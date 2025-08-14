НОВОСТИОбщество

Власти Барнаула снова ищут подрядчика, который изготовит и установит памятник Достоевскому

Первая попытка найти подрядчика была в июне, тогда определение поставщика сорвалось

14 августа 2025, 10:55, Антон Дегтярев

Эскиз памятника Достоевскому / Фото: из документации на портале госзакупок
Эскиз памятника Достоевскому / Фото: из документации на портале госзакупок

Барнаульские власти во второй раз пытаются найти подрядчика, который изготовит и установит памятник писателю Федору Достоевскому на пересечении ул. Партизанской и проспекта Ленина, 31. За работу компании-победителю мэрия снова готова заплатить 12,8 млн рублей. Деньги чиновники возьмут из бюджета Барнаула на 2025 год. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет выполнить работу до 4 декабря 2025 года включительно. Контракт вступит в силу со дня подписания и будет действовать до 30 декабря 2025 года. Закупка появилась на портале 13 августа 2025 года, заявки на нее можно подавать до 27 августа, а итоги лота подведут 29 августа.

Компания-победитель обязуется установить арт-объект высотой 3,6 метра и шириной не менее 1,4 метра. Достоевский будет держать в правой руке шляпу, рядом с ним будет стоять дорожный сундук, при разработке эскиза которого можно будет использовать музейные экспонаты и данные о дорожных сундуках XIX века. Шляпа также должна соответствовать историческому периоду XIX века.

Предварительный эскиз памятника Достоевскому в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Изготовят памятник по технологии вакуумного литья под давлением по выплавляемым моделям. Бронзовые фрагменты скульптуры сделают отдельно, а затем их сварят в единую композицию. Арт-объект должен иметь чистую поверхность без плен, трещин, вмятин, инородных включений и других дефектов. Установят памятник на бронзовый и круглый монолитный постамент высотой от 20 до 30 сантиметров. Подробнее о том, каким будет скульптура, можно прочитать здесь.

Напомним, в июне барнаульские власти уже пытались найти подрядчика, который установит памятник Достоевскому. Тогда за это так же предлагали 12,8 млн рублей, однако поиск поставщика в итоге отменили.

Об установке памятника стало известно в июне 2025 года. Власти объяснили решение тем, что Достоевский в период ссылки не раз приезжал в Барнаул и хорошо отзывался о городе. Рядом с памятником уже благоустраивают территорию, работы начались еще в середине июля, их почти закончили. Подрядчик обязан завершить благоустройство до 1 сентября 2025 года, за работу ему заплатят 4,1 млн рублей.

Комментарии 22

Гость
Гость

11:11:12 14-08-2025

Ну не хочет Достоевский памятника в Барнауле. Не хочет.

  -3 Нравится
Ответить
Урбаниздко
Урбаниздко

12:41:09 14-08-2025

Гость (11:11:12 14-08-2025) Ну не хочет Достоевский памятника в Барнауле. Не хочет. ...

да и Барнаулу он не нужен

  -8 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:21:31 14-08-2025

Все за то что бы этот вариант не реализовался, но мы упертые с сундуком все же впендюрим.

  -3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:51:59 14-08-2025

Никому этот памятний нафиг не сдался. Путь престарелые архитекторы сидываются и за свой счет ставят.

  -2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

19:50:22 14-08-2025

Гость (11:51:59 14-08-2025) Никому этот памятний нафиг не сдался. Путь престарелые архит... мне сдался. Хочу памятник.

  21 Нравится
Ответить
Гость
Гость

20:40:14 16-08-2025

Гость (19:50:22 14-08-2025) мне сдался. Хочу памятник.... А вот и Дмитрий Иванович объявился))

  -21 Нравится
Ответить
Гость
Гость

20:05:48 14-08-2025

Гость (11:51:59 14-08-2025) Никому этот памятний нафиг не сдался. Путь престарелые архит... вот поддержу. за СОВИ деньги что угодно городите можете, не противоречащее нормам и закону. а от бюджета отстаньте. а Мэрии давно пора грамотнее планировать бюджеты и не радоваться какждой копейке "на туризм". как будто у города более некуда деньги тратить!!!

  -27 Нравится
Ответить
Гость
Гость

12:08:30 14-08-2025

Лучше мишку олимпийского деревянного поставьте, как раньше было.

  -11 Нравится
Ответить
Гость
Гость

12:24:22 14-08-2025

Гость (12:08:30 14-08-2025) Лучше мишку олимпийского деревянного поставьте, как раньше б... Пусть лучше марала поставят, который раньше был на подъеме с красноармейского на аванесова.

  -13 Нравится
Ответить
Гость
Гость

12:55:09 14-08-2025

Гость (12:24:22 14-08-2025) Пусть лучше марала поставят, который раньше был на подъеме с... Чкалова улица, 230. Он там стоит.

  12 Нравится
Ответить
Гость
Гость

20:35:28 14-08-2025

Гость (12:55:09 14-08-2025) Чкалова улица, 230. Он там стоит. ... И нафига он там стоит? Чтоб минприроды о него окурки тушили?

  -22 Нравится
Ответить
Гость
Гость

12:44:35 14-08-2025

То есть я правильно понимаю, что памятник на главную улицу города может изготовить кто угодно в рамках конкурса? Вспоминается Алёнка в Воронежской области. Всегда думал, что при установке памятника определиться со скульптором это первоочередная задача. Всё больше и больше похоже на какой-то "аврал", который имеет под собой какую-то другую подоплеку.

  -11 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:24:27 14-08-2025

Сначала поставят памятник Достоевскому.
Потому будут сажать за его осквернение.
Может лучше просто не ставить?
Он тут не сдался!
Оно тут не надо!

  -17 Нравится
Ответить
Гость
Гость

19:51:36 14-08-2025

Гость (13:24:27 14-08-2025) Сначала поставят памятник Достоевскому.Потому будут сажа... Надо и сдался.

  15 Нравится
Ответить
Опрос
Опрос

14:07:18 14-08-2025

А давайте опрос запустим и свои предложения напишем, какой бы памятник или другой архитектурный объект хотели бы мы видеть на этом месте.
Мне вот на том месте хотелось бы видеть фонтан какой-нибудь, например с шаром крутящимся.

  -27 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:56:06 14-08-2025

Опрос (14:07:18 14-08-2025) А давайте опрос запустим и свои предложения напишем, какой б... На этом месте вполне логичным мог бы стать памятник генералу Добротину, командующему 12м Барнаульским резервным полком, герою Русско-Японской и первой мировой войны. Как раз напротив казарм где квартировался Барнаульский полк.

  -27 Нравится
Ответить
Гость
Гость

20:06:56 14-08-2025

Гость (15:56:06 14-08-2025) На этом месте вполне логичным мог бы стать памятник генералу... не подсказывайте им!!!они щас туда 9 млн втюхают

  -23 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:13:33 14-08-2025

Барнаул отторгает памятник Достоевскому, неужели до сих пор не поняли?

  -18 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:45:50 14-08-2025

Гость (14:13:33 14-08-2025) Барнаул отторгает памятник Достоевскому, неужели до сих пор ... Барнаул отторгает именно этот вариант памятника и это место установки. А памятник писателю конечно нужен.

  -33 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:04:19 14-08-2025

Гость (15:45:50 14-08-2025) Барнаул отторгает именно этот вариант памятника и это место... Нам того памятника и даром не нать, и за деньги не нать!
Для памятников специальные места придумали, кладбища называются!
Помер - памятник на кладбище и вася кот!
А в городе надо нормальные точки досуга делать, а не эти унылые "родился в ...помер в...".

  -22 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:10:52 14-08-2025

"а не эти унылые "родился в ...помер в..."" ----- Надо добавить "Бывал тут в "*****""

  -24 Нравится
Ответить
Гость
Гость

18:03:49 14-08-2025

Ленина лучше помойте!

  -24 Нравится
Ответить
