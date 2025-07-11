Скончался до приезда скорой. На Павловском тракте в Барнауле насмерть разбился мотоциклист

По предварительным данным, водитель легковушки не уступил байкеру дорогу

11 июля 2025, 11:45, ИА Амител

ДТП с мотоциклистом в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Фотографии с места события опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".

Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля "Тойота Филдер" двигался по Павловскому тракту в сторону улицы Власихинской. Перестраиваясь, он не уступил дорогу мотоциклу "Хонда Р-1000", которым управлял 35-летний мужчина.

В результате аварии байкер получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался до приезда скорой помощи.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку.