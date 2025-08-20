Территорию у здания правительства Алтайского края хотят благоустроить за 7,1 млн рублей

Подрядчик должен будет выполнить все работы за 35 дней

20 августа 2025, 10:55, ИА Амител

Здание правительства Алтайского края / Фото: amic.ru

Прилегающую территорию к зданию правительства Алтайского края на пр. Ленина, 59, хотят благоустроить в Барнауле. За это власти готовы заплатить максимум 7,1 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчик начнет работать с даты подписания контракта и должен закончить благоустройство в течение 35 дней. Контракт будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Работать подрядчик будет в будни с 8 до 17 часов. Он займется установкой и демонтажем дорожных знаков, устройством средств технического регулирования, заменой асфальтобетонного покрытия, сделает покрытие из брусчатки, отмостку, площадку возле бюро пропусков, а также проложит кабель для установки шлагбаума. После окончания работ компания-победитель вывезет строительный мусор.

При этом подрядчик должен будет гарантировать "адекватное, морально-нравственное поведение своих рабочих", обеспечить их "опрятный вид", а также "корректность в общении с сотрудниками и посетителями заказчика".

Закупка появилась на портале 19 августа, заявки на нее можно подавать до 28 августа 2025 года. Итоги лота подведут 1 сентября 2025 года.

Напомним, сейчас власти Барнаула ищут подрядчика для установки памятника писателю Федору Достоевскому на пересечении ул. Партизанской и проспекта Ленина, 31. Мэрия готова потратить на эти цели 12,8 млн рублей. При этом рядом с будущим памятником сейчас благоустраивают территорию. Работы закончатся до 1 сентября 2025 года.