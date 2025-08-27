Повеселиться по полной. Отметь праздник креативно в развлекательном центре GamePark 360°

Жителей и гостей Барнаула ждет яркое погружение в мир виртуальной реальности

Гости MultiCube / Фото: GamePark 360°

Хотите отпраздновать незабываемый день рождения, корпоратив, необычно и весело провести время с друзьями или семьей? GamePark 360°* в Барнауле – место, где и дети, и взрослые найдут развлечение по душе.

Активный отдых для всех возрастов

Для любителей активных игр есть MultiCube* – интерактивный световой пол, который превращает каждый шаг в увлекательную игру. Это не только весело, но и полезно: развивает координацию, ловкость и логическое мышление.

Тем, кто мечтает о захватывающих приключениях, GamePark 360° предлагает VR* Арену. Вас ждет погружение в те миры, которые не доступны в обычной жизни. Большой выбор игр на любой вкус: от добрых и веселых до военно-тактических и захватывающих хорроров.

Уютная лаундж-зона для праздника

Развлекательный парк оборудован просторной лаундж-зоной, сочетающей уют и приятную атмосферу. Здесь торжество станет по-настоящему особенным.

В распоряжении гостей – банкетный зал, полностью оснащенный всем необходимым для празднования, и дополнительные развлечения (PlayStation*, аэрохоккей и серебряная дискотека).

Не упускайте возможность сделать отдых или праздник незабываемым, увлекательным и оригинальным.

Забронировать время можно по телефону: +7 913-2-360-360.

GamePark 360°

Адрес: ул. Мало-Тобольская, 13, вход со двора, 2 этаж

*GamePark 360° ("Гейм Парк 360°"); MultiCube ("МультиКуб"); VR ("ВиАр"); PlayStation ("ПлэйСтэйшн")

**WhatsApp ("Вотсап"), принадлежит Meta ("Мета"), признанной экстремистской и заблокированной в России

ИП Миркин Алексей Геннадьевич

