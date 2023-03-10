Следователи возбудили дело на мужчину, толкнувшего подростка под поезд в Москве

Правоохранители работают с горожанином, состоящем на учёте в психоневрологическом диспансере

10 марта 2023, 08:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, толкнувшего ребёнка под поезд на станции метро "Киевская" в Москве. Об этом сообщает "Лента".

Представители прокуратуры уточнили, что жизни и здоровью 15-летнего школьника в данный момент ничего не угрожает. После падения он получил незначительные травмы.

Правоохранители работают с задержанным. Известно, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Напомним, что инцидент произошёл вечером 9 марта. Задержать злоумышленника помогли люди, которые стояли на станции.