоит операция. По словам журналистки, диагноз поставили неделю назад, при этом она не уточнила, о каком заболевании идет речь. А в понедельник, 8 сентября, рассказала, что отошла от наркоза и "даже грызет шоколадку".
Симоньян подчеркнула, что восстановление после операции и ее здоровье – только в руках Господа. В ответ получила массу сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления, в том числе от бойцов СВО и военных корреспондентов.
К примеру, военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов рассказал, что парни с передовой обещают дать несколько огненных залпов в честь здоровья Симоньян.
«Все мы с тобой всей душой. Поправляйся обязательно. Пацаны с передовой передают привет. В честь твоего здоровья обещают дать несколько залпов огненных. Ты для нас всех очень много значишь. Очень много делаешь для Родины и фронта. Любим тебя, наше сердце с тобой», – сказал Пегов.
13:53:39 10-09-2025
А про Кесояна забыли зафлешмобить ?
14:00:28 10-09-2025
"О времена, о нравы".
Марк Туллий Цицерон
14:30:13 10-09-2025
Гость (14:00:28 10-09-2025) "О времена, о нравы". Марк Туллий Цицерон... не в струю по контексту.
Марк Туллий это выдал в речи о заговоре Катилины.
а вот на что вы намекаете?
15:18:07 10-09-2025
Musik (14:30:13 10-09-2025) не в струю по контексту.Марк Туллий это выдал в речи о з... На времена и нравы.
15:09:13 10-09-2025
"Ты для нас всех очень много значишь. Очень много делаешь для Родины и фронта. Любим тебя, наше сердце с тобой"...хорошо сказал.
17:35:31 10-09-2025
ППШариков (15:09:13 10-09-2025) "Ты для нас всех очень много значишь. Очень много делаешь дл... Бандеровцам не нравится. Изошлись на известную субстанцию. С остервенением минусуют.
15:49:51 10-09-2025
У меня одной ощущение, что она "гонит"?