Михаил Евдокимов запомнился своей добротой и отзывчивостью

07 августа 2025, 13:30, ИА Амител

Михаил Евдокимов / Фото: amic.ru

Прошли годы с момента трагической гибели Михаила Евдокимова, но память о нем жива – не только как о губернаторе Алтайского края, но и как о человеке, сумевшем объединить политику, культуру и искреннюю человеческую теплоту. Его образ – не вымышленный политтехнологами портрет, а результат того, каким он был на самом деле: открытым, человечным, сильным и ранимым одновременно. "Атмосфера" вспоминает, каким человеком был губернатор.

Образ, рожденный искренностью

В 2004 году дизайнер и фотограф Андрей Сергеев оказался в числе тех, кто помогал создавать визуальный облик кандидата в губернаторы. В беседе с "Атмосферой" он вспоминает, как впервые встретил Михаила Сергеевича: простой рекламный выезд, неожиданная съемка и человек в спортивных штанах и кроссовках, оказавшийся не просто кандидатом, а личностью, способной изменить представление о власти.

«Я сразу почувствовал, что передо мной не актер в политической роли, а человек, живущий с полной отдачей. Его харизма была почти физически ощутима. На съемке он сразу понял, как вести себя в кадре, не позируя, а просто оставаясь собой», – вспоминает Сергеев.

По его словам, именно естественность Евдокимова вдохновила на слоган кампании "Шутки в сторону" и на серию черно-белых снимков, в которых политик выглядел не как "рекламное лицо", а как человек из народа.

Губернатор без галстука

Но Михаил Евдокимов запомнился не только как артист с экрана и успешный кандидат. Тем, кто работал с ним, он открывался как руководитель, не отгороженный от людей ни стенами кабинетов, ни охраной. Бывший вице-губернатор Алексей Сарычев, пришедший в администрацию края по приглашению Евдокимова, вспоминает:

«Михаил Сергеевич не боялся принимать новых людей, даже если они были из "московской среды". Он обновлял команду, когда это было действительно рискованно. Он умел доверять и был рядом не только в рабочих ситуациях, но и в самые трудные личные моменты».

Сарычев рассказал, как Евдокимов мог поехать в районы без сопровождения, сам садился за руль, останавливался в селах, разговаривал с местными жителями.

«Его любимыми местами были Верх-Обское, Белокуриха, Смоленское. Это были не просто географические точки – это были места силы, где он находил вдохновение», – отметил Алексей Сарычев.

Управленец с человеческим лицом

О том, каким Евдокимов был руководителем, с теплотой вспоминает и Иван Лоор, в то время – глава управления сельского хозяйства, а позже – исполняющий обязанности вице-губернатора.

«Михаил Сергеевич никогда не мешал работать. Наоборот – поддерживал, слушал, вникал в детали. Он не считал себя "выше" отраслевых специалистов, – вспоминает Лоор. – Он мог вызвать и подробно расспросить о ходе полевых работ, о ситуации с посевами. А потом вдруг сказать: "Ты знаешь, у нас три миллиардера из деревни вышло, я им всем позвонил – предложил оградить кладбище". Никто не откликнулся. Тогда он сам заказал ограду», – вспоминает Лоор.

Символ надежды

Он мог шутить, петь, вдохновлять. Мог спорить и брать на себя ответственность. Для избирателей Евдокимов стал чем-то большим, чем просто губернатором. Он стал символом надежды. Человеком, к которому можно было обратиться. Политиком, который слышал. Руководителем, который принимал решения не в интересах своей карьеры, а в интересах людей, среди которых жил.