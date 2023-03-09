В Москве мужчина толкнул ребенка под поезд
15-летний подросток пытался удержаться на платформе, но не смог
09 марта 2023, 22:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
15-летнего подростка в Москве толкнули под поезд. Об этом сообщает РИА Новости.
Сделал это мужчина 1961 года рождения. Он вытолкнул мальчика прямо перед приближающимся составом.
Школьник выжил и отделался небольшими травмами. Пассажиры, которые стояли на платформе, помогли задержать злоумышленника. Оказалось, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.
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