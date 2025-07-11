СМИ: на заводе "Кучуксульфат" обсуждают возможное банкротство и приостановку производства

Предприятие столкнулось со снижением заказов и дефицитом кадров

В Благовещенском районе Алтайского края на заводе "Кучуксульфат" существенно сократился объем заказов и возник кадровый дефицит. Новые владельцы предприятия – АО "Росхим" – рассматривают различные сценарии, включая приостановку работы и возможное банкротство, пишет "Банкфакс".

По данным источников издания, на этой неделе прошло закрытое совещание с участием представителей "Росхима", руководства комбината и районной администрации. Инсайдеры полагают, что на встрече обсуждали будущее предприятия, столкнувшегося с падением спроса на сульфат натрия – ключевой компонент для производства стиральных порошков.

Снижение объемов производства связывают с падением спроса на качественные порошки, переходом части производителей на альтернативное сырье, изменениями логистики и нестабильной рыночной ситуацией. Попытки переориентации на новые рынки пока не дали ощутимых результатов.

Речь на совещании могла идти о временной приостановке производства, вероятном инициировании процедуры банкротства, массовом сокращении персонала и обеспечении теплом поселка Степное Озеро, в котором проживает около шести тысяч человек. По неподтвержденным данным источников, обсуждается в том числе и возможная передача ТЭЦ на баланс района в случае остановки производства. Местные жители уже выражают опасения по поводу роста тарифов на отопление.

В конце июня стало известно, что бывшего гендиректора "Кучуксульфата" Василия Гамаюнова приговорили к условному сроку за мошенничество.