Территорию у здания правительства Алтайского края хотят благоустроить за 7,1 млн рублей
Подрядчик должен будет выполнить все работы за 35 дней
20 августа 2025, 10:55, ИА Амител
Прилегающую территорию к зданию правительства Алтайского края на пр. Ленина, 59, хотят благоустроить в Барнауле. За это власти готовы заплатить максимум 7,1 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.
Подрядчик начнет работать с даты подписания контракта и должен закончить благоустройство в течение 35 дней. Контракт будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Работать подрядчик будет в будни с 8 до 17 часов. Он займется установкой и демонтажем дорожных знаков, устройством средств технического регулирования, заменой асфальтобетонного покрытия, сделает покрытие из брусчатки, отмостку, площадку возле бюро пропусков, а также проложит кабель для установки шлагбаума. После окончания работ компания-победитель вывезет строительный мусор.
При этом подрядчик должен будет гарантировать "адекватное, морально-нравственное поведение своих рабочих", обеспечить их "опрятный вид", а также "корректность в общении с сотрудниками и посетителями заказчика".
Закупка появилась на портале 19 августа, заявки на нее можно подавать до 28 августа 2025 года. Итоги лота подведут 1 сентября 2025 года.
Напомним, сейчас власти Барнаула ищут подрядчика для установки памятника писателю Федору Достоевскому на пересечении ул. Партизанской и проспекта Ленина, 31. Мэрия готова потратить на эти цели 12,8 млн рублей. При этом рядом с будущим памятником сейчас благоустраивают территорию. Работы закончатся до 1 сентября 2025 года.
11:02:14 20-08-2025
Вы издеваетесь?
Что там не так?
Денег некуда девать?
11:38:25 20-08-2025
Гость (11:02:14 20-08-2025) Вы издеваетесь?Что там не так?Денег некуда девать?... а Дедушку Ленина отремонтировать всего за 700 тыс...
12:06:42 20-08-2025
бгг (11:38:25 20-08-2025) а Дедушку Ленина отремонтировать всего за 700 тыс...... Это святое. Как бы ни было)
11:06:09 20-08-2025
Для митингов удобно будет?
11:32:41 20-08-2025
А просто подмести и покрасить бордюры, это уже не кашерно?
Бездумная трата наших с вами денег. Наших! Ибо это наши налоги и отчисления!
Или кто то уже решил себе в карман пару лямчиков освоить?
12:09:24 20-08-2025
"Подрядчик должен будет выполнить все заботы за 35 дней" интересно о ком подрядчик должен заботиться за 7.1 ляма 35 дней.?))))))))))
13:07:01 20-08-2025
Гость (12:09:24 20-08-2025) "Подрядчик должен будет выполнить все заботы за 35 дней" инт... Прекратите дискредитировать власть!
13:24:55 21-08-2025
Гость (13:07:01 20-08-2025) Прекратите дискредитировать власть! ... Власть такими деяниями сама себя дискредитирует, но ей на это плевать, они неподсудны
13:34:28 20-08-2025
Всё правильно хотят, там тоже люди работают. И им тоже хочется красоты и уюта.
А еще встречное предложение, после благоустройства территории, поставить там Достоевского.
00:44:50 21-08-2025
дикие какие то деньги... отремонтируйте Дом Пионеров или что то более социально значимое. а на ремонт админки собирайте у бизнеса, который деньги на выборы дает
12:57:01 21-08-2025
Асфальт на аллее ветеранов просто заменить нельзя. Напридумали бордюрных голосований где проходят свои. Там ноги можно поразить и с детьми уже страшно гулять. Одни ямы и ухабы