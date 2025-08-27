Повеселиться по полной. Отметь праздник креативно в развлекательном центре GamePark 360°
Жителей и гостей Барнаула ждет яркое погружение в мир виртуальной реальности
Хотите отпраздновать незабываемый день рождения, корпоратив, необычно и весело провести время с друзьями или семьей? GamePark 360°* в Барнауле – место, где и дети, и взрослые найдут развлечение по душе.
Активный отдых для всех возрастов
Для любителей активных игр есть MultiCube* – интерактивный световой пол, который превращает каждый шаг в увлекательную игру. Это не только весело, но и полезно: развивает координацию, ловкость и логическое мышление.
Тем, кто мечтает о захватывающих приключениях, GamePark 360° предлагает VR* Арену. Вас ждет погружение в те миры, которые не доступны в обычной жизни. Большой выбор игр на любой вкус: от добрых и веселых до военно-тактических и захватывающих хорроров.
Уютная лаундж-зона для праздника
Развлекательный парк оборудован просторной лаундж-зоной, сочетающей уют и приятную атмосферу. Здесь торжество станет по-настоящему особенным.
В распоряжении гостей – банкетный зал, полностью оснащенный всем необходимым для празднования, и дополнительные развлечения (PlayStation*, аэрохоккей и серебряная дискотека).
Не упускайте возможность сделать отдых или праздник незабываемым, увлекательным и оригинальным.
Забронировать время можно по телефону: +7 913-2-360-360.
GamePark 360°
Адрес: ул. Мало-Тобольская, 13, вход со двора, 2 этаж
часто выкупаем весь клуб на ДР часов на 5-6, удобно с большой семьей (нас 35 чел с детьми...или больше), места хватит всеми побеседовать и поиграть и командами в виар очках и кейтеринг зал есть там мы все прекрасно умещаемся и обслуга кейтеринга тоже. Аниматоры и аттракционы детям помимо виар тоже помещаются, мастерклассы всякие есть возможность делать детям. Рекомендую. Единственный мегаминус - один малюсенький туалет на первом этаже!! а клуб на втором! в остальном отлично - внутри большая парковка , все наши тэнки влазят!! может поместиться до 6 больших машин свободно и еще всякие пузотерки
Гость (11:22:37 27-08-2025) часто выкупаем весь клуб на ДР часов на 5-6, удобно с большо... Не дорого наверное?)))))