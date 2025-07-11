НОВОСТИПроисшествия

Скончался до приезда скорой. На Павловском тракте в Барнауле насмерть разбился мотоциклист

По предварительным данным, водитель легковушки не уступил байкеру дорогу

11 июля 2025, 11:45, ИА Амител

ДТП с мотоциклистом в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Фотографии с места события опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".

Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля "Тойота Филдер" двигался по Павловскому тракту в сторону улицы Власихинской. Перестраиваясь, он не уступил дорогу мотоциклу "Хонда Р-1000", которым управлял 35-летний мужчина.

В результате аварии байкер получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался до приезда скорой помощи.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

11:47:55 11-07-2025

Медленно летел?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:35 11-07-2025

Перестраиваясь, не уступил. Вот что было бы, если бы перестраиваясь он не уступил такому же Филдеру? Мотоциклист ведь в 35 лет осознает для себя такой вариант рано или поздно?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:08 12-07-2025

Гость (11:54:35 11-07-2025) Перестраиваясь, не уступил. Вот что было бы, если бы перестр... Что за вопрос?Абсолютно каждому можно адресовать ему?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

12:07:04 11-07-2025

Мои соболезнования родственникам. Но вопрос: с какой скоростью ехал байкер? Они летают по городу свыше сотки, просто не успеваешь адекватно среагировать.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:22:16 11-07-2025

Внимательный из Б (12:07:04 11-07-2025) Мои соболезнования родственникам. Но вопрос: с какой скорост... 40 км/ч

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:16:14 11-07-2025

Внимательный из Б (12:07:04 11-07-2025) Мои соболезнования родственникам. Но вопрос: с какой скорост... Не часто, обычно это недозрелки. Большинство, особенно владельцы серьезных мотоциклов, вполне адекватны.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:38:09 11-07-2025

им фиг уступишь, в зеркало смотришь, нет никого, моргнул, а он уже летит

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:53 11-07-2025

гость (12:38:09 11-07-2025) им фиг уступишь, в зеркало смотришь, нет никого, моргнул, а ... Моргнул, а он уже не летит, а влетел. И это печально.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:19 11-07-2025

Печально всё это. С судьбой не поспоришь. Но, наверное, можно было отсрочить убытие в тот мир. Всем добра!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:37 11-07-2025

Мотоциклисты, также как и велосипедисты, появляются ниоткуда.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:44 11-07-2025

Гость (14:35:37 11-07-2025) Мотоциклисты, также как и велосипедисты, появляются ниоткуда... А еще эти долбанутые электросамокатчики на тротуарах.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Доктор Дикуль

16:17:38 11-07-2025

О мотоциклистов углеродный след гораздо меньше чем от автомобилистов но тарахтят они конечно сильно. Лучше ездить на велосипеде.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:16 11-07-2025

Вообще это плохая мода, на мотоциклах ездить. Причём по цене они не уступают машине. А устойчивость хуже гораздо.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:34 11-07-2025

Гость (16:18:16 11-07-2025) Вообще это плохая мода, на мотоциклах ездить. Причём по цене... Мой дед называл это - ездят на скамейке.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Айдар

10:16:41 12-07-2025

Чтобы осознать психологию мотоциклиста, нужно быть самому мотоциклистом и во многом они адекватнее чем люди сидящие за рулем авто, потому что мотоциклисту необходимо постоянно быть на чеку, а водителю авто можно отвлечься на свои телефоны, разговоры с пассажиром и т.д., вспомните себя как часто вы отвлекаетесь за рулем и тогда ясность будет почему мотоциклиста не замечаете! Вечного сезона тебе-Федя..

  2 Нравится
Ответить
