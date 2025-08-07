"Символ надежды". Знакомые экс-губернатора Евдокимова — о его человечности и принципах
Михаил Евдокимов запомнился своей добротой и отзывчивостью
07 августа 2025, 13:30, ИА Амител
Прошли годы с момента трагической гибели Михаила Евдокимова, но память о нем жива – не только как о губернаторе Алтайского края, но и как о человеке, сумевшем объединить политику, культуру и искреннюю человеческую теплоту. Его образ – не вымышленный политтехнологами портрет, а результат того, каким он был на самом деле: открытым, человечным, сильным и ранимым одновременно. "Атмосфера" вспоминает, каким человеком был губернатор.
Образ, рожденный искренностью
В 2004 году дизайнер и фотограф Андрей Сергеев оказался в числе тех, кто помогал создавать визуальный облик кандидата в губернаторы. В беседе с "Атмосферой" он вспоминает, как впервые встретил Михаила Сергеевича: простой рекламный выезд, неожиданная съемка и человек в спортивных штанах и кроссовках, оказавшийся не просто кандидатом, а личностью, способной изменить представление о власти.
«Я сразу почувствовал, что передо мной не актер в политической роли, а человек, живущий с полной отдачей. Его харизма была почти физически ощутима. На съемке он сразу понял, как вести себя в кадре, не позируя, а просто оставаясь собой», – вспоминает Сергеев.
По его словам, именно естественность Евдокимова вдохновила на слоган кампании "Шутки в сторону" и на серию черно-белых снимков, в которых политик выглядел не как "рекламное лицо", а как человек из народа.
Губернатор без галстука
Но Михаил Евдокимов запомнился не только как артист с экрана и успешный кандидат. Тем, кто работал с ним, он открывался как руководитель, не отгороженный от людей ни стенами кабинетов, ни охраной. Бывший вице-губернатор Алексей Сарычев, пришедший в администрацию края по приглашению Евдокимова, вспоминает:
«Михаил Сергеевич не боялся принимать новых людей, даже если они были из "московской среды". Он обновлял команду, когда это было действительно рискованно. Он умел доверять и был рядом не только в рабочих ситуациях, но и в самые трудные личные моменты».
Сарычев рассказал, как Евдокимов мог поехать в районы без сопровождения, сам садился за руль, останавливался в селах, разговаривал с местными жителями.
«Его любимыми местами были Верх-Обское, Белокуриха, Смоленское. Это были не просто географические точки – это были места силы, где он находил вдохновение», – отметил Алексей Сарычев.
Управленец с человеческим лицом
О том, каким Евдокимов был руководителем, с теплотой вспоминает и Иван Лоор, в то время – глава управления сельского хозяйства, а позже – исполняющий обязанности вице-губернатора.
«Михаил Сергеевич никогда не мешал работать. Наоборот – поддерживал, слушал, вникал в детали. Он не считал себя "выше" отраслевых специалистов, – вспоминает Лоор. – Он мог вызвать и подробно расспросить о ходе полевых работ, о ситуации с посевами. А потом вдруг сказать: "Ты знаешь, у нас три миллиардера из деревни вышло, я им всем позвонил – предложил оградить кладбище". Никто не откликнулся. Тогда он сам заказал ограду», – вспоминает Лоор.
Символ надежды
Он мог шутить, петь, вдохновлять. Мог спорить и брать на себя ответственность. Для избирателей Евдокимов стал чем-то большим, чем просто губернатором. Он стал символом надежды. Человеком, к которому можно было обратиться. Политиком, который слышал. Руководителем, который принимал решения не в интересах своей карьеры, а в интересах людей, среди которых жил.
«Его талант – это не только сцена, но и умение быть настоящим. Он не играл губернатора, он им жил», – говорят те, кто работал с ним бок о бок.
13:46:47 07-08-2025
Нынешняя политика это не про человечность!...
13:49:08 07-08-2025
кто его заказал сам сдох как сабака!
14:14:46 07-08-2025
серый (13:49:08 07-08-2025) кто его заказал сам сдох как сабака!...
Никто его не заказывал. Не погиб бы в аварии, спился бы за полгода.
14:47:37 07-08-2025
Гость (14:14:46 07-08-2025) Никто его не заказывал. Не погиб бы в аварии, спился бы ...
еще бы и срок получил бы за аферу месторождениями полиметаллов.
14:40:41 07-08-2025
серый (13:49:08 07-08-2025) кто его заказал сам сдох как сабака!... Там и Сурикову по сыну и Валькову по сыну бумеранги прилетели. И Назарчук сам получил...
14:33:50 07-08-2025
Чем запомнился? Попойками в Верх-Обском.
19:41:52 07-08-2025
Многое бы сделал для края, если бы не погиб. Сейчас бы не были в конце таблицы по зарплатам и уровню жизни.
19:52:30 07-08-2025
Гость (19:41:52 07-08-2025)Сейчас бы не были в конце таблицы по зарплатам и уровню жизни. Угу. Из таблицы бы вообще вылетели...
20:23:47 07-08-2025
Гость (19:52:30 07-08-2025) Угу. Из таблицы бы вообще вылетели...... Ну да, ну да. Поговори мне еще тут. всего лишь за год и четыре месяца: увеличился размер средней зар. платы, закупили скорые помощи в рамках губернаторской программы "Здоровье Алтая" , ромкие производственные проекты как Алтайский бройлер, Алтаймяспром и т.д. В списке регионов поднялись с 78 на 62 место (в рейтинге по итогам 2004 - 05 годов). Так как то...А попоек никаких не было никогда в Верх - Обском, че то с трудом верится.
11:29:49 08-08-2025
администрация по поручению минусует?
03:52:47 09-08-2025
Гость (11:29:49 08-08-2025) администрация по поручению минусует?... Не говорите, сил уже нет. Постоянно на амике гадят доброй памяти Михал Сергеича. Уже не первый год это, много лет. Ни на одном сайте нет такого, ни в ВК, в пабликах, ни даже на Алтапрессе, даже на Банкфаксе не встречал такого хамства. Наобороттам все добрыми словами вспоминают Евдокимова. А здесь из года в год то же самое. Человек уже 20 лет в сырой земле лежит, нет, какой нибудь аноним панкрушихинский или чиновники по старой памяти все испортят. Ничего, мы все обратно наплюсуем как надо. Оттого, что они понаставили эти минусы, они ничего не добьются. Память народа и любовь народа к Евдокимову не сотрет и не уничтожит никто и никогда. А эти кабинетные крысеныши, гаденькие анонимы, которых знать никто не знает как были никем, серой молью, так ими и останутся. Со всеми Карлиными, Назарчуками, Вальковыми и прочими товарищами. А Евдокимов был есть и будет, всегда.
09:44:39 10-08-2025
Гостю (03:52:47 09-08-2025) Не говорите, сил уже нет. Постоянно на амике гадят доброй па... Ага, с красной рожей из бани...