Сколько жаркие дни продержатся на Алтае и когда "обрушится" температура?

Последнее и уже третье по счету бабье лето идет в Алтайском крае

26 сентября 2025, 13:26, ИА Амител

Жара в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Последнее и уже третье по счету бабье лето идет в Алтайском крае. В основном погода не радует жителей региона в сентябре, но сейчас тучи вновь раздвинулись и солнце в течение нескольких дней будет напоминать об ушедшем сезоне года. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

Погода в Алтайском крае в сентябре / Прогнозы: "Яндекс.Погода" и Gismeteo

Два дня – 26 и 27 сентября – столбики термометров будут подниматься до +25...+27 градусов. Тепло ожидается и в воскресенье, 28 сентября, но будет малооблачно и небольшой дождь, а столбики термометров покажут +22 градуса.

А уже с понедельника, 29 сентября, погода резко испортится: днем ожидается +7 градусов, а ночью – до -1 градуса. Всю следующую неделю – конец сентября и начало октября – будет весьма холодно.

Судя по долгосрочному прогнозу, примерно в 20-х числах октября дневные температуры уже стабильно будут на уровне нуля градусов.

Ранее сообщалось, что погода подарит жителям Алтайского края несколько теплых дней, можно даже сказать – жарких.