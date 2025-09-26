Сколько жаркие дни продержатся на Алтае и когда "обрушится" температура?
Последнее и уже третье по счету бабье лето идет в Алтайском крае
26 сентября 2025, 13:26, ИА Амител
Последнее и уже третье по счету бабье лето идет в Алтайском крае. В основном погода не радует жителей региона в сентябре, но сейчас тучи вновь раздвинулись и солнце в течение нескольких дней будет напоминать об ушедшем сезоне года. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
Два дня – 26 и 27 сентября – столбики термометров будут подниматься до +25...+27 градусов. Тепло ожидается и в воскресенье, 28 сентября, но будет малооблачно и небольшой дождь, а столбики термометров покажут +22 градуса.
А уже с понедельника, 29 сентября, погода резко испортится: днем ожидается +7 градусов, а ночью – до -1 градуса. Всю следующую неделю – конец сентября и начало октября – будет весьма холодно.
Судя по долгосрочному прогнозу, примерно в 20-х числах октября дневные температуры уже стабильно будут на уровне нуля градусов.
Ранее сообщалось, что погода подарит жителям Алтайского края несколько теплых дней, можно даже сказать – жарких.
14:25:22 26-09-2025
Ну всё вот и лето кончилось , впереди 6,7 месяцев холодов
15:01:24 26-09-2025
Гость (14:25:22 26-09-2025) Ну всё вот и лето кончилось , впереди 6,7 месяцев холодов ... 😢😢😢
17:43:19 26-09-2025
А у кого-то отопление на всю включено, и в квартире +30, один дебил подписал УК Эталон, что людям надо тепло.
09:00:16 27-09-2025
Когда холодно мы мечтаем о тепле и солнышке. Когда жарко ищем прохладное место. Так было и будет всегода. Природа всем не угодит. Для нее вся погода хороша.
09:39:15 27-09-2025
Всякая погода БЛАГОДАТЬ🙏😘🌹