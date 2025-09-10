НОВОСТИОбщество

Бойцы СВО устроили флешмоб в поддержку Симоньян, перенесшей операцию

Обещают дать с передовой несколько огненных залпов в честь ее здоровья

10 сентября 2025, 13:32, ИА Амител

Бойцы СВО устроили флешмоб в поддержку Маргариты Симоньян, которая перенесла операцию. Более десяти видео с пожеланиями скорейшего выздоровления главный редактор RT опубликовала в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Симоньян рассказала, что у нее серьезное заболевание и ей предстоит операция. По словам журналистки, диагноз поставили неделю назад, при этом она не уточнила, о каком заболевании идет речь. А в понедельник, 8 сентября, рассказала, что отошла от наркоза и "даже грызет шоколадку".

Симоньян подчеркнула, что восстановление после операции и ее здоровье – только в руках Господа. В ответ получила массу сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления, в том числе от бойцов СВО и военных корреспондентов. 

К примеру, военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов рассказал, что парни с передовой обещают дать несколько огненных залпов в честь здоровья Симоньян.

«Все мы с тобой всей душой. Поправляйся обязательно. Пацаны с передовой передают привет. В честь твоего здоровья обещают дать несколько залпов огненных. Ты для нас всех очень много значишь. Очень много делаешь для Родины и фронта. Любим тебя, наше сердце с тобой», – сказал Пегов.    

Что известно о тяжелом заболевании Маргариты Симоньян и что за операцию ей сделали?

Ранее журналистка, муж которой лежит в коме, рассказала о своем недуге в прямом эфире
Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

13:53:39 10-09-2025

А про Кесояна забыли зафлешмобить ?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:28 10-09-2025

"О времена, о нравы".

Марк Туллий Цицерон

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:30:13 10-09-2025

Гость (14:00:28 10-09-2025) "О времена, о нравы". Марк Туллий Цицерон... не в струю по контексту.
Марк Туллий это выдал в речи о заговоре Катилины.
а вот на что вы намекаете?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:07 10-09-2025

Musik (14:30:13 10-09-2025) не в струю по контексту.Марк Туллий это выдал в речи о з... На времена и нравы.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:09:13 10-09-2025

"Ты для нас всех очень много значишь. Очень много делаешь для Родины и фронта. Любим тебя, наше сердце с тобой"...хорошо сказал.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:31 10-09-2025

ППШариков (15:09:13 10-09-2025) "Ты для нас всех очень много значишь. Очень много делаешь дл... Бандеровцам не нравится. Изошлись на известную субстанцию. С остервенением минусуют.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:49:51 10-09-2025

У меня одной ощущение, что она "гонит"?

  6 Нравится
Ответить
