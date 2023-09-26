Синоптики рассказали, когда на Алтае ждать "мощного обвала арктического холода"
На большей части Алтайского края столбики термометров опустятся ниже 0 градусов
26 сентября 2023, 14:02, ИА Амител
Заморозки до -4 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае ночью 27 сентября. Такие температуры ожидаются в предгорьях, однако ниже 0 столбики термометров опустятся на большей части территории Алтайского края. Об этом рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.
"Днем в среду воздух прогреется до +13...+18 градусов. И в дальнейшем температура будет постепенно повышаться. К 29 сентября днем ожидается до +15...+20°С. В начале октября произойдет небольшой спад температур на 4-5 градусов. Но мощного обвала арктического холода в период до 4 октября в Алтайском крае не ожидается", – рассказала эксперт.
Накануне села в Республике Алтай засыпало осенним снегом.
14:15:18 26-09-2023
так когда ждать в итоге?
14:31:22 26-09-2023
Вот заголовок: Синоптики рассказали, когда на Алтае ждать "мощного обвала арктического холода" На большей части Алтайского края столбики термометров опустятся ниже 0 градусов Вот по тексту: Но мощного обвала арктического холода в период до 4 октября в Алтайском крае не ожидается", - рассказала эксперт. Вопрос тому, кто ЭТО пишет: сами читаете свою писанину?