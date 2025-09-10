Обещают дать с передовой несколько огненных залпов в честь ее здоровья

Бойцы СВО устроили флешмоб в поддержку Маргариты Симоньян, которая перенесла операцию. Более десяти видео с пожеланиями скорейшего выздоровления главный редактор RT опубликовала в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Симоньян рассказала, что у нее серьезное заболевание и ей предстоит операция. По словам журналистки, диагноз поставили неделю назад, при этом она не уточнила, о каком заболевании идет речь. А в понедельник, 8 сентября, рассказала, что отошла от наркоза и "даже грызет шоколадку".

Симоньян подчеркнула, что восстановление после операции и ее здоровье – только в руках Господа. В ответ получила массу сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления, в том числе от бойцов СВО и военных корреспондентов.

К примеру, военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов рассказал, что парни с передовой обещают дать несколько огненных залпов в честь здоровья Симоньян.