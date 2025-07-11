СМИ: на заводе "Кучуксульфат" обсуждают возможное банкротство и приостановку производства
Предприятие столкнулось со снижением заказов и дефицитом кадров
11 июля 2025, 13:40, ИА Амител
В Благовещенском районе Алтайского края на заводе "Кучуксульфат" существенно сократился объем заказов и возник кадровый дефицит. Новые владельцы предприятия – АО "Росхим" – рассматривают различные сценарии, включая приостановку работы и возможное банкротство, пишет "Банкфакс".
По данным источников издания, на этой неделе прошло закрытое совещание с участием представителей "Росхима", руководства комбината и районной администрации. Инсайдеры полагают, что на встрече обсуждали будущее предприятия, столкнувшегося с падением спроса на сульфат натрия – ключевой компонент для производства стиральных порошков.
Снижение объемов производства связывают с падением спроса на качественные порошки, переходом части производителей на альтернативное сырье, изменениями логистики и нестабильной рыночной ситуацией. Попытки переориентации на новые рынки пока не дали ощутимых результатов.
Речь на совещании могла идти о временной приостановке производства, вероятном инициировании процедуры банкротства, массовом сокращении персонала и обеспечении теплом поселка Степное Озеро, в котором проживает около шести тысяч человек. По неподтвержденным данным источников, обсуждается в том числе и возможная передача ТЭЦ на баланс района в случае остановки производства. Местные жители уже выражают опасения по поводу роста тарифов на отопление.
В конце июня стало известно, что бывшего гендиректора "Кучуксульфата" Василия Гамаюнова приговорили к условному сроку за мошенничество.
15:48:59 11-07-2025
Вот это точно поворот.
Да как так? Зачем забрали, а потом перепродали за 10 ярдов вроде?
Где деньги, Зин?
Что творится. Это беспредел...............
16:33:59 11-07-2025
Капитализм в России в действии! Гробить все, что работает! Банкротизировать! И продать! И кайфовать на турецком берегу (образно)! Промышленность в России нашим толстосумам не нужна. Социалистический СССР 60 лет назад построил предприятие, которое работало все годы социализма, капиталистические манагеры России не знают, что с ним делать.ъ, а управлять не могут или не умеют. Да и на хрена им это надо.Продать и жить!Нормально! А то, что выпускает предприятие, нефть-газ продадим, купим за рубежом, как сказали глашатаи либерализма в России ЧУбайс и Егорка Соломянский.
12:03:20 12-07-2025
Горожанин. (16:33:59 11-07-2025) Капитализм в России в действии! Гробить все, что работает! Б... У глашатаев капитализма есть еще покровитель, очень влиятельный, "мы не называем его имени"(с)
11:13:09 12-07-2025
Главное было отжать! А что делать с отжатым, это уже дело пятое...