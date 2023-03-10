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Следователи возбудили дело на мужчину, толкнувшего подростка под поезд в Москве

Правоохранители работают с горожанином, состоящем на учёте в психоневрологическом диспансере

10 марта 2023, 08:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, толкнувшего ребёнка под поезд на станции метро "Киевская" в Москве. Об этом сообщает "Лента".

Представители прокуратуры уточнили, что жизни и здоровью 15-летнего школьника в данный момент ничего не угрожает. После падения он получил незначительные травмы.

Правоохранители работают с задержанным. Известно, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Напомним, что инцидент произошёл вечером 9 марта. Задержать злоумышленника помогли люди, которые стояли на станции.

Комментарии 4

  • Так ему можно - у него и справка есть.
    10 марта, Гость   Ответить
  • у него и справка есть ----- Этот нехороший человек справка купиль
    10 марта, Гость   Ответить
  • Тогда судить надо того, кто справку продал.
    10 марта, Гость   Ответить
  • В 90-е, когда активно заигрывали с Западом и т.н. "европейскими ценностями", бездумно ввели мораторий на смертную казнь и отменили принудительное лечение психических расстройств... т.е. лечить душевно больного можно только если он представляет угрозу обществу (сегодня не представляет, а завтра- представляет, не?) или по его собственному согласию (он, конечно, больной, но не дурак, в дурке валяться)... Именно поэтому в последнее время такое огромное количество условно-вменяемых граждан... ну, у кого-то неожиданно срывает крышу и начинается сталкивания в метро, отрезание голов детям и всё такое прочее, в том числе и некоторые комментарии на амике :)
    10 марта, Гость   Ответить
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