В Москве мужчина толкнул ребенка под поезд

15-летний подросток пытался удержаться на платформе, но не смог

09 марта 2023, 22:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

15-летнего подростка в Москве толкнули под поезд. Об этом сообщает РИА Новости.

Сделал это мужчина 1961 года рождения. Он вытолкнул мальчика прямо перед приближающимся составом.

Школьник выжил и отделался небольшими травмами. Пассажиры, которые стояли на платформе, помогли задержать злоумышленника. Оказалось, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.