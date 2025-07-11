Скончался до приезда скорой. На Павловском тракте в Барнауле насмерть разбился мотоциклист
По предварительным данным, водитель легковушки не уступил байкеру дорогу
ДТП с мотоциклистом в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
В Барнауле произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Фотографии с места события опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".
Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля "Тойота Филдер" двигался по Павловскому тракту в сторону улицы Власихинской. Перестраиваясь, он не уступил дорогу мотоциклу "Хонда Р-1000", которым управлял 35-летний мужчина.
В результате аварии байкер получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался до приезда скорой помощи.
По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
Медленно летел?
Перестраиваясь, не уступил. Вот что было бы, если бы перестраиваясь он не уступил такому же Филдеру? Мотоциклист ведь в 35 лет осознает для себя такой вариант рано или поздно?
Гость (11:54:35 11-07-2025) Перестраиваясь, не уступил. Вот что было бы, если бы перестр... Что за вопрос?Абсолютно каждому можно адресовать ему?
Мои соболезнования родственникам. Но вопрос: с какой скоростью ехал байкер? Они летают по городу свыше сотки, просто не успеваешь адекватно среагировать.
Внимательный из Б (12:07:04 11-07-2025) Мои соболезнования родственникам. Но вопрос: с какой скорост... 40 км/ч
Внимательный из Б (12:07:04 11-07-2025) Мои соболезнования родственникам. Но вопрос: с какой скорост... Не часто, обычно это недозрелки. Большинство, особенно владельцы серьезных мотоциклов, вполне адекватны.
им фиг уступишь, в зеркало смотришь, нет никого, моргнул, а он уже летит
гость (12:38:09 11-07-2025) им фиг уступишь, в зеркало смотришь, нет никого, моргнул, а ... Моргнул, а он уже не летит, а влетел. И это печально.
Печально всё это. С судьбой не поспоришь. Но, наверное, можно было отсрочить убытие в тот мир. Всем добра!
Мотоциклисты, также как и велосипедисты, появляются ниоткуда.
Гость (14:35:37 11-07-2025) Мотоциклисты, также как и велосипедисты, появляются ниоткуда... А еще эти долбанутые электросамокатчики на тротуарах.
О мотоциклистов углеродный след гораздо меньше чем от автомобилистов но тарахтят они конечно сильно. Лучше ездить на велосипеде.
Вообще это плохая мода, на мотоциклах ездить. Причём по цене они не уступают машине. А устойчивость хуже гораздо.
Гость (16:18:16 11-07-2025) Вообще это плохая мода, на мотоциклах ездить. Причём по цене... Мой дед называл это - ездят на скамейке.
Чтобы осознать психологию мотоциклиста, нужно быть самому мотоциклистом и во многом они адекватнее чем люди сидящие за рулем авто, потому что мотоциклисту необходимо постоянно быть на чеку, а водителю авто можно отвлечься на свои телефоны, разговоры с пассажиром и т.д., вспомните себя как часто вы отвлекаетесь за рулем и тогда ясность будет почему мотоциклиста не замечаете! Вечного сезона тебе-Федя..