Власти Барнаула снова ищут подрядчика, который изготовит и установит памятник Достоевскому

Первая попытка найти подрядчика была в июне, тогда определение поставщика сорвалось

14 августа 2025, 10:55, Антон Дегтярев

Эскиз памятника Достоевскому / Фото: из документации на портале госзакупок

Барнаульские власти во второй раз пытаются найти подрядчика, который изготовит и установит памятник писателю Федору Достоевскому на пересечении ул. Партизанской и проспекта Ленина, 31. За работу компании-победителю мэрия снова готова заплатить 12,8 млн рублей. Деньги чиновники возьмут из бюджета Барнаула на 2025 год. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет выполнить работу до 4 декабря 2025 года включительно. Контракт вступит в силу со дня подписания и будет действовать до 30 декабря 2025 года. Закупка появилась на портале 13 августа 2025 года, заявки на нее можно подавать до 27 августа, а итоги лота подведут 29 августа.

Компания-победитель обязуется установить арт-объект высотой 3,6 метра и шириной не менее 1,4 метра. Достоевский будет держать в правой руке шляпу, рядом с ним будет стоять дорожный сундук, при разработке эскиза которого можно будет использовать музейные экспонаты и данные о дорожных сундуках XIX века. Шляпа также должна соответствовать историческому периоду XIX века.

Предварительный эскиз памятника Достоевскому в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Изготовят памятник по технологии вакуумного литья под давлением по выплавляемым моделям. Бронзовые фрагменты скульптуры сделают отдельно, а затем их сварят в единую композицию. Арт-объект должен иметь чистую поверхность без плен, трещин, вмятин, инородных включений и других дефектов. Установят памятник на бронзовый и круглый монолитный постамент высотой от 20 до 30 сантиметров. Подробнее о том, каким будет скульптура, можно прочитать здесь.

Напомним, в июне барнаульские власти уже пытались найти подрядчика, который установит памятник Достоевскому. Тогда за это так же предлагали 12,8 млн рублей, однако поиск поставщика в итоге отменили.

Об установке памятника стало известно в июне 2025 года. Власти объяснили решение тем, что Достоевский в период ссылки не раз приезжал в Барнаул и хорошо отзывался о городе. Рядом с памятником уже благоустраивают территорию, работы начались еще в середине июля, их почти закончили. Подрядчик обязан завершить благоустройство до 1 сентября 2025 года, за работу ему заплатят 4,1 млн рублей.