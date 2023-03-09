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В Москве мужчина толкнул ребенка под поезд

15-летний подросток пытался удержаться на платформе, но не смог

09 марта 2023, 22:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

15-летнего подростка в Москве толкнули под поезд. Об этом сообщает РИА Новости.

Сделал это мужчина 1961 года рождения. Он вытолкнул мальчика прямо перед приближающимся составом.

Школьник выжил и отделался небольшими травмами. Пассажиры, которые стояли на платформе, помогли задержать злоумышленника. Оказалось, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. 

Комментарии 9

  • Выводы: таких психически больных и опасных надо содержать в психушках!
    09 марта, Гость   Ответить
  • Вот щас вместе с доктором, который дураку вольную подписали, обоих под поезд...
    09 марта, Гость   Ответить
  • Запереть на ВСЮ оставшуюся жизнь... Зачем такие мрази находятся на вольном выгуле?!
    09 марта, Гость   Ответить
  • Меня с детства, с того дня, когда довелось первый раз проехать в метро, удивляет: почему не делают защитные экраны на станциях? В СПб ещё в советское время была станция, на которой такое устройство установлено. Пространство с рельсами закрыто. Прибывает поезд, напротив входов раздвигаются панели (как в лифте), пассажиры выходят - входят, потом закрываются.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Раньше в СССР такие люди были все на учете, и обязаны были проходить лечение 2 раза в год, остальное время они вели обыкновенную жизнь, спокойно работали, коллеги даже и не знали, что человек на учете! И как раз рецидивов не было, потому что за этим строго следили! А сейчас все эти граждане с неустойчивой психикой гуляют по улицам, никто не отслеживает их состояние от слова совсем, про периодическое лечение я вообще молчу, его просто нет. Пока гражданин чего нибудь не натворит, в психушку его не помещают. Потом его выпускают, так как места в таких заведениях постоянно сокращаются, не только в больницах койки сокращают, никто его не контролирует, и до следующего рецидива. Хорошо, если такой гражданин никого не убьет по дороге.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Меня с детства, - она и сейчас есть эта система в СПб и не одна
    10 марта, Гость   Ответить
  • почему не делают защитные экраны на станциях - В Бангкоке такие на всех станциях, где были.
    10 марта, Гость   Ответить
  • В СПб экран вовсе не для людей предназначен, а от затопления станции.
    10 марта, Гость   Ответить
  • "почему не делают защитные экраны на станциях?" ---- Гость, каждый день миллионы людей пользуются метро Москвы, где нет защитных экранов. А такие происшествия бывают редко (когда человек падает на рельсы). Мне лично не нравится, как сделали в СПб. Станция выглядит как коробка, нет колонн, теснота. Не видно туннеля и выезжающего из него поезда. Это же романтика. И ради одного психа вы хотите всё это перегородить.
    10 марта, Гость   Ответить
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